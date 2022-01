Sztandarowy przekop bliżej finału

Przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni, a jednocześnie jeden ze sztandarowych projektów rządu – wciąż wzbudzający kontrowersje. Przedsięwzięcie podzielono na trzy etapy. Zakończono pierwszy, trwa realizacja kolejnych dwóch. Początkową fazą zajęło się konsorcjum firm N.V. Besix SA, NDI SA oraz NDI Sp. z o.o. Drugim wykonawcą został Budimex.

Kolejne fazy, kolejne kontrowersje



18 października Urząd Morski w Gdyni przekazał wykonawcy teren, a czas na realizację wynosił 32 miesiące od daty podpisania umowy. Inwestycja obejmowała budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Na liście znalazły się również nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu oraz budowa sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.W czerwcu 2021 roku oddano do użytku Most Południowy nad kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej.– Już w przyszłym roku pierwsze statki będą mogły wpłynąć z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Te o docelowych, maksymalnych parametrach będą korzystać z nowej drogi wodnej w 2023 roku, po zakończeniu całej inwes­tycji – mówił wówczas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.Mosty obrotowe są bardzo ważnymi obiektami dla tej inwestycji. Będą one otwierane naprzemiennie, dzięki czemu ruch z drogi krajowej 501 nie będzie wstrzymywany. Trwają prace nad wykańczaniem Mostu Północnego – zamontowano wózki jezdne, przeprowadzane są testy i regulacje mechanizmów ruchomych mostów.W październiku zakończono część prac w portach osłonowych w Zatoce Gdańskiej, a obecnie trwają testy i regulacja mechanizmów drugiego mostu obrotowego.– Bliskie ukończenia jest też pogrążanie ścianek szczelnych sztucznej wyspy. W samym kanale żeglugowym i śluzie montowane jest wyposażenie hydrotechniczne. Gotowy jest także budynek Kapitanatu Nowy Świat. Planowane zakończenie tej części to trzeci kwartał 2022 roku – informuje Magdalena Kierzkowska.NDI podaje na swojej stronie internetowej, że w najbliższych miesiącach w planach są między innymi zakończenie zasypywania grodzy na Falochronie Zachodnim, dalsze roboty w rejonie kanału i śluzy oraz na sztucznej wyspie, a także wykończanie Mostu Północnego.Do Urzędu Morskiego w Gdyni wpłynęło dziewięć ofert na wykonanie drugiego etapu inwestycji, budżet wynosił 687,5 mln zł. Najniższą cenę złożyło konsorcjum Warbudu oraz firm Sogea Satom i Vinci – 492,9 mln zł. Jeszcze tylko dwie oferty znalazły się w przedziale cenowym inwestora: Budimex – 574,1 mln zł oraz konsorcjum NDI – 630,7 mln zł.Wyłonienie wykonawcy drugiego etapu nie obyło się bez kontrowersji. Wątpliwości dotyczące sposobu przeprowadzania przetargu musiał rozstrzygnąć Sąd Okręgowy w Warszawie. Skargę wniosło konsorcjum NDI SA i NDI Sopot. Sąd w ślad za Krajową Izbą Odwoławczą potwierdził prawidłowość przeprowadzenia postępowania oraz brak zasadności zarzutów podnoszonych przez NDI. Wykonawcą drugiego etapu został Budimex.Kontrakt na kolejną fazę inwestycji obejmował przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg, wykonanie kotew gruntowych, umocnienia brzegów za pomocą stalowej ścianki szczelnej na długości 13,3 km i za pomocą żelbetowej ściany szczelinowej na długości 1,7 km. Na liście prac znalazła się również budowa mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo oraz prace drogowe o długości 2 km. Wartość tego kontraktu wyniosła ponad 570 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące – umowa została podpisana 20 kwietnia 2021 roku.Na rzece Elbląg, w ramach drugiej części inwestycji, również trwają intensywne prace. Podano, że są to roboty związane ze wzmacnianiem podłoża gruntowego pod drogę prowadzącą do mostu, który powstanie w Nowakowie. Przygotowane są drogi technologiczne, trwa już obudowywanie nowego odcinka toru wodnego na rzece Elbląg za pomocą ścianek szczelnych.Przed inwestorem jeszcze wyłonienie wykonawców trzeciego etapu. Magdalena Kierzkowska poinformowała, że w toku jest pierwszy z dwóch zaplanowanych przetargów. 27 października br. Urząd Morski w Gdyni opublikował oto przetarg na budowę toru wodnego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym w ramach powstającej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (III etap inwestycji). Odcinek toru objęty bieżącym przetargiem to ponad 8 km na Zalewie Wiślanym. Wykonawca będzie miał 11 miesięcy na ukończenie zadania.Natomiast przetarg na dalszą część toru wodnego zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2022 roku. Cały tor wodny na Zalewie Wiślanym zaprojektowano dla statku morskiego o długości 100 m (zestaw barek do 180 m), szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m.