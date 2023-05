Raport ze stanu polskich dróg, kolei i portów nie jest jednoznaczny

Zebraliśmy opinie o potrzebach i perspektywach polskiej infrastruktury komunikacyjnej. M.in. ministra Andrzeja Adamczyka i dyrektora Tomasza Żuchowskiego ale także Ireneusza Merchela, Jakuba Majewskiego czy Barbary Dzieciuchowicz. To całkiem poważne kompendium.





Rozwój infrastruktury przyczynia się do intensyfikacji wzrostu PKB i redukcji nierówności dochodowych, pozytywnie oddziałuje na aktywność gospodarczą regionów.

Wydaliśmy miliardy na poprawę infrastruktury transportowej. Pora zastanowić się, co robimy dobrze, a co źle. Kolejne plany inwestycyjne są ambitne, bo odpowiadają na nowe wyzwania.

Prezentujemy opinie przedstawicieli administracji, najważniejszych instytucji oraz naukowców i ekspertów stanie, potrzebach i perspektywach polskiej infrastruktury komunikacyjnej.

O infrastrukturze wypowiadają się Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Michał Wolański, Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością SGH, Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, dr hab. Ernest Czermański, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Gospodarki Morskiej oraz Cezary Łysenko, członek zarządu Budimeksu.

Port Lotniczy Rzeszów Jasionka zanotował rekordowe w historii przeładunki cargo (3,9 tys. ton) w 2015 r. Wynik niepobity aż do roku 2022, kiedy to tylko w ciągu trzech kwartałów (najnowsze dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego) obsłużył 28,8 tys. ton ładunku, bijąc blisko 7,5-krotnie poprzedni najlepszy wynik! W statystykach ULC pojawił się też młody stażem PL Lublin (0,8 tys. ton), z dynamiką rok do roku… ponad 5396 proc.

Gdyby nie całkiem niedawne inwestycje w infrastrukturę tych – wydawałoby się – peryferyjnych portów lotniczych, różne polskie instytucje miałyby problem ze świadczeniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. A port w Jasionce nie zostałby polskim Ramstein.

Sam soft (usługi transportowe) to jednak za mało. Potrzebny jest infrastrukturalny hardware.

Od lat ekonomiści toczą spór, w jakim stopniu infrastruktura transportowa wpływa na rozwój gospodarczy. Ojcowie współczesnej ekonomii – Adam Smith i David Ricardo – wskazywali wszak na trzy czynniki przysparzające bogactwa narodom: pracę, kapitał i ziemię. Z czasem inni ekonomiści dodali innowację, wiedzę i zarządzanie. W tym zestawie rola infrastruktury długo nie znajdowała uznania, choćby dlatego, że nie było dowodów (w postaci wzorów ekonometrycznych i rachunków).

Przedstawił je w 1990 r. David A. Aschauer. Opierając się na danych z lat 1953 1988 i utożsamiając w pewien sposób kapitał publiczny z infrastrukturą, oszacował, że przyczyniał się on w różnych latach do wzrostu PKB od 0,36 do 0,39 proc.

Niektórzy ekonomiści podważali te dane jako zbyt wysokie. Inni w ogóle negowali korelację. To nie sama infrastruktura przesądza o pożytkach gospodarczych i społecznych, lecz świadczone usługi – twierdzili. Co z tego, że wybuduje się nowoczesne lotnisko, skoro nie znajdzie ono uznania ani w oczach pasażerów, ani przewoźników powietrznych, bo – na przykład – posadowiono je zbyt daleko od aglomeracji (doświadczyła tego Hiszpania czy Kanada; przykłady możemy znaleźć także w Polsce).

Święta racja – kontrargumentowano – lecz bez torów nie ruszy pociąg, a bez portu nie przypłynie do nas statek. Oto dwie strony tego samego medalu: „soft” dostarcza usługi, „hardware” zapewnia dla nich bazę.

Te spory rozstrzygnęły z czasem tak szacowne instytucje, jak Bank Światowy czy OECD. Przyznały, że sam transport w mniejszym stopniu dziś decyduje o atrakcyjności czy konkurencyjności układów terytorialnych, lecz nadal pozostaje źródłem przewag w dostępie do czynników produkcji i korzyści z tego płynących.

Eksperci tych organizacji potwierdzili zarazem, że rozwój infrastruktury przyczynia się do intensyfikacji wzrostu PKB i redukcji nierówności dochodowych, pozytywnie oddziałuje na aktywność gospodarczą regionów.

Kapitał głosuje poprzez inwestycje biorąc pod uwagę dostępność transportową

Przez wiele lat po transformacji gospodarczej w 1989 r. inwestorzy zagraniczni chętnie lokowali zakłady produkcyjne na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce lub na Śląsku. Historycznie to tam była bardziej gęsta sieć dróg i kolei niż na wschód od Wisły.

Od tego czasu dysproporcje te się zmniejszyły. Ich symbolami stał się port lotniczy Rzeszów-Jasionka, Via Carpatia czy Rail Baltica, lecz nierówności infrastrukturalne całkowicie nie zniknęły.

W 2021 r. (najnowsze dane Urzędu Transportu Kolejowego) na 100 km kw. przypadało średnio w kraju 6,2 km linii kolejowych, przy czym w woj. śląskim 18,18 km/100 km, a w woj. podlaskim, przez które prowadzą ważne szlaki z Chin do Europy czy z republik nadbałtyckich, tylko 3,76 km/100 km kw.

Pozytywny wpływ na gospodarkę mają nie tylko efekty inwestycji, ale także sam proces budowlany. Budowa infrastruktury przekracza ponad 50 proc. łącznego wolumenu produkcji budowlanej w Polsce, a jej wartość roczna wzrosła tylko w ciągu ostatnich 6 lat z 66 mld do 137 mld zł (dane Budimeksu). A to oznacza, że programy drogowe i kolejowe w skali kraju i samorządów stanowiły ok. 4 proc. wartości polskiego PKB.

Nie ukazały się jeszcze opracowania szacujące, w jakim stopniu wąskie gardła transportowe (m.in. zatłoczenia w portach morskich i lotniczych na świecie, które pojawiły się z całą mocą wraz z pandemią) przyczyniły się do stagnacji gospodarczej, a nawet do recesji w większości krajów.

Infrastruktura komunikacyjna pod presją wojny pokazała swoje słabości i niedostatki

W dobie nowych wyzwań po inwazji Rosji na Ukrainę znów okazało się, jak bardzo potrzebne są dobrze rozwinięta infrastruktura i logistyka, by walczący kraj sprostał potężnemu agresorowi.

Jedną z reakcji Unii Europejskiej na tę agresję było ustanowienie przez Komisję Europejską, pięć sąsiadujących z Ukrainą państw unijnych, w tym Polskę, a także EBI, EBOiR, Bank Światowy tak zwanego Szlaku Solidarności – z funduszem 1 mld euro. W krótkim czasie korekty infrastruktury nie były możliwe, chodziło o usuwanie barier formalnych. Dość szybko uporządkowano natłok ludzi i towarów.

Wielka i godna podziwu akcja pomocy polskiego rządu i samych nas Polaków walczącemu sąsiadowi obnażyła jednak słabsze strony naszej infrastruktury komunikacyjnej: brak należytej drożności linii kolejowych unaocznił konieczność uruchomienia ad hoc bardziej elastycznego transportu drogowego.

Nagle zmieniły się też drogi importowanego węgla, więc porty morskie pękały w szwach; modernizacje połączeń ląd – port są niedokończone. Do jesieni ub.r. wiele pociągów towarowych niekiedy czekało w drodze do nich już w okolicach Bydgoszczy – tam sięgał korek…

Kierowcy ciężarówek na polsko-ukraińskiej granicy skarżyli się na trzydniowe przestoje. Zabrakło przepustowości także na przejściach granicznych dostosowanych do normalnej wymiany towarowej, a nie do lawiny towarów.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber tak komentował niedawno tę sytuację: „W porównaniu do 2021 r. przewozy tylko ukraińskich produktów rolnych wzrosły w 2022 r. ponad 27-krotnie. To ogromne osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że przez nasze państwo nie prowadziły tradycyjne szlaki eksportu ukraińskich produktów rolnych. Infrastruktura transportowa i graniczna również dostosowana była do zapotrzebowania z okresu pokoju”.

W końcu grudnia ub.r. KE przyspieszyła procedury finansowania 35 projektów „systemu transportowego podwójnego zastosowania”. Jak podkreśliła, chodzi o wsparcie transportu żołnierzy i sprzętu wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Budżet funduszu CEF („Łącząc Europę”) na ten cel powiększono z 330 do 616 mln euro. „Realizowane projekty pomogą europejskim siłom zbrojnym lepiej reagować na kryzysy wybuchające na zewnętrznych granicach UE i poza nimi” – stwierdziła KE.

Problemy z brakiem sprawnego transportu towarów w naszym regionie nawarstwiały się przez dziesięciolecia. Na przykład przewoźnicy cargo kolejowego w Polsce od ponad dekady muszą się godzić na prędkość handlową pociągów nie większą niż 23 km/h i spóźnienia 60 proc. z nich sięgające 7 godzin. Niezależni eksperci mówią o nie najlepszej organizacji ruchu podczas robót i o popełnianych błędach.

Konieczna jest korekta – sieć to całość, a inwestycje realizujemy silosowo

Fakt, wydaliśmy miliardy na poprawę infrastruktury transportowej. Już ruszyły pierwsze realizacje wsparte nowymi funduszami CEF, czekamy na środki z Krajowego Planu Odbudowy, z funduszy strukturalnych.

Formalnie są już określone i pula środków, i struktura ich wydatkowania, a także gros projektów. W sferze „soft” wytyczają je „Strategia Rozwoju Kraju 2020” oraz „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”. Z nich wynikają szczegółowe programy – np. przedłużony do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) Program Budowy Dróg Krajowych, przyjęty przez rząd w połowie grudnia ub.r. wraz z gotową listą zadań, czy także zaktualizowany do 2030 r. Krajowy Program Kolejowy, kończący się w tym roku.

Prace nad wieloma projektami ujęte w tych i innych programach są zaawansowane. Kończą się lub gotowe są prace projektowe, uzgodnienia środowiskowe itp. Czy wszystko zatem jest przesądzone?

Przydałoby się pole do korekt. Choćby dlatego, że SZRT do 2030 r. była przyjęta przez rząd w grudniu 2019 r., a opracowana w 2018 r. na podstawie danych i trendów z połowy minionej dekady. Szmat czasu… Mamy inny punkt widzenia na wiele spraw. W dodatku praktyka i życie zweryfikowały realizację KPBD, KPK i uzyskane efekty.

Fundacja ProKolej naniosła je na mapę: co ciekawe – problemy z przejezdnością pociągów towarowych układają się wzdłuż linii już zmodernizowanych… Efekty są tu niezbyt zgodne z sensem inwestycji. Dlaczego np. zlikwidowano tzw. mijanki lub skasowano bocznice na małych stacjach, gdzie zatrzymują się wolniejsze pociągi towarowe, by przepuścić szybsze pasażerskie? Mają teraz do przejechania dłuższe odcinki tras do następnej mijanki, a więc i dłużej czekają na pozwolenie na jazdę.

W procesie budowy dróg też można znaleźć punkty nadające się do korekty. Budowane są one bowiem według obecnych standardów technicznych – niekoniecznie uwzględniających przyszłe wymagania – np. promienie skrętów dla długich zestawów drogowych i ich większą wagę (Komisja Europejska rozważa zmianę przepisów i dopuszczenie ich do ruchu).

Zachodzi obawa, że wciąż brakuje holistycznego podejścia do projektowania zadań na sieci transportowej. Daje o sobie znać podejście silosowe: drogi sobie, tory sobie.

Kolej nadal stoi pod semaforem, a to jedno z ważnych narzędzi dekarbonizacji

Od dekady pojawiają się postulaty, by co najmniej tyle samo wydawać na inwestycje torowe, co na budowę dróg. Nie udaje się. W ciągu 19 lat powstało u nas 12 tys. km nowych dróg i tylko 50 km nowych linii kolejowych, choć w ciągu 30 lat obcięto ich długość o 1/3.

UE realizuje ambitne zadanie ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia zerowej emisji netto w połowie wieku. Tymczasem ok. 1/4 całkowitej emisji CO2 w Unii w 2019 r. pochodziło z sektora transportu (dane Europejskiej Agencji Środowiska), a licząc z produkcją środków transportu i utrzymaniem infrastruktury ok. 1/3 (szacunki europejskiej federacji organizacji zielonych T&E).

Na pojazdy drogowe przypada blisko 72 proc. emisji transportu. Przesądza o tym dominujący ich udział w przewozach towarów oraz technologia napędu, oparta na spalaniu paliw kopalnych. Nie do zmiany przez 10-15 lat…

Dlatego w kolei upatruje się jednego z kluczowych sposobów dekarbonizacji transportu. Niestety, jego rola maleje mniej więcej o połowę co 30 lat. Jeszcze w 1950 r. kolej miała ok. 60-procentowy udział w modalności europejskiej, w 1980 r. - 30 proc., w 2019 r. - 15 proc. Od dekady tkwi w stagnacji.

Powodów, dla których zdecydowanie bardziej „zielona” kolej nie może poderwać się do skoku, jest wiele, włącznie z polityką transportową państw, niewyrównującą warunków konkurencyjności działania z sektorem drogowym.

Bez dwóch zdań: konieczne są większe inwestycje w infrastrukturę kolejową. Już nie tylko w modernizację, lecz także w budowę nowych linii. Pytanie, czy w Polsce trzymamy ten azymut…

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury:

– Dzisiaj nie ma większego placu budowy w Europie, jak inwestycje na polskich drogach i polskich kolejach. Nie miejmy kompleksów. Polska pozostaje liderem, jeśli chodzi o realizacje inwestycji liniowych. W żadnym państwie tak dużo się nie dzieje w tak krótkim czasie.

W czasie pandemii i wojny w Ukrainie rząd stanął na wysokości zadania. W pierwszym roku covidowym produkcja budowlana, szczególnie inwestycje kolejowe, komunikacyjne, były owocnie kontynuowane.

Pandemia i wojna spowodowały też wzrosty cen materiałów budowlanych, inwestycje nadal są jednak realizowane, a przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że przetargi zostaną wstrzymane.

Mamy program oparty na pewnych źródłach finansowania, który do 2030 r. – z perspektywą roku 2033 – pozwala realizować inwestycje w Polsce. Setki tysięcy miejsc pracy w związku z inwestycjami drogowymi są zapewnione do ponad 2033 r.

Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

- Wzrost atrakcyjności i dostępności kolei zawdzięczamy efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych i budżetowych przez naszą spółkę. Konsekwentnie realizuje największy w historii program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy o wartości prawie 77 mld zł. Będący na końcowym etapie opracowania KPK do 2030 r. wskaże kolejne projekty do realizacji.

Od 2016 r. skończył się czas zwijania kolei, zaczął jej rozwijania. 30 lat temu było 24,5 tys. km czynnych linii kolejowych, w 2016 r. 18,5 tys. Dzisiaj mamy 19,3 tys., czyli przywróciliśmy do eksploatacji 800 km. Poprawiamy parametry linii, dzięki czemu pociągi mogą jechać z prędkością 160 km/h i więcej. Ponadto spółka realizuje dwa programy rządowe ukierunkowane na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym.

Jednym z efektów realizacji inwestycji jest też poprawa warunków przewozu towarów. Podnoszona jest prędkość handlowa na wielu liniach dla pociągów towarowych - do końca 2023 r. chcemy ją zwiększyć do 40 km/h - sukcesywnie likwidujemy wąskie gardła.

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

– Przed nami kolejny sezon budowlany. Nowe wyzwania i cele do zrealizowania. A plan na 2023 r. jest ambitny. Do końca grudnia br. planujemy ogłosić przetargi na realizację 565 km nowych dróg o łącznej wartości 28,6 mld złotych. To tysiące pytań i odpowiedzi, czas na dobrze przemyślane i skalkulowane oferty.

To dobra perspektywa dla branży budowlanej, ale też ogromna odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem, możliwościami przerobowymi, logistyką i niewiadoma związana z cenami materiałów oraz dostępnością pracowników.

Michał Wolański, Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością SGH

– Kolejne siedmioletnie okresy planowania i wydatkowania funduszy unijnych są w dużej mierze robione na zasadzie: „kopiuj-wklej”. Kopiowane są pomysły z 2004 r., kiedy wstąpiliśmy do UE. Oczywista była wówczas budowa nowych dróg i remonty torów. Przy czym tylko w przypadku dróg udało się stworzyć sprawne struktury realizacji inwestycji.

Obecnie dochodzimy do ściany. UE będzie finansowała jedynie drogi ekspresowe w sieci TEN-T, nasze krajowe plany zakładają natomiast podłączanie do tej sieci kolejnych miast powiatowych. Na to nie będzie finansowania zewnętrznego.

Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej

– Gdy po długim okresie braku zainteresowania stanem infrastruktury kolejowej zaczęto modernizować główne linie, to praktycznie każdy projekt inwestycyjny był potrzebny. Dzisiaj mamy większą pulę środków i doświadczenie.

Podstawowym kryterium wyboru inwestycji powinna być ocena, w jakiej mierze poprawi ona konkurencyjność transportu kolejowego. I w jakim stopniu pozwoli skrócić łączny czas przejazdu oraz przyczyni się do realizacji kluczowego celu, jakim jest dekarbonizacja transportu?

Pora też rozpocząć budowę nowych linii. Pod tym względem wartością dodaną projektu CPK jest próba wytyczenia nowych szlaków.

Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

– Cztery programy dotyczące budowy i modernizacji dróg krajowych kompleksowo wychodzą naprzeciw potrzebom zarówno budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu, jak i obwodnic miast czy wzmocnienia nawierzchni.

Nie doszukiwałabym się nietrafionych decyzji inwestycyjnych. Nawet jeżeli rządzący mają swe sympatie regionalne – np. potrzebę budowy nowoczesnych dróg w Polsce Wschodniej weryfikuje od roku geopolityka.

Inna jest sytuacja modernizacji dróg samorządowych. Są w dużo gorszym stanie niż krajowe, nie z powodu zaniedbań włodarzy, lecz braku pieniędzy. Można jedynie apelować do rządzących, aby środki były na najwyższym poziomie i by w ich rozdziale mniej ważyły sympatie terytorialne.

Dr hab. Ernest Czermański, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Gospodarki Morskiej

– Przepustowość głównych portów morskich jest wystarczająca dla potrzeb krajowej gospodarki i tranzytu. Ich zarządy dość dobrze wywiązują się z zadań inwestycyjnych. Inwestycje w obrębie samych terminali to gestia dzierżawców, którzy decyzje opierają na kalkulacjach rynkowych. Tu w ostatnim roku rynek pokazał dość radykalne zmiany w potrzebach.

Odmiennie oceniam projekty rozbudowy trzech głównych portów morskich o część głębokowodną. Głębszej analizy wymaga, czy uzasadnienie ma plan budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Z kolei plan powstania Portu Zewnętrznego w Gdyni, najbardziej zaawansowany w pracach przygotowawczych, został wstrzymany przez zmianę zarządu.

Cezary Łysenko, członek zarządu Budimeksu

– Polska jest liderem w Europie pod względem zakresu budowy dróg ekspresowych i modernizacji sieci kolejowych; w 2021 r. byliśmy drugim krajem pod względem wartości inwestycji infrastrukturalnych w relacji do PKB (7,5 proc.). Nauczyliśmy się budować infrastrukturę transportową sprawnie, w dobrym tempie i redukując częściowo bariery administracyjne i biurokratyczne.

Plany rządowe zakładają, że w tej perspektywie budżetu UE Polska zainwestuje w rozwój sieci transportowych ponad 430 mld zł. Powinniśmy zakończyć budowę podstawowego szkieletu sieci transportowych.

Wyzwaniem jest likwidacja wąskich gardeł na styku z portami, centrami logistycznymi czy w połączeniach transgranicznych np. na południu Polski.

Tekst pochodzi z nr. 1/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.

