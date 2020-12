Szybki kurs pływania z prądem, czyli wyzwanie dla polskiego sektora automotive

Dzieciństwo elektromobilności to intensywna opieka polityków, a więc kroplówka z dotacji, ulg i wsparcia. Ale kreowany trend osiągnął już masę krytyczną; to już więcej niż pewne, że te samochody najszybciej "pójdą do przodu". Pozostaje to wykorzystać.

Polska to potentat w sektorze automotive. Czy firmom uda się przestawić w porę na e-mobilny trend?

Elektromobilność napędza inwestycje o szerokim spektrum specjalności. Grzech nie wykorzystać tej okazji...

Elementy napędów elektrycznych już w Polsce powstają. W Jaworze ruszyła niedawno fabryka zestawów baterii dla zelektryfikowanych samochodów Mercedesa.