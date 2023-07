Przedwyborcza licytacja. Ile to kosztuje i kto zapłaci?

Do wyborów parlamentarnych dojdzie jesienią. Najważniejsze partie i bloki polityczne zaprezentowały programy pełne hojnych obietnic. Warto pamiętać, że to my je sfinansujemy.

92 mld zł – do tej kwoty (z 68 mld zł) powiększy się tegoroczny deficyt budżetowy. To m.in. efekt przedwyborczych podwyżek.

200 mln zł ma kosztować zniesienie opłat autostradowych. A to tylko jedna z przedwyborczych obietnic.

Nadchodzące tygodnie to będzie dalsza licytacja programowa i finansowa: dowiemy się zapewne o nowych pomysłach, propozycjach, rozwiązaniach fiskalnych

Zgodnie z przepisami kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu ogłoszenia decyzji prezydenta o zarządzeniu wyborów i kończy się na 24 godziny przed datą głosowania. W tym „przedelekcyjnym” czasie zawsze mamy do czynienia z festiwalem obietnic… Tym razem jednak ta lista jest wyjątkowo prowydatkowa.

Kampania przed kampanią - w tym roku w krajowej polityce nie ma wakacji

To, czego wysłuchujemy w deklaracjach i zapowiedziach wcześniej – czyli przed ustaleniem konkretnej, wyborczej daty – jest widomym przejawem tak zwanej prekampanii (nazwijmy to nieformalnymi spotkaniami z wyborcami).

Pewna hibernacja nastrojów i projektów politycznych jest już definitywnie za nami. Najważniejsze partie i bloki polityczne zaprezentowały przynajmniej główne zręby swoich strategii, przedstawiły – mniej lub bardziej ogólnie – programy, mające mobilizować swoich zwolenników i zachęcać niezdecydowanych do oddania głosu za kilkanaście tygodni na tę akurat, a nie inną partię.

Prócz tematyki międzynarodowej, a zwłaszcza naszych obecnych i przyszłych relacji z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, kwestii odnoszących się do rosyjskiej agresji na sąsiednią Ukrainę i jej reperkusji, spraw związanych z opieką zdrowotną, sądownictwem, klimatem czy transformacją energetyczną mamy do czynienia z festiwalem obietnic socjalnych, pracowniczych i podatkowych.

Główni gracze są niezwykle hojni. Cóż miliardy, skoro stawką jest władza

Każda oferta dodatkowych świadczeń czy – na przykład – zniesienia „podatku Belki” mieć będzie bezpośredni wpływ na wydatki z budżetu państwa lub ograniczenie przyszłych wpływów.

Ciekawe też, że i jednorazowe dodatki mają z czasem tendencję przeistaczania się w stałe zobowiązanie państwa (tak stało się między innymi z umowną trzynastą i czternastą emeryturą, którą trwale wpisano do wydatków).

Eksperci Narodowego Banku Polskiego podsumowali koszt propozycji przedstawionych do tej pory przez Prawo i Sprawiedliwość. Dla sektora finansów publicznych oznaczają one obciążenie rzędu 26-27 mld zł (w tym podniesienie świadczenia 500+ do 800+ to rocznie 25 mld zł, zniesienie opłat autostradowych – 200 mln zł, dopłaty do kredytów mieszkaniowych – około 1 mld zł, a utrzymanie emerytur pomostowych – 1,3 mld zł).

W przypadku Platformy Obywatelskiej mowa jest o 75 mld zł; najbardziej obciążające ma być tu wprowadzenie nowej kwoty wolnej od podatku (do 60 tys. zł), co ograniczyłoby wpływy o 45 mld zł; tzw. babciowe wymagałoby 8,7 mld zł; dopłata do wynajmu mieszkań – 5,8 mld zł, resztę zaś stanowią nowe dedykowane wydatki, których obecnie nie ma…

Wyborów będzie więcej - taki mamy kalendarz. Jak to wytrzyma budżet?

Sojusz Polski 2050 i PSL stawia na dobrowolność płacenia składek ZUS, obniżkę podatku VAT na energię, zniesienie podatku od zysków z lokat i obligacji Skarbu Państwa, dopłaty do nawozów, rok dodatkowego płatnego urlopu dla opieki nad dziećmi i starszymi członkami rodziny. No i na projekt „ziemia za złotówkę” dla osób do 35. roku życia, które przeniosą się na wieś plus narodowy program retencyjny i dofinansowanie przez państwo budowy biogazowni. Koszt tych pomysłów: 20-25 mld zł.

Lewica rzuca na szalę 3,5 mld zł na program Kopernik, inwestycje w nowe technologie; zniesienie zryczałtowanego ZUS-u to ponad 5 mld zł; ma też powstać milion mieszkań na państwowych gruntach, dołóżmy też gwarantowaną emeryturę minimalną, wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, program in vitro i wiele innych deklaracji – to zapewne także ponad 20 mld zł.

Politycy Konfederacji deklarują za to sprzeciw wobec transferów socjalnym w postaci 500+ czy dodatkowych wypłat emerytur. Te mają być finansowane bezpośrednio z pieniędzy trafiających do budżetu, co wydaje się ekonomiczną utopią (podobnie jak kwota wolna od płacenia składek i podatków na poziomie dwunastokrotności płacy minimalnej).

Ile straci na tym publiczny budżet – strach myśleć. Zwłaszcza że jest jeszcze propozycja zniesienia likwidacji tzw. podatków celowych, czyli: cukrowego, opłaty paliwowej i emisyjnej, mocowej w energetyce, wodnej, opłaty za korzystanie ze środowiska przy utylizacji odpadów oraz opłat targowych, uzdrowiskowych, od środków transportu i nawet od posiadania psa.

Rząd wystąpił niedawno do parlamentu z wnioskiem o nowelizację ustawy budżetowej na ten rok. Deficyt powiększy się z 68 mld zł do 92 mld zł. Jest to potrzebne w ramach bieżących zobowiązań przedwyborczych – podwyżki pensji pracowników administracji publicznej.

– W naszym przypadku mamy kalendarz wyborczy, mamy teraz wybory parlamentarne, w następnym roku samorządowe, europejskie i na horyzoncie prezydenckie... Czeka nas niestety okres dalszej ekspansji budżetowej, co oznacza, że w naszym przypadku będzie bardzo ciężko walczyć z inflacją. (…) W ostatnich latach nasz dług i deficyt nie wyglądają tak źle na tle średnich unijnych. Bardziej niepokoi to, co się dzieje w Polsce z deficytem strukturalnym – czyli tym, który jest „poprawiony” o wpływ koniunktury, nadzwyczajnych wydatków. (…) Ów trwały deficyt budżetowy powoli zaczyna odchylać się w złą stronę, a jeszcze za chwilę mamy serię wspomnianych czterech wyborów (i związanych z nimi wydatkowych obietnic – przyp. red). Deficyt strukturalny zaczyna wyglądać źle i tego powinniśmy się obawiać – komentuje główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.

Nie wolno drażnić wyborcy. Za kiełbasę zapłaci z własnej kieszeni

Można przyjąć za pewnik, że nadchodzące tygodnie to będzie dalsza licytacja programowa i finansowa: dowiemy się zapewne o nowych pomysłach, propozycjach, rozwiązaniach fiskalnych. Można też przyjąć za pewnik, że nie znajdziemy – delikatnie mówiąc – zbyt wielu projektów, które budżetowych wpływów przysporzą, a te, które mimo wszystko się pojawią i raczej wymagać będą od wyborców sięgnięcia do kieszeni, zgoła nie będą eksponowane.

Cóż… Budżet państwa składa się z wpływów podatkowych i innych przychodów oraz z deficytu, który finansowany jest emisją długu. Koszt obsługi tych zobowiązań ponoszą wszyscy obywatele. Warto o tym pamiętać. Bo to przecież nie cudza kieszeń ani tym bardziej – polityków.

Tekst pochodzi z wydania 02/2023 magazynu gospodarczego Nowy Przemysł.

