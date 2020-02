Polskie LPG stało się ofiarą własnego sukcesu. Szansę daje nam jednak Ukraina

Zdaniem wielu instytucji państwowych branża LPG wymaga jakiejkolwiek pomocy, gdyż infrastruktura w Polsce jest na tyle rozwinięta, że państwo nie widzi celowości w jej wspieraniu - zauważa Roman Ślagowski, przewodniczącym Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, prezes zarządu firmy Bałtykgaz. Tymczasem Polska może stać się istotnym reeksporterem tego paliwa.

Ze względu na strategiczne położenie Polski w regionie Europy Środkowej, rozwiniętą infrastrukturę logistyczną LPG (m.in. 3 terminale morskie, duża liczba lądowych terminali, nowy terminal przeładunkowy w Sędziszowie), stopniowe przeorientowanie aktywności biznesowej niektórych dostawców wschodnich w kierunku Chin i Azji Środkowej, Polska może na zasadzie reeksportu kierować gaz płynny na Ukrainę, prawdopodobnie do zachodniej jej części. Polskie zdolności przeładunkowe umożliwiają zdecydowanie większy niż obecnie przeładunek surowca.Należy również zwrócić uwagę na rosnący eksport amerykańskiego gazu płynnego LPG do Polski. Ukraiński popyt na LPG z roku na rok rośnie (ponad 8 proc. wzrostu w latach 2016-2017), polska sprzedaż surowca na Ukrainę również, mimo że nadal są to niewielkie wielkości (około 10 tys. ton w 2018 r.).Przedsiębiorstwa ukraińskie w ostatnim czasie wykazywały zwiększoną aktywność biznesową mającą na celu dywersyfikację źródeł dostaw LPG z innych kierunków niż Rosja. Mówi się m.in. właśnie o Polsce i krajach położonych w basenie Morza Śródziemnego.- Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) powstała w 1996 r. Początek lat 90. XX w. był okresem powstawania prywatnego sektora paliwowego oraz ważnych zmian w odniesieniu do gazyfikacji bezprzewodowej. Pojawiła się zatem potrzeba samodzielnej reprezentacji sektora gazu płynnego.Zadaniem POGP było dostosowanie do standardów zachodnich przepisów technicznych i legislacyjnych branży LPG w Polsce po zmianach ustrojowych.Obecnie POGP broni praw swoich członków oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i organów państwowych, których działania w sposób istotny dotyczą branży gazu płynnego (LPG).Ponadto POGP współdziała w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjno-prawnych oraz wszystkich innych związanych z zastosowaniem LPG, uczestniczy w pracach zespołów ekspertów powoływanych w celu opracowywania projektów przepisów prawa i innych aktów normatywnych oraz ustalania zasad polityki z zakresu stosowania gazu płynnego.Organizacja popiera wolną przedsiębiorczość oraz konkurencję prowadzoną w sposób uczciwy i etyczny.Jednym z najważniejszych zadań POGP, zwłaszcza w obliczu nagłaśnianych przez media wypadków z udziałem gazu płynnego, jest tworzenie i promowanie wzorów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.Nieodłącznym elementem aktywności Organizacji jest także promowanie LPG jako paliwa ekonomicznego i ekologicznego, przyjaznego człowiekowi i środowisku naturalnemu.Działania POGP skupiają się na następujących zagadnieniach:Branża LPG w Polsce liczy ponadto, że wysokość różnego rodzaju opłat branżowych nie ulegnie zmianie na niekorzyść przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach się zmniejszy, np. wysokość opłaty zapasowej. POGP nie widzi podstaw dla utrzymywania stawki opłaty zapasowej odnośnie LPG na dotychczasowym poziomie i liczy na podjęcie odpowiednich działań przez instytucje do tego uprawnione.