Rosyjski niedźwiedź wciąż trzyma nas w swoich łapach

Po napaści Rosji na Ukrainę unijni politycy nie mogą ignorować stanu zależności od importu surowców energetycznych z Rosji. Trwają gorączkowe zabiegi, by tę sytuację zmienić, ale energetyczny rozwód Europy i Moskwy musi potrwać. W Polsce zanosi się na zmiany w polityce energetycznej. To największy kraj Unii Europejskiej - Niemcy - są jednak największym importerem gazu, ropy i węgla z Rosji. To pokazuje, jak trudne będzie uwolnienie się z łap rosyjskiego niedźwiedzia.

Gaz z Rosji stanowi ok. 45 proc. całego importu do UE i podobnie jak w przypadku ropy naftowej, kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się większą zależnością od dostaw gazu z Rosji niż zachodnie.

Wśród krajów UE nie ma zgody w sprawie szybkiego zakazu importu gazu z Rosji. A długa lista wyłączeń (ropa i produkty naftowe, gaz) pozwala rosyjskiej gospodarce łagodzić skutki sankcji.

Część ekspertów uważa, że Europejski Zielony Ład zwolni w obliczu wojny w Ukrainie. Natomiast unijni politycy twierdzą, że będzie wprost przeciwnie: transformacji nie można zatrzymać; należy ją nawet przyspieszyć.

Według danych Eurostatu zależność UE od importu energii brutto w 2010 roku wyniosła 55,8 proc., a w 2020 roku 57,5 proc. Oznacza to, mówiąc najprościej, że w poprzedniej dekadzie import energii netto w UE był większy niż jej produkcja pierwotna i ponad połowa dostępnej energii brutto w UE pochodziła z importu.

W 2020 roku najwyższe wskaźniki zależności UE od importu paliw odnotowano dla ropy naftowej (97 proc.) i gazu ziemnego (83,6 proc.), a najniższy dotyczył stałych paliw kopalnych, w praktyce węgla kamiennego (35,8 proc.).