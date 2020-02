Restrukturyzacja firmy w detalach

Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja pozwala wrócić przedsiębiorstwu na rynek. - Sukcesem zakończyło się, m.in., postępowanie restrukturyzacyjne Biomed Lublin czy upadłościowe z możliwością zawarcia układu PBG SA - przypomina Anna Maria Pukszto, partner prowadzący praktykę Restrukturyzacji, Niewypłacalności i Upadłości w kancelarii Dentons w Warszawie.

- Nie ma jednego, optymalnego okresu. W polskim prawie mamy cztery postępowania restrukturyzacyjne, z których tylko dwa można określić mianem przyspieszonych. Modelowo powinny one być zakończone w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.Kolejne dwa postępowania (układowe i sanacyjne) są bardziej długotrwałe. Na przykład postępowanie sanacyjne powinno skończyć się po około roku. Ale to tylko założenia ustawowe, bo w praktyce bywa różnie i nawet sądy nie zachowują terminów instrukcyjnych… Przykładem może być firma Action SA, w przypadku której postępowanie sanacyjne trwa już ponad trzy lata.- Problemem w postępowaniach restrukturyzacyjnych często bywa to, że dłużnicy mają ograniczoną możliwość pozyskiwania środków finansowych, kredytów czy tzw. kredytu kupieckiego. Dlatego, decydując się na wszczęcie postępowania, dłużnicy powinni pomyśleć o zapewnieniu finansowania działalności przedsiębiorstwa na czas jego trwania. Kluczowa może okazać się tu rola wspólników i akcjonariuszy dłużników, którzy są gotowi dofinansować dłużnika.