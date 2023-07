Produkcja nie musi wrócić z Chin do Europy. Kluczowe jest co innego

Półprzewodniki, magazyny energii, farmaceutyki – tu mamy szanse na uniezależnienie się od importu, przede wszystkim z Chin. Nie chodzi jednak o to, by przenosić fabryki ale raczej o to, by nowe moce nie były już rozwijane w Chinach - pisze Jakub Lachert w Nowym Przemyśle.

W zachodnim świecie musiały nastąpić dwa tąpnięcia (pandemia i wojna w Ukrainie), by Polska, Europa i USA zaczęły poważnie myśleć o procesie tzw. nowej industrializacji i jej zasięgu,

Chiny pozycję głównego producenta i eksportera na globie cierpliwie budowały przez ostatnie trzy dekady. Wiele europejskich firm stworzyło model biznesowy na fundamencie produkcji w Państwie Środka.

Nie chodzi o to, by co do joty przenosić fabryki do Unii, ale raczej o to, by nowe moce produkcyjne nie były już rozwijane w Chinach.

Półprzewodniki, magazynowanie energii, farmaceutyki – to ważne dla gospodarki i bezpieczeństwa dziedziny, których Europa ma szanse na uniezależnienie się od importu - przede wszystkim z Chin.

Globalizacja w jej neoliberalnym wymiarze oraz europejska gospodarka zbudowana w niektórych krajach ze zdecydowaną supremacją usług nad przemysłem powoli – wydaje się – odchodzi do lamusa. Czym jest nowa industrializacja Starego Kontynentu, która nadal w wielu aspektach pozostaje w sferach deklaracji politycznych?

Próby reinudustrializacji podejmowano wielokrotnie. Bez widocznego efektu

Próby zmiany sytuacji w Unii Europejskiej pojawiały się i wcześniej (wymieńmy tu choćby rezolucję Parlamentu Europejskiego z 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji Europy) – z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju. Inną inicjatywą (2015 r.) we Wspólnocie była koncepcja identyfikacji projektów, związanych ze sprowadzaniem produkcji z Chin do Wspólnoty. Udało się znaleźć kilkadziesiąt propozycji – czyli niezbyt wiele.

– Wtedy się akurat o takich trendach mówiło, ponieważ koszty pracy w Kraju Środka rosły i produkcja stawała się mniej opłacalna niż na początku XXI w., kiedy w największym stopniu dochodziło do offshoringu (przeniesienie wybranych procesów przedsiębiorstwa za granicę – przyp. red.) – zauważa Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym (PIE).

Problem w tym, że praktyka raczej nie podążała w ślad za słowami – unijnymi intencjami.

– Porównanie poprzedniej polityki reindustrializacji w Europie do tego, z czym mamy obecnie do czynienia, nie ma sensu. Przed laty za tą ideą stały niezbyt mocne stwierdzenia o chęci ponownego zwiększenia roli przemysłu, ale nie było to jednak w żaden sposób strategicznie silnie umocowane – wskazuje Marek Wąsiński.

Zamiast globalizacji potrzebny rozsądek? Trzeba ściągnąć produkcję do domu

Czy dziś zmiany prawne, nazwane przez Amerykanów „Bring Manufacturing Home” („zabierzmy produkcję do domu”) albo inicjatywa unijna – zapowiedź mocnego wsparcia Brukseli w rozwijaniu produkcji w krajach Unii w kilkunastu strategicznych dziedzinach, by wydatnie podsycić jej niezależność w tej mierze (patrz: ramka) – dają nadzieję na realizm tych strategii?

– Sytuacja, z jaką mamy do czynienia w związku z epidemią Covid-19 i agresją Rosji na Ukrainę, raczej nie nasuwa pytania, czy my chcemy tak robić, czy nie. To de facto jedyna droga, by zabezpieczyć gospodarkę Europy – mówił w rozmowie z Nowym Przemysłem Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. – To nie jest tylko jakiś strategiczny wybór UE, ale nakaz zdrowego rozsądku. Skończyła się globalizacja w tradycyjnej postaci, zaczęła się geopolityka – i w dużej mierze wokół niej buduje się dziś gospodarkę. Zmierzamy do tego, by produkować tam, gdzie jest bezpiecznie i blisko rynku zbytu, a nie tylko tam, gdzie taniej.

Marek Wąsiński podkreśla, że Chiny cały czas specyficznie rozumieją procesy „wolnego handlu”, gdyż od lat wykorzystują narzędzia zaburzające konkurencję; nie tak dawno w otwarty sposób dołączyły do takiego wariantu również Stany Zjednoczone.

– W tym kontekście mówi się czasem o deglobalizacji czy – nieco łagodniej – o fragmentaryzacji globalizacji. W podobnym znaczeniu używa się określeń takich jak friendshoring (wolny handel wśród sojuszników), nearshoring (skracanie łańcuchów dostaw) i reshoring (powrót produkcji do państw, w których dochodzi do konsumpcji produkcji) – podkreśla Marek Wąsiński.

Zielony Ład - tak, ale trzeba zadbać o równe warunki konkurowania

– Reindustrializacja jest matką wszystkich bitew politycznych, gospodarczych i społecznych – powiedział Emmanuel Macron podczas szczytu „Choose France” 15 maja br. w Wersalu.

Europa musi (ponownie) znaleźć suwerenność w tej mierze; trzeba m.in. zmusić firmy spoza Wspólnoty do płacenia podatku węglowego na granicach Unii, złagodzić zasady pomocy państwa i lepiej chronić swe strategiczne firmy przed chińskimi i amerykańskimi apetytami – twierdzi francuski przywódca.

A zatem realny wiatr rewolucyjnych zmian? Nie wszyscy w to wierzą…

– W czasie pandemii Unia zorientowała się, jak mocno uzależniła się od produkcji w krajach trzecich, a szczególnie w Chinach. Wstępne deklaracje nie przyniosły jednak do dziś zapowiadanych efektów. Słuszne cele gospodarcze związane z odzyskaniem suwerenności gospodarczej przez Europę stłamsiła kalkulacja ekonomiczna, znów oparta na poszukiwaniu najniższej ceny. Ponadto Unia wykazała się bezwładnością i egoizmami narodowymi głównych europejskich graczy oraz podległością ideologiom, niesprzyjającym rozwojowi przemysłu na kontynencie – uważa dr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska ze Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie.

Według niej tzw. zielona transformacja ogranicza możliwości realokacji przemysłu do państw europejskich, zwłaszcza przemysłu ciężkiego, rzeczywiście negatywnie oddziałującego na środowisko. Relatywnie łatwe za to wydaje się jej przyciągnięcie na nasz kontynent przemysłu wysokich technologii, choć tu istotną barierę może być m.in. wiedza.

Unia Europejska musi oprzeć gospodarkę na nowoczesnych technologiach

Nie ma możliwości całkowitego decouplingu (oderwania) od Chin. Zachodnie firmy zainwestowały ogromne pieniądze w budowę mocy produkcyjnych w Azji i przeniesienie ich z dnia na dzień jest i niemożliwe, i nieracjonalne ekonomicznie.

Nie mówimy o ortodoksyjnym i zupełnym przerzucaniu produkcji na Stary Kontynent, lecz o jej dywersyfikacji – by zwiększyć odporność łańcuchów produkcji na możliwe zakłócenia.

Do Europy będzie trafiać część produkcji (powody: transport z Azji, przyczyny epidemiczne i polityczne) – i to w ramach kluczowych sektorów. Widzimy po danych gospodarczych, eksportowych i inwestycjach, że umacniają się takie rynki, jak Wietnam, Tajlandia czy inne państwa Azji Południowo-Wschodniej. Indie też mogą stać się wielkim beneficjentem takich tendencji – na co wskazuje także m.in. Marek Wąsiński.

Unia Europejska musi oprzeć gospodarkę na nowoczesnych technologiach, by być konkurencyjna technologicznie – przetrwać w warunkach nasilonej rywalizacji z Chinami.

– Chińczycy wyspecjalizowali się nie tylko w powielaniu produktów, ale też całych procesów produkcji, a obecnie wprowadzają własne innowacje. I nadal ignorują system ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz prawo patentowe. Tym samym posiadają istotne narzędzia konkurencyjne, ograniczające możliwość odbudowy przemysłu w Europie. Ich pozycję wzmacniają także zbudowane dotychczas „korzyści skali” – mówi Katarzyna Agnieszka Obłąkowska.

Uważa, że Europa jest wprost skazana na bezpośrednią walkę rynkową z Chinami i oparcie się na strategii właściwie tożsamej z modelem przyjętym przez tej kraj; trzeba też podjąć odbudowę utraconych kompetencji i wiedzy.

– Nie widzimy obecnie, żeby znaczenie Chin malało. Jeśli chodzi o wykorzystywanie dóbr pośrednich w ramach produkcji przemysłowej w Unii, to nasza zależność od Chin w latach 2018-2021 wzrosła o 0,9 punktu procentowego. To oczywiście też czas pandemii, więc zachwianie było tam bardzo silne… Trendy, które się pojawiły wraz z wojną celną Stanów Zjednoczonych z Chinami, nie były jeszcze wcześniej obserwowane w danych handlowych, związanych z przepływami wartości dodanej (ale także „zwykłe” dane eksportowe o handlu zagranicznym tego nam jeszcze nie będą pokazywać). Musimy raczej patrzeć na coś bardziej zwróconego w przyszłość niż to, że teraz firmy zamkną swoje fabryki w Chinach i przeniosą produkcję do Europy… Tak się stało się w przypadku Rosji, ale w przypadku Chin nie spodziewam się, by miało nastąpić – stwierdza Marek Wąsikowski.

Na czym zatem warto koncentrować uwagę?

– Według FDI Markets inwestycji typu greenfield (czyli budowanych od podstaw – przyp. red.) w Polsce w 2022 r. – zarówno pod względem liczby projektów, jak i ich łącznej wartości – było więcej niż w Chinach. Jesteśmy czwartym państwem pod względem liczby projektów greenfield w Unii – komentuje Marek Wąsikowski.

A w jakich dziedzinach Europa ma szanse na rzeczywisty, relatywnie też szybki postęp? Rozważmy kilka przykładów.

Półprzewodniki, baterie i leki. Na jakie dziedziny postawić w procesie powrotu do przemysłu?

Czipy stanowią może i najważniejsze ogniwo reindustrializacji Europy. Kraj Środka do tej pory produkował 80 proc. chipów dostarczanych na rynki światowe. Poważną część ich produkcji mają sukcesywnie przejmować dostawcy lokalni w Europie i Ameryce. Pekin powinien utracić ten technologiczny oręż w prowadzeniu hegemonistycznej polityki gospodarczej wobec Zachodu.

Przyrostowi udziału unijnej produkcji półprzewodników na terenie Wspólnoty ma służyć tzw. Chips Act – zaproponowany program Komisji Europejskiej, na który Unia przeznaczy 43 mld euro. Cel? Podwojenie udziału w globalnej produkcji półprzewodników z 10 do 20 proc. w krajach Unii Europejskiej do 2030 r.

Ta operacja powinny w dużej mierze uniezależnić europejską gospodarkę nie tylko od Chin, ale i do Stanów Zjednoczonych, które – w związku z kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie i zakłóceniem dostaw mikroprocesorów z Azji Wschodniej – stały się prekursorem przemian w tej mierze. W USA przyrost produkcji chipów pobudzają rozwiązania podatkowe (jak ulga w wysokości 25 proc.). Amerykańska ustawa wspierająca lokalny przemysł półprzewodnikowy przewiduje też odebranie wsparcia firmom, które w ciągu 10 lat od otrzymania pomocy zdecydują się na rozpoczęcie produkcji w Chinach lub państwach, wobec których administracja amerykańska stosuje sankcje.

W przypadku Europy inwestycje bezpośrednie w produkcję półprzewodników mogą wkrótce ruszyć na wielką skalę. 16 kwietnia amerykański gigant Intel ogłosił, że zbuduje w Polsce nową fabrykę, która ma stanowić największą inwestycję zagraniczną w dotychczasowej historii naszego kraju (20 mld dol.).

Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników powstanie w Miękini koło Wrocławia. To kolejny zakład tego potentata technologicznego na naszym kontynencie (obok fabryk w Niemczech i Irlandii).

– O przemyśle produkcji półprzewodników i mikroczipów mówi się jak o „nowej ropie”, która będzie zasilać krwiobieg światowej gospodarki, gdyż wykorzystujemy je powszechnie w urządzeniach elektronicznych – od samochodów po zbrojeniówkę. Zależność tej gałęzi przemysłu od Chin w łańcuchach dostaw była dosyć duża (dodajmy tu też przy okazji najnowocześniejsze i najmniejsze mikroczipy pochodzące z Tajwanu). Tu widać duże pole do ekspansji i inwestycji. I w USA, i w Unii powstają odpowiednie regulacje dotyczące rozwoju wytwarzania półprzewodników – będzie to sektor pod specjalną pieczą. Widzimy to m.in. po przyciąganiu inwestycji w Polsce (Intel); podobnie czynią inne rządy – czy to w Niemczech, czy we Francji – podkreśla Marek Wąsiński.

Polska ma szanse być europejskim zagłębiem produkcji baterii

To jasne: przemysł bateryjny i łańcuchy dostaw związane z magazynami energii i bateriami należą do strategicznych sektorów we współczesnej gospodarce. Polska zalicza się zaś do liderów w Europie w produkcji baterii na potrzeby branży motoryzacyjnej. Chiny nadal jednak zajmują czołową pozycję na tym rynku – z udziałem na poziomie 77 proc. (w 2022 r.).

Rozwój nowych zakładów produkujących baterie do samochodów elektrycznych nie jest tylko domeną państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na przykład spółka ACC, stworzona ze wspólnej inicjatywy koncernów Stellantis i Mercedes, a także firmy TotalEnergies, ogłosiła uruchomienie jeszcze w tym roku pierwszego z trzech członów nowej gigafabryki – w okolicy miejscowości Billy-Berclau i Douvrin w północnej Francji.

Proces relokacji fabryk produkujących baterie do Europy, żeby w pełni się powiódł, potrzebuje zapewnienia surowców do ich produkcji. W raporcie „Europa jeździ na polskich bateriach litowo-jonowych. Potencjał sektora bateryjnego w Polsce i regionie CEE”, opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), zaznaczono, że skracanie łańcuchów wymaga odpowiedniego zaopatrzenia producentów europejskich w lit.

„W Europie znajdują się znaczne zasoby tego pierwiastka, ale wiele komercyjnych operacji wydobywczych znajduje się w jeszcze w fazie przygotowań – m.in. w Czechach, Serbii i Rumunii. W celu przyspieszenia uruchomienia nowych mocy wydobywczych i przetwórczych surowców sektora bateryjnego w Polsce konieczne jest uproszczenie procedur administracyjnych” – wskazuje w raporcie Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA.

Znamiennym przykładem w okresie pandemii był kryzys na rynku farmaceutycznym. Już na początku XXI wieku przemysł w gigantyczny sposób rozbudował się w Azji – kosztem Europy.

W dobie pandemii – w reakcji na czasowe niedobory składników potrzebnych do wyrobu lekarstw – firmy farmaceutyczne na Starym Kontynencie i Stanach Zjednoczonych poczęły zwiększać zapasy magazynowe substancji czynnych do ich produkcji.

Jeszcze w latach 90. Europa produkowała 90 proc. substancji czynnych do lekarstw na rynki światowe. Teraz 80 proc. z nich jest sprowadzanych z Chin i Indii, co w sytuacji załamania łańcuchów dostaw powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego państw Zachodu.

Katarzyna Agnieszka Obłąkowska akcentuje, że kluczowa jest realokacja przemysłu farmaceutycznego (i produkcja leków, i substancje czynne), co jest niepodważalnym elementem budowy bezpieczeństwa obywateli i odporności gospodarki europejskiej.

Odbudowa europejskiego rynku farmaceutyków musi zostać również uzupełniona o wyposażenie medyczne. W raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Autonomia strategiczna UE: możliwości relokacji produkcji, zależności importowe i szanse dla Polski” 57 proc. ankietowanych wskazało relokację produkcji leków do Europy jako bardzo zasadną oraz 52 proc. w przypadku urządzeń medycznych.

Reasumując: ponowny rozkwit produkcji przemysłowej w Europie – przynajmniej w strategicznych, nowoczesnych sektorach – nie będzie operacją ani łatwą, ani szybką (tym bardziej że można się spodziewać chińskiej kontrofensywy).

Tym razem jednak widoki na powodzenie wydają się większe niż przed laty. Szkoda tylko, że ową determinację musiały wydatnie wzmocnić dopiero kataklizmy (wojna w Ukrainie, a zwłaszcza „pandemiczne”, poważne perturbacje w łańcuchach dostaw).

Unia Europejska w ramach „Nowej strategii przemysłowej dla Europy” będzie wspierała rozwój i powrót produkcji do państw Wspólnoty w najważniejszych, nowoczesnych dziedzinach. Będą to m.in.:

robotyka

mikroelektronika, w tym półprzewodniki

infrastruktura obliczeń wielkiej skali i chmury danych

blockchain

technologie kwantowe

fotonika

biotechnologia przemysłowa

biomedycyna

nanotechnologia

produkty lecznicze, w tym substancje czynne

Te i inne materiały oraz zaawansowane technologie będą mieć zasadniczy wpływ na dziedziny życia i gospodarki, na które Unia chce strategicznie stawiać – jak np. cyfryzacja, Przemysł 4.0, zielona gospodarka czy przemysł kosmiczny.

Tekst pochodzi z wydania 02/2023 magazynu gospodarczego Nowy Przemysł.

