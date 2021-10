Transformacja energetyki. Przyjdzie czas rozliczeń ambicji klimatycznych

Komisja Europejska w następstwie przyjęcia przez Radę Europejską wzrostu celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku z 40 proc. do 55 proc. przedstawiła obszerny pakiet legislacyjny „Fit for 55”. Znacznie ambitniejsze cele klimatyczne zakładają przyspieszenie transformacji europejskiego sektora energii. Za rok, dwa lata okaże się, ile z tych ambicji zostało.

Ewolucja czy rewolucja? Spór o transformację europejskiego sektora energii odnosi się już nie do kierunku czy generalnych celów, lecz do tempa i stosowanych narzędzi.

Biorąc pod uwagę nieuchronność wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 i potencjalne wzrosty cen węgla rozwój OZE w elektroenergetyce może być tarczą przed wzrostem cen energii. Czy wystarczająco skuteczną?

Ministerstwo Aktywów Państwowych 30 grudnia 2019 r. przekazało Komisji Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii i klimatu (KPEiK). Do 2030 roku zakłada on m.in. 7-procentową redukcję emisji w sektorze non-ETS, 21-23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, redukcję do 56-60 proc. udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.