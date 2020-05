Szef GDDKiA odpowiada na pytania czytelników WNP.PL

PYTANIE: Dlaczego aktualnie otwiera się dużo mniej odcinków dróg niż przed kilkoma laty? Z czego to wynika i kiedy nastąpi realne przyspieszenie? Czy nakłady inwestycyjne w kolejnych latach uda się utrzymać na poziomie zapowiadanym przed pandemią? Czy spodziewane są cięcia i w jakiej skali?



-Arek



ODPOWIEDŹ Tomasz Żuchowski:



- Nie planujemy żadnych cięć w wydatkach na inwestycje. Odnośnie dróg oddawanych do użytku, to przypominam, że w 2019 r. oddaliśmy do użytku 460 km, co stanowiło rekordowy wynik od czasów inwestycji związanych z Euro 2012.



W planie na 2020 r. jest przewidziane oddanie do użytku ponad 100 km nowych dróg. Różnica wynika oczywiście z cyklu procesu inwestycyjnego.



Cykl inwestycyjny dla dróg trwa średnio cztery lata, a dla tuneli jest to pięć lat. Zatem w 2020 r. mamy efekty przetargów rozstrzygniętych w 2016 r. W 2021 r. i latach kolejnych nowych dróg oddawanych do użytku będzie znacząco przybywać względem 2020 r.



Zależy mi też, aby utrzymywać stabilność na rynku budowlanym. Dlatego liczba 25 zaplanowanych dużych przetargów na 2020 r., które obejmują ok. 350 km dróg o wartości szacunkowej ok. 12 mld zł, wydaje się odpowiednia, abyśmy kolejnych latach systematycznie wykonywali plan inwestycji.