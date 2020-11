Światu rośnie finansowy garb. Kto, kiedy i jak spłaci wirusowe długi?

To nie czas na oszczędzanie – zgodnie twierdzą politycy, pompując pieniądze w gospodarkę. Metody były różne – od dywanowych nalotów gotówki „dla wszystkich” po operacje celowane w branże, rynek pracy, konsumpcję. Jesienna fala to już mniejszy rozmach i pierwsze refleksje – co my z tym zrobimy po pandemii? Shutterstock