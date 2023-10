Ta branża w Europie może nie przetrwać. Miliardowe inwestycje uciekają do Chin

Przez dekady branża chemiczna była diamentem w koronie europejskiej gospodarki. Od kilku lat problemy przeżywają potentaci i mniejsi producenci. Europa jest coraz gorszym miejscem do inwestowania w tym sektorze.

Europa nie jest atrakcyjnym miejscem dla inwestujących w chemię. Rynek jest trudny, nasycony, a klientów nie przybywa. Obostrzenia, regulacje i formalne wymagania dokładają swoje.

90 proc. towarów na rynku zawiera związki chemiczne. Chemia jest wszędzie trudno się obyć bez jej produktów.

Polskie firm chemiczne – w odróżnieniu od niektórych konkurentów – nie mogą szukać ratunku w zagranicznych lokalizacjach. Skazane są na drogą energię i import nietanich surowców.

Ostatnie kilka lat w Europie było pełne wstrząsów. Unia Europejska i europejska gospodarka stanęły w obliczu bezprecedensowych wyzwań, w szczególności związanych z pandemią i rosyjską napaścią na Ukrainę. Trwający rok nie przynosi poprawy sytuacji, a w niektórych dziedzinach jest nawet gorzej.

Co prawda pandemia odeszła do historii, ale końca wojny nie widać. Do tego dochodzi wyraźne spowolnienie gospodarcze, wciąż wysokie ceny energii i rosnąca konkurencja na arenie światowej nakładająca się na coraz to nowe odsłony rywalizacji polityczno-gospodarczej globalnych mocarstw.

Europa z kiepskimi widokami. Inni rozwinęli się szybciej

Makroekonomiczne czynniki sprawiają, że Europa jest coraz gorszym miejscem do inwestowania m.in. dla branży chemicznej. Bo choć liczba zasobnych klientów jest tu względnie duża, to sama produkcja jest obarczona wysokimi kosztami.

Dane Cefic (Rada Europejskiego Przemysłu Chemicznego) są nieubłagane. Jeszcze na początku obecnego stulecia europejski przemysł chemiczny odpowiadał za 27 proc. globalnego rynku chemicznego – wartość naszego rynku wynosiła niespełna 370 mld euro. W 2021 roku wartość rynku chemicznego państw Unii wynosiła już 594 mld euro, tyle że dawało to zaledwie 15-procentowy udział w światowym rynku.

Europejska branża chemiczna, jak widać, rozwijała się, tyle że inni robili to szybciej. Co więcej, przepaść się powiększa, a Stary Kontynent nie jest atrakcyjnym miejscem dla inwestujących w tym sektorze. Rynek jest trudny, nasycony, a klientów nie przybywa. Różnorakie obostrzenia, regulacje i formalne wymagania dokładają swoje.

Warto zwrócić uwagę na to, co mówi branża. A najbardziej miarodajnym głosem wydaje się tu głos prezesa BASF – Martina Brudermuellera. Niemiecka firma to wciąż największy na świecie koncern chemiczny, który w Europie musi się mierzyć z wszystkimi wyzwaniami, a przy tym posiada globalną perspektywę dla porównań, obserwacji i ewentualnych strategicznych korekt.

Szef giganta podkreśla, że na szczycie celów koncernu znajduje się transformacja energetyczna. Firma intensywnie inwestuje w odnawialne źródła energii.

– Ciężko pracujemy, aby znacznie zmniejszyć nasz ślad węglowy. Celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Ta transformacja wymaga wytrzymałości, zasobów i – co najważniejsze – wiedzy. To ogromne przedsięwzięcie, ale idziemy naprzód – zaznacza Brudermueller.

Giganci sobie poradzą - mogą pozwolić sobie na szukanie tańszych lokalizacji

Koncern usprawnia procesy produkcyjne. Ale niestety dla Europejczyków miejscem, gdzie BASF buduje nowy zakład, który będzie trzecim największym w strukturze koncernu po Ludwigshafen i Antwerpii, są Chiny. Wartość inwestycji to około 10 mld euro.

– To ambitny projekt na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku branży chemicznej. W Zhanjiang w Chinach wdrożymy najnowsze i najbardziej innowacyjne technologie, dzięki czemu zakład stanie się wzorem do naśladowania w zakresie zrównoważonej produkcji i to zarówno w Chinach, jak i na całym świecie – tłumaczy menedżer.

Nie oznacza to, że w Europie nic się nie dzieje. Zmienia się jednak specyfika inwestycji. Wygląda na to, że dla niemieckiego potentata Europa staje się wielkim laboratorium i „centrum badań”.

Należący do BASF kompleks w Antwerpii aspiruje do bycia pierwszym zakładem petrochemicznym, który do 2030 r. osiągnie zerową emisję netto, częściowo dzięki nowym i energooszczędnym technologiom. Także zakład w Ludwigshafen (siedziba spółki) testuje wiele pionierskich podejść w ramach projektów pilotażowych.

Spółka realizuje także prace nad rewolucyjnymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest kraker parowy, nad którym inżynierowie BASF-u pracują z koncernami SABIC i Linde. Instalacja będzie zasilana energią elektryczną ze źródeł odnawialnych zamiast gazu ziemnego. Projekt jest wspierany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu.

– W ponad 150-letniej historii baza surowcowa BASF nieustannie się zmieniała – od smoły węglowej, poprzez ropę, gaz ziemny, a teraz odnawialne źródła energii. Dlatego jestem przekonany, że i tym razem nasza transformacja zakończy się sukcesem – podkreśla prezes giganta.

Koncern ma ogromne ambicje, zarazem jest jednak w uprzywilejowanej pozycji. To gigant o wielomiliardowych przychodach i zyskach. Spółka może pozwolić sobie na szukanie tańszych lokalizacji czy położonych bliżej surowców. Jednak wiele europejskich firm chemicznych nie ma aż takich możliwości. Ich sytuacja jest coraz trudniejsza.

Bo chemia jest wszędzie. Dostęp do produktów tej branży to kwestia bezpieczeństwa, zdrowia, rozwoju

O tym, że nawet spore europejskie spółki chemiczne mają obecnie „pod górkę”, może świadczyć przypadek austriackiego koncernu chemicznego Borealis. Niedawno Abu Dhabi National Oil Co. poinformowała o rozpoczęciu negocjacji z austriacką firmą petrochemiczną OMV w sprawie połączenia spółek Borouge i Borealis. Fuzja skutkowałaby powstaniem podmiotu o wartości 30 mld dolarów.

Tu także obowiązuje zasada „duży może więcej”. Po prostu w sytuacji, gdy badania, bez których nie ma konkurencyjności i rozwoju, kosztują krocie, a ceny energii utrzymują się na tak wysokim poziomie, zwiększenie tzw. masy finansowej spółek jest korzystne dla wszystkich.

Oczywiście można się zastanowić, czy biorąc pod uwagę obecną sytuację, branża chemiczna w Europie musi być tak duża. Jednak to pytanie nie powinno podlegać ocenie czysto ekonomicznej.

Trzeba bowiem podkreślić, że chemia i chemikalia są wszędzie. Szacuje się, że około 90 proc. wytwarzanych towarów zawiera związki chemiczne.

Są one niezbędne przy tak zróżnicowanych wyrobach jak na przykład środki dezynfekujące, sprzęt medyczny i inteligentne czujniki do monitorowania stanu zdrowia.

Rozwiązania opracowane przez przemysł chemiczny przedłużają żywotność turbin wiatrowych, przekształcają odpady w trwałe włókno do produkcji nowych ubrań oraz zwiększają moc i wydajność akumulatorów pojazdów elektrycznych. Jak zatem widać, również te najbardziej przyszłościowe branże bez chemii nie mogą się obyć.

Jednak nawet tradycyjna chemia jest konieczna. Bez nawozów i środków ochrony roślin produkcja rolna byłaby dużo mniejsza lub w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa. Zasadne jest pytanie, czy np. branża nawozowa nie powinna być poddana szczególnej ochronie. W końcu, o czym przypominają nam ostatnio skutki wojny w Ukrainie, bezpieczeństwo żywnościowe wcale nie jest mniej ważne niż bezpieczeństwo energetyczne.

Dostęp do nawozów i innych związków chemicznych ma strategiczne znaczenie. Jak duże, pokazała to pandemia koronawirusa. Jednym z następstw COVID-19 było przerwanie licznych łańcuchów logistycznych. Nagle okazało się, że niektórych wyrobów, których dostępność wydawała się oczywista i niezagrożona, może zabraknąć.

Do Europy wróć? Potrzebne są tu systemowe rozwiązania gwarantujące opłacalność produkcji

Europa wyprowadzając produkcję różnych związków poza Unię, okazała się bardzo podatna na zawirowania. Szczególnie było to wyraźne – i jest po części widoczne do dzisiaj – w sferze farmaceutyków i tzw. substancji czynnych (główna składowa lekarstw), które przecież także są efektami produkcji branży chemicznej, choć akurat tej najbardziej zaawansowanej.

Czy wobec tej świadomości czeka nas masowy powrót branży chemicznej do Europy? Wydaje się to obecnie wątpliwe. Powód jest prozaiczny, chemia w wielu segmentach jest bardzo surowcowo- i energochłonna. A strategiami i decyzjami spółek rządzi bilans. Trudno mieć pretensje do firm, że przenoszą produkcję do krajów, gdzie będą zarabiały więcej.

Potrzebne są tu systemowe rozwiązania gwarantujące opłacalność produkcji w zakładach zlokalizowanych na terenie UE. Bo, jak widać, nie chodzi wyłącznie o zyski i miejsca pracy, ale także o bezpieczeństwo państw Unii Europejskiej. Tym samym produkcja chemiczna staje się kwestią polityczną, a wiele wyrobów branży powinno mieć status krytycznych.

Co prawda Unia wdraża przepisy dotyczące np. opodatkowania wyrobów chemicznych, stosuje także cła, ale te działania w opinii wielu specjalistów są zbyt mało wyraziste.

Polska chemia nie ma możliwości ucieczki z Europy. Nadzieja w małym atomie

Jak na tle europejskich firm z branży wyglądają podmioty polskiej chemii? Podobnie jak i zachodnia konkurencja muszą mierzyć się z wysokimi cenami surowców i energii.

Pierwsze półrocze tego roku pokazało, że sytuacja jest trudna.

Zwłaszcza największa spółka z branży – Grupa Azoty – zanotowała fatalne sześć pierwszych miesięcy – ponad 1 mld zł straty netto to problem. Nic zatem dziwnego, że pojawił się plan przejęcia części grupy – dokładnie spółki w Puławach – przez Orlen.

Jednak to tylko półśrodek. Potrzebne są zmiany strukturalne, dostęp do tańszych surowców czy zmniejszenie zapotrzebowania na energię. W pierwszym przypadku Polska nie ma własnych wystarczających zasobów gazu ziemnego, głównego surowca do produkcji nawozów. Jesteśmy zdani na import. Nieco inaczej rzecz ma się z efektywnością energetyczną.

Spółki – bo nie tylko Azoty, ale i najlepsza pod względem wyników w kraju firma Grupa Ciech – szukają nawet drobnych oszczędności.

Pod koniec sierpnia obaj potentaci informowali o działaniach mających poprawić efektywność energetyczną. Budowane są nowe, mniej energochłonne instalacje lub własne źródła energii odnawialnej. To jednak wciąż zbyt mało, aby móc skutecznie rywalizować z firmami mającymi własne zaplecze surowcowe.

Przełomem mogłaby być energia z „małego atomu” (reaktory SMR). Jednak to perspektywa raczej przyszłej dekady. Do tego czasu… trzeba jakoś przetrwać. Pomogłaby w tym innowacyjność. Tej jednak w polskiej chemii wciąż jest zbyt mało, co ma związek z sytuacją kadrową i deficytem kompetencji. W polskim liceum jest tylko jedna godzina lekcyjna tygodniowo chemii – wnioski nasuwają się same...

Na razie zatem jesteśmy w sytuacji, w której perspektywy dla branży nie jawią się zbyt dobrze. Co gorsza, w odróżnieniu od niektórych konkurentów nasze firmy nie mogą szukać ratunku w zagranicznych lokalizacjach.

Tekst pochodzi z nr. 03/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.