Ta technologia ucieka z Europy. Zobacz dlaczego

Wodór ogłoszono przyszłością hutnictwa, ale ten horyzont niepokojąco się odsuwa. Hutnictwo boi się, że i ten obszar ucieknie z Europy.

Hutnictwo będzie potrzebowało ok. 50 mln ton zielonego wodoru rocznie.

Będzie to musiał być wodór kilkukrotnie tańszy niż obecnie, a koszt jego wytworzenia zależy od dostępności i ceny energii ze źródeł odnawialnych.

Wodorowa rewolucja to konieczności wybudowania całkiem nowej infrastruktury.

Chemii oszukać się nie da – żeby z rudy żelaza, która jest tlenkiem żelaza, otrzymać stal, trzeba z niej usunąć tlen. Obecnie robi się to przy pomocy koksu i nie da się przy tym nie wytwarzać tlenków węgla. Dlatego hutnictwo pracuje nad zastąpieniem koksu wodorem, co ma spowodować, że zamiast CO2 z hutniczych kominów poleci para wodna. Koszty procesu sprawiają, że to wciąż odległa perspektywa.

Według firmy Wood Mackenzie do roku 2050 dekarbonizacja (licząc cały proces – od wydobycia rudy) będzie kosztowała hutnictwo 1,4 biliona dolarów. Sama zmiana technologii wytopu – zastąpienie wielkich pieców wykorzystującymi wodór instalacjami bezpośredniej redukcji DRI i piecami elektrycznymi – pochłonie 800-900 mld dolarów.

Trzeba wziąć pod uwagę, że system produkcji zielonego wodoru także jest dopiero na początku swojej drogi, a samo hutnictwo będzie potrzebowało ok. 50 mln ton zielonego wodoru rocznie i będzie to musiał być wodór kilkukrotnie tańszy (dziś ok. 2 dolary za kilogram). Z dzisiejszego punktu widzenia to utopia. Przy skaczących wzwyż cenach energii drastyczne obniżenie cen wodoru pochodzącego z elektrolizy wodoru nie wydaje się realne.

Hutnictwo wyemigruje „za wodorem”? Dostęp do zielonej energii zdecyduje o tym gdzie będzie produkcja

Historycznie rzecz biorąc, huty powstawały od setek lat tam, gdzie było blisko do źródeł rudy żelaza i węgla lub przynajmniej jednego z tych surowców. Przy zmianie technologii całą infrastrukturę trzeba będzie budować na nowo. Skoro tak, to nowe instalacje, które nie będą już wykorzystywały koksu, także mogą zacząć powstawać tam, gdzie wodór będzie bardziej dostępny, czyli tańszy.

Na razie ArcelorMittal ma instalację bezpośredniej redukcji w Hamburgu (dziś działa w oparciu o gaz ziemny, ale można go w przyszłości zmienić na wodór). Thyssenkrupp właśnie zdecydował o zainwestowaniu ponad 2 mld złotych w budowę w Duisburgu instalacji mającej produkować rocznie 2,5 mln ton stali z wykorzystaniem wodoru. Ukraiński Metinvest szuka w Unii Europejskiej miejsca na instalację DRI.

Koncerny SSAB (stal), LKAB (rudy żelaza) i Vattenfall (energia) od lat prowadzą pilotażowy program produkcji stali z wykorzystaniem wodoru. Tata Steel właśnie poinformował o planach zainwestowania 65 mln euro w pierwszą fazę tworzenia infrastruktury do produkcji stali z wodoru w Holandii.

Wszyscy zwracają jednak uwagę na potrzebę stworzenia także infrastruktury do produkcji ogromnych ilości zielonego wodoru i równie dużych ilości zielonej energii. Pod tym względem nasze geograficzne położenie raczej nam nie sprzyja.

Serwis Argus wyliczył, że wykorzystując elektrolizery PEM o mocy 100 MW z własnym zasilaniem z OZE, w północnej Europie można produkować zielony wodór w cenie 8,07 dolara za kg (uwzględniając koszty inwestycji). Ta sama ścieżka w Omanie doprowadzi do otrzymania wodoru w cenie 5,28 dol., a w Australii 4,89 dol. W Afryce koszt produkcji zielonego wodoru jest na razie wysoki – w Namibii wynosi 7,35 dol. za kilogram.

Cena zdecyduje, ale najprościej będzie importować stal. To będzie globalna konkurencja

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje jednak, że w 2030 roku koszt kilograma wodoru wyprodukowanego w północnej Afryce ma wynieść nieco powyżej 2 dolarów, a w południowej już poniżej 2 dolarów. W niektórych regionach Afryki wodór produkowany z wykorzystaniem OZE może kosztować mniej niż 1,5 dol. za kg.

Oczywiście można go stamtąd transportować, ale na razie to niełatwy technologicznie i dość drogi proc. es. Znacznie łatwiej byłoby pewnie transportować samą stal.

– Produkcja stali została umieszczona w Niemczech ze względu na dostęp do węgla, ale gdzie znajdzie się w przyszłości... Tam, gdzie wodór będzie produkowany najtaniej. Oto, co się stanie – powiedział Paddy Padmanathan, dyrektor zarządzający saudyjskiej firmy energetycznej ACWA Power.

Tekst pochodzi z nr 03/2022 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.