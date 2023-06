Polskie firmy potrafią zarabiać w kosmosie

Eksploracja międzygwiezdnych przestrzeni wciąż rozpala ludzką wyobraźnię. Ale kosmos to również perspektywiczny biznes, co dobrze rozumieją młode polskie firmy, pisze Hubert Bigdowski w Nowym Przemyśle.

Zainteresowanie funduszy technologiami kosmicznymi rośnie, ale sektor ten, jako strategiczny dla krajowych polityk gospodarczych, wciąż bazuje na pieniądzach publicznych.

W globalnym sektorze kosmicznym pierwsze skrzypce grają Boeing, Lockheed Martin, czy SpaceX. Ale jest też miejsce dla mniejszych firm.

Kamieniem milowym dla działającej w branży kosmicznej polskiej firmy Liftero będzie demonstracja orbitalna kosmicznego pojazdu z opracowanym w firmie napędem – zaplanowana na początek 2025 roku.

Liftero we wrześniu 2020 roku – jeszcze jako Progresja Space – została laureatem konkursu Start-up Challenge w czasie European Tech and Start-up Days, wydarzenia organizowanego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Dokładnie 62 lata minęły od pierwszego w historii ludzkości załogowego lotu w kosmos. Cztery lata przed orbitalną podróżą Jurija Gagarina (w 1957 roku) wystrzelono pierwszego sztucznego satelitę, a chwilę później na „podbój kosmosu” ruszyła Łajka. W 1969 roku amerykański Apollo 11 wylądował na księżycu, gdzie Neil Armstrong mógł postawić „mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości”.

Wraz ze stopniowym odkrywaniem kosmosu fakty potwierdzają prawidłowość dotyczącą zaawansowanych technologii potrzebnych w jego eksploracji. Rozwiązania testowane w rakietach, statkach kosmicznych czy sztucznych satelitach znajdują zastosowania „cywilne” i często okazują się biznesowym złotem. Telekomunikacja, monitoring i bezpieczeństwo, wiedza o Ziemi, pogodzie i klimacie to tylko wybrane dziedziny, które przeszły rewolucję za sprawą ludzkiej aktywności na orbicie i poza nią.

Zdecydowanie śmielsze stają się także wizje turystyki kosmicznej. W 2021 roku amerykański miliarder Richard Branson poleciał w kosmos w pierwszym komercyjnym locie. Kosmiczna spółka Virgin Orbit zgłosiła przed kilkoma tygodniami wniosek o upadłość. Zabrakło kapitału i zapewne cierpliwości – tak potrzebnych w kosmicznym biznesie. A czego szuka w pozaziemskiej przestrzeni młody, start-upowy biznes?

Nie byłoby Progresji Space, gdyby nie pasja kilku studentów. Tomasz Palacz, Dominik Zdybał i Przemysław Dróżdż namiętnie eksperymentowali z napędami rakietowymi w kole naukowym Space Systems na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Niedawno spółka przeszła rebranding i funkcjonuje obecnie pod nazwą Liftero.

– Technologie kosmiczne to nasza pasja, kosmos jest piekielnie szeroką dziedziną, ekscytującą i pozwala nam robić to, co lubimy. Ta determinacja i niewątpliwy „fun”, jaki czerpiemy z pracy, pomaga przetrwać trudne momenty, które w branży start-upowej są codziennością – ocenia prezes Liftero Tomasz Palacz.

Nie ukrywa, że na rozwijanie owej pasji w realiach biznesowych pozwoliły warunki rynkowe, bo jeszcze nieco ponad dekadę temu przemysł kosmiczny w Polsce praktycznie nie istniał. A ta odmieniana przez wszystkie przypadki pasja to warunek konieczny, aby ze start-upowca stać się pełnowymiarowym przedsiębiorcą.

– Prowadzenie start-upu nie jest łatwe, więc zaangażowanie i ciągłe dostrzeganie sensu w przedsięwzięciu są kluczowe, aby suchą stopą przejść przez kryzysy, których nie brakuje. Jeżeli do tego dodamy cierpliwość i dyscyplinę, to mamy czynniki niezbędne do zbudowania realnej wartości dodanej. Napędza nas również to, co do tej pory stworzyliśmy, zarówno w kontekście projektowym, jak i przy budowie zespołu – mówi Palacz.

Fundusze VC coraz częściej inwestują w kosmiczny segment

Ostatnie lata dla przemysłu kosmicznego stoją pod znakiem coraz śmielszego przenikania do biznesowego mainstreamu. Wraz z powszechnym rozwojem nowoczesnych technologii koszty „podboju kosmosu” istotnie maleją, co zwiększa konkurencję w branży i śrubuje wymagania dotyczące potencjalnej komercjalizacji danego projektu. A kondycja całej branży to aspekt niezwykle istotny, bo sektor kosmiczny to system naczyń połączonych.

Od momentu powstania Liftero minęły zaledwie trzy lata, postrzeganie kosmicznego biznesu, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej wyraźnie się zmieniło.

Na początku fundusze VC zupełnie inaczej patrzyły na projekty okołokosmiczne. Teraz coraz częściej nawet te topowe fundusze inwestują w kosmiczny segment, zdając sobie sprawę, że potencjał sektora rośnie.

– Specyfika tego rynku jest wyjątkowa, skalowalność projektów liczy się tu w latach, a nie kwartałach. Na szczęście coraz więcej funduszy rozumie, że kosmos to długofalowy projekt, co jest bardzo istotne przy pozyskiwaniu finansowania – tłumaczy Tomasz Palacz.

Zainteresowanie funduszy technologiami kosmicznymi rośnie, coraz więcej z nich wydziela w swoich ramach specjalne komórki Space Tech, ale sektor kosmiczny wciąż bazuje na pieniądzach publicznych. Jak wskazuje nasz rozmówca, tak będzie nadal, gdyż to sektor strategiczny. Kluczowe źródła jego finansowania to obecnie kontrakty komercyjne zawierane z Europejską Agencją Kosmiczną, specjalne fundusze unijne oraz środki pochodzące od funduszy Venture Capital. Do tego dochodzą także środki od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Kontrakty z Europejską Agencją Kosmiczną są istotne, gdyż stanowią wsparcie w rozwoju technologii i jednocześnie stają się weryfikacją obranego kierunku, gdyż agencja finansuje najbardziej przyszłościowe przedsięwzięcia. Często końcowym klientem lub płatnikiem są rządy, administracja, więc nawet jeśli operujemy komercyjną konstelacją satelitarną i świadczymy usługi na jej bazie, to finalnie informacje ze zdjęć satelitarnych mogą wylądować w podmiotach państwowych. Jednak korzyści z takich usług odczują wszyscy obywatele – mówi Palacz.

Nasz rozmówca daje do zrozumienia, że Europejska Agencja Kosmiczna jest podmiotem, który rozumie zarówno stronę techniczną, finansową, jak i rynkową sektora. Agencje skupiają się wreszcie na tworzeniu ekosystemu dla branży.

– Przykładowo Polska Agencja Kosmiczna w dużej mierze działa na rzecz tego, aby polskie firmy czy też instytuty badawcze miały możliwość budowania pozycji na rynku międzynarodowym. Bo biznesu w kosmosie nie da się robić regionalnie – mówi Tomasz Palacz.

Plazmowe napędy i kosmiczna taksówka. Trzeba umieć dostrzec niszę

Firma obecnie rozwija projektowanie napędów plazmowych, na przełomie roku 2023 zamierza przejść do fazy kwalifikacyjnej, która poprzedza demonstrację w przestrzeni kosmicznej przygotowanej już stricte „pod klienta”.

Firma prowadzi prace nad trzema rodzajami napędu, między innymi impulsowego napędu plazmowego, na który – razem z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy – otrzymała blisko 5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ubiegłym roku Liftero otworzyło się także na zupełnie nowy kierunek działania.

– Oprócz budowy własnych napędów satelitarnych głównym naszym kierunkiem staje się logistyka kosmiczna. Pracujemy nad kosmicznym pojazdem, czymś w rodzaju satelitarnej taksówki służącej do rozmieszczania satelitów. Obecnie wiele firm z branży buduje tzw. konstelacje satelitów i muszą je jakoś przetransportować na odpowiednią orbitę. Tu dostrzegliśmy niszę dla nas, z początku nie taką oczywistą. Dodanie tej istotnej gałęzi do naszej działalności wynika z rozmów z klientami. Okazało się, że ich główny problem to nie brak napędów tylko właśnie kwestie logistyczne. A fakt, że do budowy naszej taksówki kosmicznej wykorzystywać będziemy własne napędy, daje nam istotne przewagi konkurencyjne – tłumaczy prezes.

Kamieniem milowym dla działalności Liftero będzie demonstracja orbitalna kosmicznego pojazdu zaplanowana na początek 2025 roku.

W globalnym sektorze kosmicznym pierwsze skrzypce grają Boeing, Lockheed Martin, czy SpaceX. Ale jest też miejsce dla mniejszych firm

Wyróżnienie w ramach konkursu dla start-upów dało Liftero możliwość budowania relacji ze środowiskiem biznesowym, co zdecydowanie usprawnia funkcjonowanie start-upu, zwłaszcza na wczesnym etapie rozwoju i to niezależnie od branży.

Tomasz Palacz przyznaje, że tego typu konkursy są bardzo istotne dla firm z mało popularnych sektorów, projekty satelitarne w branży kosmicznej wciąż jeszcze bowiem wiele podmiotów i ludzi postrzega jako "egzotyczne".

– To powoduje, że projekt, który jest trudno skalowalny, potrzebuje więcej czasu nie tylko na tworzenie, ale też na utrwalenie się na rynku. Ale też dzięki temu, przy pomyślnym działaniu, trudniej będzie zginąć w tłumie, jak ma to miejsce chociażby w sektorze stricte technologicznym. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że nie wystarczy, że przygotujemy produkt, musimy go jeszcze przetestować w kosmosie. Między innymi dlatego horyzont inwestycyjny w sektorze kosmicznym to przynajmniej 5-10 lat – wyjaśnia prezes Liftero.

W globalnym sektorze kosmicznym pierwsze skrzypce grają amerykańscy giganci, jak Boeing, Lockheed Martin, SpaceX czy też francuski Arianespace. Ostatecznie znaczna część kosmicznego rynku będzie pod ich pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, co w żadnym stopniu nie wyklucza rozwoju sieci mniejszych wyspecjalizowanych podmiotów współpracujących z potentatami.

Europejskie ambicje związane z rozwojem i zastosowaniem kosmicznych technologii są potwierdzone, aktualne i wspierane administracyjnie. W stosunkowo krótkim czasie w tych strukturach zadomowiła się grupa polskich firm – obiecujących i wyrastających z fazy start-upowej. Być może w ciągu dekady doczekamy się polskiego znaczącego akcentu w tej materii? W końcu miejsca w kosmosie wystarczy dla wszystkich. Trzeba tylko umieć się tam dostać i poczuć jak u siebie.

