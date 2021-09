Tory, drogi i przetargi. Minister Infrastruktury o najważniejszych inwestycjach

– Nasze obecne projekty inwestycyjne wpisują się w politykę europejską – m.in. poprzez realizację Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, której nasz system transportowy jest integralną częścią. Naturalnie te „powinności” są korzystne nie tylko dla Unii, ale i dla naszego kraju – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w rozmowie z Jackiem Ziarno.

- Inwestycje infrastrukturalne są elementem polityki inwestycyjnej państwa, która ogniskuje się na równomiernym rozwoju wszystkich regionów.Priorytety na poziomie krajowym skupiają się na zapewnieniu spójnych połączeń międzynarodowych (wynikających m.in. z przebiegu sieci TEN-T), nieskrępowanego obiegu towarów i zachowaniu swobody podróżowania pasażerów. Wszystko to mocno wpływa na rozwój gospodarczy, ograniczanie wykluczenia transportowego, a zarazem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.Te przedsięwzięcia na poziomie krajowym uzupełniają inwestycje regionalne, zapewniające dostęp do sieci międzynarodowych oraz wewnętrzną komunikację.Takie podejście wynika zarówno z krajowych dokumentów strategicznych, jak i – widać tu wyraźnie podobieństwa polskiej i wspólnotowej strategii – z koncepcji Komisji Europejskiej: rozgałęziania sieci TEN-T, której celem pozostaje rozwijanie najważniejszych z gospodarczego punktu widzenia korytarzy sieci bazowej TEN-T, ale z drugiej strony zwiększanie dostępności do wszystkich regionów UE.- Oto w tym samym czasie wcielamy w życie dokończenie autostrady A1 łączącej największe ośrodki gospodarcze kraju, jak i projekty takie jak Via Carpatia czy Rail Baltica, mające istotny wpływ na rozwój słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju poprzez skokowe zwiększenie ich dostępności logistycznej, a zatem i atrakcyjności gospodarczej.Przemyślana sieć tras kolejowych zapewni połączenia najbardziej oddalonym od CPK regionom, które borykają się z wciąż ograniczoną ofertą transportową. Promujemy zarazem działania inwestycyjne na poziomie sieci lokalnych poprzez finansowanie projektów m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy też Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku.Wyborowi najlepszego wariantu dla konkretnego przedsięwzięcia infrastrukturalnego z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych służą bardzo szczegółowe analizy na etapie przygotowawczym, w ramach m.in. studiów wykonalności i strategicznej oceny środowiskowej.- Kluczowe dla sprawności wcielania w życie tych dalekosiężnych planów pozostają dobre regulacje prawne, sprawność instytucjonalna oraz stan branży projektowo-budowlanej.Polskie regulacje prawne dotyczące inwestycji infrastrukturalnych należą do najlepszych w Europie. Nasz rynek budowlany jest już wysoce konkurencyjny, co przekłada się na jakość ofert, jak i realizacje. I cały czas działamy na rzecz podniesienia sprawności GDDKiA, inwestując zarówno w ludzi, jak i w sprzęt. Także w opinii firm­-partnerów postęp jest tu mocno zauważalny. Skończę na lakonicznych wnioskach, bo jeszcze ktoś posądzi mnie o propagandę sukcesu...- Proszę bardzo. W telegraficznym skrócie: w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zrealizowano 110 inwestycji o długości 1434 km, w budowie zaś znajduje się 107 o łącznej długości 1423 km, w przetargu zaś są 23 zadania o długości blisko 290 km.Przypomnę, że realizacja ostatnich odcinków drogowych zapisanych we wspomnianym programie generalnie zakończy się w 2026 r. (z wyjątkiem pojedynczych projektów).Co istotne: równolegle, bo już w przyszłym roku, rozpoczniemy wcielanie w życie innego wielkiego programu drogowego – Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.). Nowy program drogowy zakłada realizację kolejnych 2 tys. km nowych dróg!W programie budowy 100 obwodnic, rozpoczętym w zeszłym roku, wszystkie zadania już zostały skierowane do procesu inwestycyjnego. W budowie mamy 13 obwodnic, a w postępowaniu przetargowym jest kolejna obwodnica. Następne przetargi będziemy sukcesywnie ogłaszać w najbliższych latach.- Krajowy Program Kolejowy zawiera listę ponad 230 inwestycji realizowanych przez PKP PLK do roku 2023.Jego zasadniczy cel to przede wszystkim dokończenie prac na głównych ciągach kolejowych, tworzących sieć bazową i kompleksową TEN-T, jak również stanowiących kolejowe korytarze transportowe, a także usunięcie szczególnie uciążliwych wąskich gardeł.Do końca lipca 2021 r. przebudowaliś­my 5336 km linii kolejowych – to prawie 60 proc. docelowej długości określonej w KPK (9000 km).I jeszcze finanse KPK… Dotychczas zakończono inwestycje za 20,4 mld zł, w realizacji (na różnych poziomach zaawansowania) są zadania za 49,1 mld zł, na etapie projektowania inwestycje o wartości 1,5 mld zł, a w przetargach – o wartości 4 mld zł. Łączna wartość inwestycji zakończonych oraz w czasie realizacji to 69,5 mld zł.KPK będziemy oczywiście kontynuować w latach kolejnych, po zatwierdzeniu budżetu na przyszłą perspektywę UE. Na zakres i liczbę inwestycji silny wpływ wywrze tu wielkość i dostępność unijnych funduszy.Priorytetem będzie sieć kolejowa TEN-T: wdrożenie systemu ERTMS, podniesienie prędkości dla pociągów towarowych do 100 km/h, nacisk na oś większy niż 22,5 t oraz możliwość zestawienia pociągów o większej długości.- Obecnie naszym celem pozostaje budowa docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów (to ponad 8 tys. km dróg) oraz rozbudowa odcinków autostrad, które tego wymagają z uwagi na znaczny wzrost ruchu, jak A2 Łódź-Warszawa oraz A4 Wrocław-Tarnów.Chcielibyśmy, by w 2030 r. większość dróg szybkiego ruchu była zakończona lub na etapie zaawansowanych prac budowlanych. Sądzę, że rok 2033 to odpowiedni czas do rozliczania z tych planów.Ażeby ten bilans ułatwić, to wszystkie zamierzenia zapisano w niedawno opublikowanym projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Plan ten, w momencie przyjęcia przez Radę Ministrów, zabezpieczy środki finansowe na budowę całej przewidzianej obecnie sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic i wybranych przebudów. Założenia tego projektu określają wydatki na ten cel na 292 mld zł.Zdaję sobie sprawę, że horyzont czasowy wspomnianego programu jest odległy i trudno obecnie przewidzieć sytuację na rynkach krajowym i globalnym za 10 lat. Ukończenie w 12-letniej perspektywie spójnej sieci dróg A i S za ok. 290 mld zł to plan ambitny, ale jak najbardziej wykonalny.Dodam, że będziemy też weryfikować natężenie ruchu na istniejącej sieci, co może pociągać za sobą konieczność rozbudowy kolejnych eksploatowanych już dróg. Już teraz widać m.in. potrzebę dobudowy kolejnego pasa ruchu na autostradzie A4, o czym już wspominałem.- W większości przypadków w 2020 r. oferty okazały się rzeczywiście niższe od kosztorysu. Często też najkorzystniejsza oferta zbliżona była do kosztorysu inwestorskiego. Tak się stało, jak pamiętam, np. w przetargu na budowę autostrady A2 Warszawa-Siedlce na odcinku Groszki-Gręzów.Zdarzały się też inwestycje, kiedy to kosztorys jedynie nieznacznie przekraczał pierwotne wyliczenia zamawiającego – tu przychodzi mi na myśl choćby budowa drogi ekspresowej S3 Troszyn-Świnoujście.Mamy dziś jednak zupełnie inną sytuację niż w 2016 r. Warto zaznaczyć, że dramatyczny scenariusz, który doskonale pamiętamy, realizował się w większości w firmach z jednego z unijnych krajów. Schodziły one z placów budów na różnym etapie zaawansowania inwestycji, a faktycznie umowy wypowiadała im GDDKiA.Przedsiębiorstwa te nie wykazywały wys­tarczającej mobilizacji, a ich faktyczne zaangażowanie na placu budowy okazało się zupełnie nieproporcjonalne do koniecznego „frontu robót”. Niejednokrotnie aktywne były za to w poszukiwaniu wpływów pozakontraktowych dla polubownego rozwiązania problemu, rozumianego jednak jako dorzucenie środków na zadania przez nich realizowane…Pokreślę zarazem, że większość przedsiębiorstw inwestycje oddaje w terminie i przewidzianym budżecie. Nie umniejsza to kwestii, że obecnie mamy do czynienia z rosnącymi cenami, szczególnie mam tu na myśli stal. Ministerstwo Inwestycji oraz GDDKiA na bieżąco monitorują sytuację na rynku związaną ze wzrostem cen materiałów i usług. Poprzez podejmowane działania staramy się ograniczyć ryzyko dla inwestora i wykonawców. Sprawdzonym rozwiązaniem jest tu m.in. wypracowany wraz z wykonawcami mechanizm waloryzacji kontraktów wprowadzony w życie w styczniu 2019 r.- Faktycznie, spory wzrost cen materiałów i usług w ostatnim okresie dotyczy całej gospodarki. Dlatego też w umowach naszych dwóch największych inwestorów infrastrukturalnych przewiduje się klauzule waloryzacyjne. Nadmienię przy okazji, że mechanizmy waloryzacji w kontraktach GDDKiA wprowadziliśmy jeszcze przed odpowiednimi zmianami w Prawie zamówień publicznych.Propozycje nowych, dotyczących waloryzacji, zapisów w umowach były szeroko konsultowane z branżą budowlaną. Przedstawiliśmy je w styczniu 2019 r. na połączonym posiedzeniu Rady Ekspertów ds. inwestycji kolejowych oraz Rady Ekspertów ds. inwestycji drogowych.A owe reguły przygotowały – pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury – GDDKiA i PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z Prokuratorią Generalną RP oraz GUS.Nowy mechanizm waloryzacji oparto na „koszyku waloryzacyjnym”, uwzględniającym ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenie pracowników branży. Przy waloryzacji bierze się też pod uwagę wskaźnik inflacyjny. Limit waloryzacji ustalono na +/- 5 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej.Po dwóch latach można stwierdzić, że ów mechanizm reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Kwestia waloryzacji jest jednak stałym tematem rozmów między MI a branżą budowlaną drogową i kolejową – idzie tu także o skuteczność działania tego waloryzacyjnego rozwiązania.Oczywiście nie wykluczam pewnych modyfikacji w ramach tego mechanizmu, niemniej jednak waloryzacja musi być ograniczona określonym pułapem, bo bez ustanowienia tej granicy nie można by określić wartości kontraktów, co byłoby sprzeczne z przepisami o finansach publicznych. Nie możemy przekroczyć też środków zabezpieczonych i gwarantowanych w PBDK czy KPK.- Obecny PBDK oraz nowy projekt RPBDK do 2030 r. są bezdyskusyjnie najbardziej ambitnymi programami inwestycyjnymi w historii III Rzeczpospolitej. A realizacja tak wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych może spowodować, choćby tylko z uwagi na ich skalę, pewne niedogodności, problemy czy trudności.Trzeba pamiętać, że odpowiedzią na cykliczne problemy jest właśnie uchwalanie wieloletnich programów rządowych, co owocuje przewidywalnością dla przedsiębiorców. To podstawowy instrument. Powinien pozwolić na zaplanowanie inwestycji nie w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, tylko nawet 12 lat.Odwołajmy się do niedalekiej przeszłości: oto swego czasu uruchomiono przetargi drogowe, które miały skutkować ukończeniem wszystkich inwestycji przed Euro 2012. Skończyło się na tym, że ostatni odcinek autostrady był już oddany z moim udziałem w 2016 r., a jeszcze nie wszystkie inwestycje wtedy zaplanowane zostały skończone, jak np. prace na obwodnicy Marek w ciągu S8. Tak że odpowiednia perspektywa bardzo się tu przydaje!Przez wiele lat nie było popytu na usługi projektowe. Tak duże programy spowodowały istotny wzrost zapotrzebowania na te usługi, co przekładać się będzie na rozwój tego rynku w ciągu najbliższych lat. Trudno bowiem takie niedostatki „załatać” względnie szybko.Na prace przygotowawcze i projektowe też patrzymy w ujęciu długoterminowym. Przecież duża część nowych inwestycji do 2030 r. znajdowała się na liście rezerwowej obecnego PBDK. To nie była poczekalnia, w której nic się nie dzieje: dla wszystkich tych zadań były i są prowadzone prace przygotowawcze – tak, aby stopniowo kierować je do realizacji.Owa tak z uporem akcentowana przeze mnie przewidywalność pozwoli na odpowiednie planowanie polityki inwestycyjnej oraz rozwój firm budowlanych.Jesteśmy też otwarci na nowe podmioty na rynku, lecz istotne, by były to firmy, które faktycznie będą mogły wykonać zobowiązania wynikające z kontraktów, a nie tzw. firmy-teczki, które przede wszystkim dysponują referencjami, a realizację chcą zapewnić rękami mniejszych polskich podwykonawców. To niebezpieczeństwo nie jest jeszcze bezpowrotną przeszłością...- Właściwie utrzymanie istniejącej już infrastruktury drogowej to nie tylko priorytet rządu, lecz także efekt unijnych regulacji w tej kwestii.Mogę bez jakiejkolwiek przesady zadeklarować, że problem utrzymania przyrastającej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce jest, obok poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, przedmiotem szczególnego zainteresowania mojego ministerstwa. W pełni zdajemy sobie sprawę z konieczności stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych w wieloletniej perspektywie.Dlatego opracowaliśmy projekt Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku o wartości około 64 mld zł. Trwają konsultacje publiczne tego programu.W jego ramach zakładamy całościowe działania ukierunkowane na kompleksowe utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym utrzymanie bieżące i strukturalne.- Utrzymanie strukturalne obejmuje dostosowanie sieci dróg krajowych do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś, poprzez wzmocnienie nawierzchni i jej dostosowanie do obecnych wymagań technicznych. Tu przewidujemy m.in. kompleksowe przebudowy czy rozbudowy odcinków dróg krajowych, obejmujące także np. modernizacje skrzyżowań i uzupełnienie infrastruktury o niezbędne elementy, służące tzw. niechronionym uczestnikom ruchu.Utrzymanie bieżące oznacza zaś wszelkie rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne czy porządkowe, których celem pozostaje zapobieganie degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi zmierzające do zachowanie estetyki i bezpieczeństwa ruchu w czasie całego roku.Rozwój nowych technologii i potrzeba usprawniania dotychczasowych działań, w tym w szczególności pod kątem minimalizowania negatywnego wpływu infrastruktury drogowej na środowisko, powodują, że w ramach wspomnianego programu planuje się projekty obejmujące pilotażowe wdrożenie nowych rozwiązań z dziedziny utrzymania dróg. Chodzi choćby o stosowanie nasadzeń jako zielonego filtra antysmogowego oraz metody przeciwdziałające suszy, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.Istotne znaczenie mają tu także przedsięwzięcia zapewniające odpowiednią gospodarkę opadowo-wodną na i wokół dróg krajowych oraz zasady gospodarki obiegu zamkniętego przez ponowne wykorzystywanie tzw. destruktu asfaltowego.W tej strategii znajdą się też oczywiście odpowiednie środki na utrzymanie sieci dróg krajowych w zarządzie GDDKiA.