Rynek energii pod brukselskim parasolem

Komisja Europejska zaproponowała systemowe uregulowanie sprzedaży cen prądu poniżej kosztów, ale nie dla wszystkich odbiorców. To część reformy unijnego rynku energii elektrycznej.

Model regulacyjny rynku energii nie przystaje do jego ewolucji związanej przede wszystkim z rozwojem energetyki odnawialnej i rozproszonej oraz skutkami unijnej polityki klimatycznej.

Więcej OZE, promocja długoterminowych umów i specjalne procedury na wypadek kryzysu - to tylko niektóre z pomysłów na dostawanie reguł rynku do aktualnego, wciąż niestabilnego i szybko zmieniającego się otoczenia.

Zaproponowane przez Komisję Europejską reformy rynku energii to prawdopodobnie jeszcze nie jest kres regulacyjnego modelowania unijnego rynku energii.

Na co dzień nie w pełni uświadamiamy sobie, jak głęboko i silnie regulowany jest unijny sektor energii. Wiele procesów zachodzących w tej branży jest wręcz sterowanych od lat za pomocą kolejnych aktów prawnych.

Zbiorem narzędzi do takiego ręcznego sterowania jest już sama polityka klimatyczno-energetyczna, promująca rozwój odnawialnych źródeł energii, która będzie wkrótce kolejny raz wzmocniona. Pod koniec marca 2023 r. negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy o energii odnawialnej.

Wyższe cele dotyczące odnawialnych źródeł energii. Pomóc mają kontrakty długoterminowe

Najważniejsze ustalenie to wyznaczenie wiążącego celu OZE w zużyciu energii końcowej brutto na 2030 rok na poziomie Unii Europejskiej na 42,5 proc. i dodatkowych indykatywnych celów dla państw członkowskich, których realizacja umożliwi osiągnięcie celu OZE na poziomie 45 proc. w 2030 roku.

To porozumienie będzie jeszcze musiało zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Jeśli stanie się prawem, a wszystko wskazuje, że tak będzie, to unijny cel OZE na 2030 rok znacznie wzrośnie (wynosi 32 proc.).

Zwiększenie celu OZE było spodziewane, ale zaproponowana przez KE także w marcu 2023 r. reforma unijnego rynku energii elektrycznej w celu, jak to określiła Komisja, większego wykorzystania OZE, ochrony konsumentów i zwiększenia konkurencyjności przemysłu, to całkiem nowy pakiet regulacyjny.

Proponowana reforma przewiduje nowelizację kilku aktów prawnych, w tym m.in. rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej i dyrektywy w sprawie energii elektrycznej. Celem jest większe uniezależnienie rachunków za energię elektryczną od jej cen na rynkach krótkoterminowych, czyli w praktyce od wahań cen CO2 i surowców energetycznych.

Ma temu służyć zwiększenie cenotwórczej roli kontraktów długoterminowych, do czego powinna prowadzić promocja dwustronnych kontraktów różnicowych (two-way contract for difference – CfD) i umów PPA (power purchasing agreements).

W kontraktach Cfd ustalana jest cena sprzedaży energii dla wytwórców. Gdy na rynku jest drożej, wytwórcy oddają państwu nadwyżkę ponad cenę Cfd, a gdy cena spada, otrzymują wyrównanie w ramach pomocy publicznej. Z kolei kontrakty PPA to długoterminowe umowy sprzedaży energii z OZE po stałej cenie.

– Obecnie w Polsce w umowach PPA można kupić zieloną energię z fotowoltaiki w przedziale 100-120 euro/MWh. Energia z wiatru jest nieco droższa, ale niewiele. Obecne ceny energii w umowach PPA pozwalają kupić taniej energię niż w standardowej ofercie koncernów energetycznych – mówi Zbigniew Kinal, prezes zarządu firmy Ozeos, organizującej zawieranie umów PPA.

Na mechanizmie ceny krańcowej korzystają OZE, nieponoszące kosztów paliw i siłą rzeczy kosztów CO2

Według pomysłu KE kontrakt CfD ma być obowiązkowym mechanizmem w przypadku inwestowania w OZE z wykorzystaniem wsparcia państwa, ale nie dotyczy to istniejących instalacji, nie wyklucza sprzedaży energii z OZE na zasadach rynkowych czy zawierania umów PPA.

– Oznacza to, że propozycja obowiązkowego stosowania CfD nie jest de facto specjalnie rygorystyczna, bo ograniczona do nowych instalacji i nieobowiązkowa. W efekcie sektor OZE przyjął nowe propozycje raczej przychylnie. Nie oznaczają one, a takie były obawy, automatycznego ograniczania zysków OZE wynikającego z utrzymania mechanizmu ceny krańcowej, czyli wyznaczania ceny dla całego rynku przez najdroższe elektrownie domykające rynek, w praktyce gazowe albo węglowe – mówił w marcu Maciej Burny, prezes firmy doradczej Enerxperience.

Na mechanizmie ceny krańcowej korzystają OZE, nieponoszące kosztów paliw i siłą rzeczy kosztów CO2. Ceny energii, jak w 2022 roku, windowane przez drogie paliwa i ciągle wysokie ceny CO2, oznaczały dla OZE o bardzo niskich kosztach zmiennych automatyczny wzrost rentowności, co budziło kontrowersje, bo uzyskiwane ceny były oderwane od kosztów produkcji energii.

– Z energetyką jądrową jest problem. Francja zabiegała, żeby CfD jako model finansowy dla elektrowni jądrowych – istniejących, modernizowanych i nowych – był jedynym obowiązującym. Nie do końca jest jasne, jak to ostatecznie będzie. Stanowisko Francji nie zyskało powszechnej aprobaty – komentował Burny.

Zbigniew Kinal wskazuje, że KE zamierza wzmacniać rynek PPA. Planowane jest wprowadzenie przepisów regulujących zakres takich umów, co znaczy, że za jakiś czas przestaną być „umowami nienazwanymi”. Zaznacza też, że mają również powstać regulacje sprzyjające zawieraniu umów PPA przez małych odbiorców energii. Obecnie PPA to rynek dla dużych odbiorców energii dających gwarancję realizacji umów.

– KE dąży do tego, żeby rynek PPA otworzyć też dla niewielkich odbiorców energii - poprzez stworzenie systemu gwarancji/zabezpieczeń dla deweloperów OZE na wypadek problemów odbiorców – mówi Zbigniew Kinal.

Ogłaszamy kryzys - powie Komisja Europejska. A co z odbiorcami energochłonnymi?

Zaproponowana przez KE reforma rynku energii elektrycznej przedłuża możliwość stosowania dla gospodarstw domowych i MŚP taryf z cenami poniżej kosztów energii.

Takie taryfy mają być możliwe do stosowania wówczas, kiedy wystąpi kryzys cen energii elektrycznej. KE zaproponowała, że będzie mogła w drodze decyzji ogłosić regionalny lub ogólnounijny kryzys cen energii elektrycznej z okresem ważności do jednego roku.

Kryzys cen będzie mógł być ogłoszony, jeżeli cena hurtowa energii będzie 2,5 razy wyższa niż średnia cena z ostatnich pięciu lat i będzie się utrzymywała na takim poziomie przez co najmniej 6 miesięcy albo gdy wystąpią gwałtowne podwyżki cen detalicznych energii elektrycznej o co najmniej 70 proc., które zgodnie z przewidywaniami będą trwały przez co najmniej 6 miesięcy.

– Jedyna grupa interesariuszy, która narzeka na projekt KE, to odbiorcy energochłonni, co zrozumiałe, gdyż dla nich nie ma w nim żadnej konkretnej propozycji ochrony przed wysokimi cenami prądu. To jest na swój sposób groźne, bo brak harmonizacji przepisów dla firm energochłonnych na poziomie UE może doprowadzić do wyścigu państw członkowskich na subsydia dla firm energochłonnych, a wiadomo, że poszczególne kraje mają różne możliwości – mówił Maciej Burny.

Eksperci zwracają też uwagę, że – w myśl zaproponowanych regulacji – każde państwo członkowskie UE będzie musiało przygotować strategię rozwoju rynku DSR (Demand Side Response), czyli usług polegających na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii i rozwoju rynku magazynowania energii.

Zaproponowane przez KE reformy rynku energii to prawdopodobnie nie jest jeszcze kresem regulacyjnego modelowania unijnego rynku energii.

– Myślę, że to nie koniec zmian w architekturze unijnego rynku energii elektrycznej. Będziemy mieli coraz więcej OZE i tym samym znaczenie energetyki rozproszonej będzie rosło. Obecny model oparty na bardzo dużych strefach cenowych, z uśrednionymi cenami prądu na poziomie krajów, nie przystaje do ewolucji rynku – komentuje Maciej Burny.

Tekst pochodzi z nr. 1/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.