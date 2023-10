Polski rynek paliw znalazł się w głębokiej przebudowie

Ostatnie lata przemodelowały nasz rynek paliw. Wojna, przejęcie Lotosu przez Orlen, nowi gracze… Na scenę wkroczył też potężny game changer – zielona transformacja.

Z Rosji nie sprowadzamy już ropy, benzyny ani diesla. Polskie firmy paliwowe zdały tak dobrze egzamin, że o zaopatrzenie krajowego rynku nie musimy się martwić.

Wojna zmieniła paliwową mapę świata, ale powodzenie akcji „stop rosyjskim surowcom” zależy w dużej mierze od logistyki surowcowo-paliwowej.

Branża paliwowa jest świadoma konieczności odejścia od paliw kopalnych i aktywnie partycypuje w transformacji energetycznej. To szansa na inwestycje i rozwój technologiczny.

Wywołana przez Rosję wojna na Ukrainie wymusiła zakręcenie kurka z rosyjską ropą i paliwami gotowymi. To całkowicie zmieniło zasady gry na rynku paliwowo-naftowym.

Po dziesięcioleciach uzależnienia od Rosji Europa musiała znaleźć nowe kierunki dostaw, przestawić praktycznie całkowicie swoją logistykę surowcowo-paliwową i dostosować swoje rynki do nowych produktów. Nie było to ani łatwe, ani tanie.

Good bye, Urals. Ropa z Rosji już do nas nie płynie

Wystarczy przypomnieć, że jeszcze w 2021 roku ok. 1/4 wykorzystywanej w UE ropy naftowej pochodziło z Rosji. Polskie rafinerie były jeszcze bardziej uzależnione od surowca ze Wschodu, bo ponad 60 proc. przerabianej w nich ropy stanowiła ropa typu Ural. Równie mocno polegaliśmy na imporcie z Rosji w przypadku oleju napędowego. Aż 66,5 proc. tego paliwa, które napędza całą gospodarkę, pochodziło właśnie z tego kierunku.

Dopiero napaść Moskwy na Ukrainę zmusiła Europę, w tym Polskę, do zerwania z rosyjskimi surowcami. Operacja, choć trudna i bolesna, powiodła się, zwłaszcza w przypadku krajowych graczy rynku paliwowo-naftowego.

Dziś z Rosji nie sprowadzamy ropy, benzyny ani diesla. I co najważniejsze, polskie firmy paliwowe zdały tak dobrze egzamin z dywersyfikacji kierunków dostaw, że o zaopatrzenie krajowego rynku – zarówno w ropę, jak i paliwa gotowe – nie musimy się martwić.

Miejsce Rosji na surowcowej mapie Polski zajęła Arabia Saudyjska. Z kolei paliwa gotowe sprowadzamy obecnie z takich kierunków, jak Niemcy, Niderlandy, Litwa, ale też Arabia Saudyjska, Chiny, Belgia, Indie, Szwecja czy nawet Tajwan, Bahrajn oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Oczywiście powodzenie akcji „stop rosyjskim surowcom” zależy w dużej mierze od logistyki surowcowo-paliwowej, która musi obsłużyć teraz nowe kierunki dostaw i wciąż rosnący popyt na paliwa.

Teoretycznie mamy odpowiednią infrastrukturę do zaspokojenia krajowego popytu. Dzięki gdańskiemu Naftoportowi i 5 terminalom paliwowym możemy być spokojni o dostawy ropy i paliw gotowych na krajowy rynek. Jednak od wybuchu wojny potrzeby są o wiele większe. Polska jest dziś oknem na surowcowy świat dla wschodnioniemieckich rafinerii, a także hubem paliwowym dla Ukrainy. Dlatego konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę paliwową.

Fuzja Orlenu i Lotosu – jej znaczenie wykracza daleko poza nasze granice

W obliczu tych wszystkich zmian na rynku paliwowo-surowcowym Polska znalazła się w wyjątkowym położeniu. Wojna wybuchła w samym środku procesu, który całkowicie przemeblował krajowy rynek. Mowa o przejęciu Lotosu przez Orlen.

Gdy w 2018 r. ten plan był ogłaszany, polski rynek paliw od lat wyglądał niemalże niezmiennie. Oba łączone koncerny były jedynymi producentami i dostawcami paliw w kraju, królowały także – obok zagranicznych konkurentów takich jak BP czy Shell – na rynku detalicznej sprzedaży paliw.

Nic dziwnego, że koncepcja ich połączenia wzbudziła obawy Komisji Europejskiej o konkurencyjność na krajowym rynku. Ostatecznie Orlen musiał zapłacić wysoką cenę za przejęcie Lotosu, bo Bruksela postawiła trudne warunki realizacji tej transakcji.

Zostawiając z boku ocenę wyboru partnerów do realizacji środków zaradczych, jak i cenę, za jaką nabyli oni aktywa Lotosu, podkreślmy to, co do czego nie ma wątpliwości – transakcja ta ułożyła regionalny rynek paliw na nowo. Regionalny, bo jej znaczenie wykracza daleko poza nasze granice.

Nowy, potężny gracz demonopolizuje polski rynek

Realizacja środków zaradczych w segmencie rafineryjnym poprzez sprzedaż 30 proc. wydzielonej Rafinerii Gdańskiej wraz pakietem praw zarządczych na rzecz Saudi Aramco sprawiła, że dziś na polskim rynku obok dwóch połączonych krajowych producentów i dostawców paliw, kontrolowanych przez Skarb Państwa, mamy nowego gracza.

Wejście do Polski największego na świecie koncernu naftowego niewątpliwie wzmocniło konkurencję na krajowym rynku hurtowym, co dla obecnych na nim graczy jest ciekawym rozdaniem. Paliwowe firmy mają teraz możliwość wyboru lokalnych źródeł zaopatrzenia w produkt.

Nie bez znaczenia, zwłaszcza po wybuchu wojny i rezygnacji z rosyjskiej ropy, jest także zaplecze surowcowe partnera Orlenu w gdańskiej rafinerii. Już dziś Arabia Saudyjska jest głównym dostawcą ropy do Polski. Przy tym nieobecny do tej pory w naszym regionie saudyjski koncern wchodząc na nasz rynek, ma również własne, konkretne cele. Polska jest tak naprawdę dla niego przyczółkiem do ekspansji w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Analizujemy dalsze możliwości rozwoju na europejskim rynku petrochemicznym, a także w obszarze działalności badawczo-rozwojowej - mówił podczas podpisania umów przejęcia aktywów Lotosu Mohammed Al Qahtani, wiceprezes Aramco odpowiadający za segment downstream.

Demonopolizacja? Więcej konkurencji? Drzwi są szeroko otwarte

Kolejnym, obok rynku rafineryjnego, elementem tej układanki jest logistyka paliw, w której także do czasu fuzji dominowały powiązane ze Skarbem Państwa podmioty – Orlen, Lotos i PERN. Teraz pojawił się nowy gracz, Unimot, który po przejęciu terminali paliwowych Lotosu został trzecim graczem na krajowym rynku logistyki paliwowej i drugim na rynku hurtowym.

Uwolnienie w ramach środków zaradczych pojemności magazynowych zarezerwowanych wcześniej dla Lotosu otwiera dostęp do nich pozostałym firmom na rynku.

Zmiany te bez wątpienia zwiększają konkurencję, ale także – na co warto zwrócić uwagę – otwierają szerzej nasz rynek na import, co ma niebagatelne znaczenie, gdy Polska w coraz większym stopniu musi zaspokajać popyt paliwami sprowadzanymi z zagranicy.

Kolejnym, najbardziej widocznym z perspektywy kierowców skutkiem przejęcia Lotosu przez Orlen jest zmiana polskiej mapy stacji paliw. A właściwie regionalnej mapy, bo wejście do Polski węgierskiego koncernu MOL w ramach środków zaradczych, a także kupno przez Orlen stacji na Węgrzech i Słowacji, znacząco zmieniły układ sił w regionie.

Przypomnijmy: w wyniku podpisanych umów Węgrzy przejęli 417 stacji sieci Lotos w Polsce, z kolei Orlen kupi od MOL-a 144 stacje paliw na Węgrzech i 41 stacji paliw na Słowacji.

Co prawda MOL, poprzez spółkę zależną Slovnaft Polska, obecny jest na polskim rynku od dawna, jednak dopiero teraz wkroczył do Polski z własną marką. I to z impetem, zdobywając od razu tytuł czwartej największej sieci stacji paliw w kraju – za Orlenem, BP i Shellem.

Orlen z kolei, dzięki przejęciu Lotosu i jego blisko 100 stacji, po pierwsze umocnił się na pozycji absolutnego króla polskiego rynku, gromadząc ponad 1,9 tys. stacji paliw na niespełna 7,9 tys. ogółem funkcjonujących. Umocnił się także na Słowacji, gdzie awansował na czwarte miejsce pod względem liczby stacji. Po trzecie wreszcie, wszedł na zupełnie nowy rynek – Węgry. Tym samym zarówno polski, jak i węgierski koncern zwiększyły regionalne znaczenie i zasięgi.

Wracając jednak do Polski – choć wejście nowego gracza budziło spore emocje, to nie była to rewolucja dla rynku i jego konkurencyjności. Owszem, był to wyrok na znaną, polską markę. Po trzydziestu latach Lotos znika z rynku, zastępowany przez MOL, ale z biznesowego punktu widzenia to tylko zamiana jednego gracza na drugiego. Był Lotos, jest MOL, dla pozostałych firm na rynku niewiele się zmieniło.

Co więcej, nie brakuje głosów, że to przetasowanie dodatkowo zbalansuje konkurencję, bo zamiast dwóch podmiotów z jednym udziałowcem (Orlen i Lotos), z dość podobną ofertą, polityką cenową i zaopatrzeniową, mamy MOL-a, nowego gracza, który może wzmocnić konkurencję.

A Węgrzy mają ambitne plany i nie zadowalają się pozycją gracza numer 4. Chcą ekspresowo podbić Polskę i zdetronizować koncerny, które dziś należą do pierwszej trójki największych operatorów stacji paliw, czyli Shell i BP.

- Nie interesuje nas bycie czwartą lub trzecią siłą na rynku. Chcemy być silnym nr. 2 – jasno postawił sprawę Peter Ratatics, wiceprezes węgierskiego MOL-a. By osiągnąć taką pozycję, musi znacznie rozbudować swoją sieć - przebić Shella (455 stacji w Polsce) oraz BP (574 stacje w Polsce).

Nie będzie to łatwe, bo polska mapa stacji paliw jest mocno zagęszczona i niewiele jest na niej miejsca na nowe obiekty. Pozostaje zatem rozwój przez przejęcia.

Tu opcje są dwie: albo nakłonienie właściciela obiektu franczyzowego do zmiany szyldu, albo przejmowanie obiektów z wciąż pokaźnego grona prywatnych, niezrzeszonych stacji. Jak wynika z danych POPiHN, na koniec 2022 r. było ich 2370.

Możemy mieć do czynienia w najbliższym czasie z ostrą walką o udziały w rynku

Z pewnością do rywalizacji o polski rynek staną Węgrzy, którzy – jak już pisaliśmy – chcą być wiceliderem polskiego rynku. Podobne, ambitne plany w nowej strategii kreśli Anwim. Ten największy niezależny operator stacji paliw zamierza do 2030 r. rozbudować swoją sieć Moya do 800 obiektów. Jeśli plan się powiedzie, firma ta będzie rywalizować o tytuł wicelidera właśnie z MOL-em.

Co więcej, nie brakuje głosów, że wejście nowego gracza do Polski przyciągnie nowe firmy, które zobaczyły, że ten duży, atrakcyjny rynek można podbić.

A co z zagranicznymi koncernami paliwowymi, od lat obecnymi w Polsce? Zarówno Shell, jak i BP podkreślają, że Polska jest dla nich ważnym rynkiem, jednak to nie liczba stacji w ich biznesie nad Wisłą jest najważniejsza. Liczy się oferta, także ta pozapaliwowa oraz nowe segmenty biznesu.

I tu dochodzimy do zielonej transformacji, która zdecyduje o przyszłości paliwowego świata.

Branża wsiada do zielonego pociągu. Czy to tylko deklaracje?

Globalni gracze naftowi obecni nad Wisłą już dawno postanowili zazielenić swój biznes, stawiając na transformację. Zarówno Shell, jak i BP rozwijają w Polsce ofertę paliw alternatywnych poprzez inwestycje w elektromobilność czy LNG. Oba koncerny zainteresowane są też segmentem fotowoltaiki oraz energią wiatrową z Bałtyku.

Również polskie firmy, działające na rynku paliw, nie pozwolą, by odjechał im pociąg z napisem „zielona transformacja”. Orlen zadeklarował cel neutralności emisyjnej w 2050 roku. Chce ją osiągnąć, opierając się na kilku filarach: efektywności energetycznej, zeroemisyjnej energetyce, w tym także tej morskiej, oraz na paliwach przyszłości, takich jak wodór.

Na zeroemisyjną energetykę postawił też Unimot, który – obok paliwowego biznesu – rozwija również produkcję paneli fotowoltaicznych, a także współpracuje z amerykańskim NuScale przy wdrażaniu technologii SMR (małe modułowe reaktory jądrowe).

W zielone w nowej strategii mocno idzie także Anwim, który oprócz rozwoju tradycyjnej, paliwowej części biznesu, chce inwestować w elektromobilność i produkcję energii z odnawialnych źródeł energii.

Jak widać, działające w Polsce firmy paliwowe nie mają złudzeń. Wyrok na tradycyjne paliwa kopalne został wydany. Wciąż jednak nie wiemy, kiedy zostanie ostatecznie wykonany, dlatego tradycyjna mobilność jeszcze długo pozostanie częścią ich oferty. Dystrybutory z benzyną i olejem napędowym prędko nie znikną ze stacji paliw, bo wciąż będą stanowić dużą część miksu paliwowego. Jednak wszyscy już teraz przygotowują się na to, co będzie potem.

Gotowi na wielkie zmiany

Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego:

– Dopóki trwać będzie wojna w Ukrainie, zapewnienie stabilnych dostaw paliw w relatywnie niskich cenach będzie bardzo ważnym zadaniem stojącym przed branżą.

Z perspektywy poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych warto wspomnieć, że od przyszłego roku zostanie wprowadzona na polski rynek benzyna E10. W tym procesie pojawią się nie tylko trudności związane z logistyką paliw i zarządzaniem przestrzenią magazynową, ale również kwestie zapoznania klienta z nowym produktem, odpowiednie działania o charakterze informacyjnym, konieczność uporania się ze szkodliwymi mitami dotyczącymi tego paliwa. Benzyna E10 funkcjonuje już w większości państw UE, więc branża ma nadzieję, że wprowadzenie tego paliwa odbędzie się bez perturbacji rynkowych.

Głównym wyzwaniem, nie tylko dla branży paliwowej, ale dla całego społeczeństwa, jest walka z globalnym ociepleniem, postępującym na skutek działalności człowieka. Rosyjska agresja na Ukrainę odciągnęła uwagę publiczną od negatywnych konsekwencji zmian klimatycznych, jednak zdiagnozowane problemy i wytyczone cele ujęte w Europejskim Zielonym Ładzie pozostają aktualne.

Dla branży paliwowej to szansa na rozwój niskoemisyjnych paliw alternatywnych, które mogą realnie wesprzeć globalne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zahamowania wzrostu średniej temperatury na Ziemi.

Dekarbonizacja gospodarki stwarza przestrzeń dla inwestycji takich jak np. instalacje podziemnego składowania dwutlenku węgla. To również szansa dla wszelkich technologii o wysokiej efektywności energetycznej.

Transformacja energetyczna to wielkie wyzwanie, wymagające nie tylko intensywnych działań w segmencie badań i rozwoju, wielkoskalowych inwestycji, ale też wysokiej wrażliwości społecznej. Niezwykle ważne jest przeprowadzenie tego procesu w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości całego społeczeństwa, w szczególności jego części najbardziej narażonej na zjawisko ubóstwa energetycznego.

Tekst pochodzi z nru 03/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.