Polski przemysł to dwa światy. Czy technologia pogłębi podziały?

Polski przemysł i nowe technologie? - Mamy tu dwie grupy firm, żyjące w różnych światach - uważa Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Polskie małe i średnie firmy produkcyjne ostrożnie podchodzą do jakichkolwiek inwestycji - także w nowe technologie.

Mamy do czynienia z nierównomiernym ich rozwojem - twierdzi nasz rozmówca. Wśród tych dynamicznie rozwijających Haiduk wskazuje na Internet of Things (IoT) oraz 5G.

Przy bardzo szybkich zmianach cen komponentów i cen energii informacja on-line dotycząca kosztów produkcji jest kluczowa.



Słowa „innowacje” czy „nowoczesność” odmieniamy dziś na wszystkie sposoby. Czy są prawdziwe, jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa?

- Jeżeli chodzi o polski przemysł, to moim zdaniem w Polsce mamy przemysł dwóch prędkości – to dwie oddzielne grupy, które żyją w zupełnie różnych światach.

Pierwszy świat to de facto filie koncernów zagranicznych, które mają kilkuletni plan realizacji rozwiązań innowacyjnych. W tej chwili problem jest taki, że tempo wdrożenia nowych technologii także w tych dużych firmach spadło, a koszt kapitału poszedł bardzo w górę.

Świat drugiej prędkości to polskie firmy produkcyjne, tak zwane małe i średnie, czyli zdrowe jądro naszego przemysłu. Tutaj moim zdaniem mamy dramat, bo te firmy, niezależnie, w jakiej branży działają, bardzo ostrożnie podchodzą do jakichkolwiek inwestycji. Ze względu na duże ryzyko finansowe właściciele nie chcą podjąć lub odwlekają decyzję o inwestycjach opartych na środkach własnych.

Ale pewne trendy technologiczne zapewne są oczywiste. Co dziś dominuje?

- Mamy do czynienia z nierównomiernym rozwojem technologicznym. Pewne technologie rozwijają się niezwykle szybko i są stosowane coraz częściej w procesach produkcyjnych, inne wolniej.

Dane dają przewagę. Nieopomiarowany niczego nie wie o faktycznych kosztach produkcji

Wśród takich dynamicznie rozwijających się technologii na pewno są Internet of Things (IoT) oraz 5G. Coraz częściej są stosowane w przemyśle, choć nie dlatego, że to jest modne, ale z przyczyn zupełnie pragmatycznych. Do stosowania IoT i sieci 5G firmy zostały zmuszone przez kryzys energetyczny.

Ostatnie lata i szok energetyczny spowodowały raptowne zainteresowanie problemem kosztów produkcji. Nagle okazało się, że linie technologiczne nie są opomiarowane w taki sposób, żeby dyrektor produkcji w danym zakładzie był w stanie odpowiedzieć w czasie rzeczywistym, ile kosztuje wyprodukowanie jednej sztuki.

Przy bardzo szybkich zmianach cen komponentów i cen energii informacja on-line dotycząca kosztów produkcji jest kluczowa. Okazało się, że trzeba fabryczne instalacje opomiarować. Wcześniej z różnych względów zwracano przede wszystkim uwagę na opomiarowanie typu predictive maintenance czy utrzymanie ruchu.

Trudno uwierzyć, że wcześniej to nie działało.

- Odpowiedź była dostępna najczęściej w tabelce excela po trzech miesiącach. W tej chwili dąży się do zmierzenia on-line przynajmniej kosztów produkcji, aby móc odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje wyprodukowanie danej sztuki.

Producenci muszą na bieżąco decydować, czy opłaca się produkować na konkretnej linii, czy opłaca się w ogóle włączać daną maszynę, czy warto pracować w sobotę i w niedzielę, czy tylko od piątku do poniedziałku.

Coraz więcej czujników wokół nas. Potrzebna sieć o większej przepustowości

Firmy robiły symulacje w czasie szoku energetycznego, badając, co się stanie, kiedy zostanie wprowadzony 20. stopień zasilania i będą zmuszone do produkcji nocnej oraz czy koszty produkcji nie są wyższe niż marża, którą uzyskują.

Żeby to osiągnąć, trzeba opomiarować maszyny, ale pociągnięcie kilometrów kabli, by połączyć ze sobą czujniki, jest po prostu technicznie trudne, a często nieopłacalne. W związku z tym dosyć powszechnie zaczęły wchodzić do opomiarowania maszyn i linii technologicznych czujniki z komunikacją bezprzewodową, czyli taki typowy IoT.

Żeby to wszystko działało, potrzebna jest też sieć o dużej przepustowości, bo tych czujników jest przecież dużo. 5G, oprócz tego, że zapewnia szerokie pasmo przesyłania, przede wszystkim umożliwia podłączenie dużej liczby urządzeń do jednego punktu odbiorczego. Dlatego to połączenie IoT i 5G w przemyśle staje się coraz bardziej popularne.

Tekst pochodzi z nru 03/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.