Trzeba wyhamować polską gospodarkę

– Pandemia to sytuacja, z którą nigdy nie mieliśmy do czynienia. Tyle że jest już IV jej fala i pewnych rzeczy rząd i my, obywatele, powinniśmy się już nauczyć. A jaka jest rzeczywistość, każdy widzi… Gdyby Rada Polityki Pieniężnej prawidłowo reagowała na symptomy inflacyjne już w zeszłym roku, a rząd nie rozdawał pieniędzy w sposób trudny do pozapolitycznego wyjaśnienia, to inflacja byłaby z pewnością skromniejsza. Korzystne byłoby dziś lekkie wyhamowanie polskiej gospodarki – mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (Uniwersytet Warszawski) w rozmowie z Jackiem Ziarno.

Z takim „kreatywnym” podejściem do finansów publicznych łączą się dwa problemy. Jeden to, jak blisko jesteśmy konstytucyjnego progu zadłużenia i jak daleko powyżej 3 proc. PKB powędrowaliśmy z deficytem budżetowym. Ale równie ważne jest to, na co te „pozabudżetowe” pieniądze są wydawane. Jeśli w coraz większym stopniu de facto na konsumpcję, to długofalowo dobrze to służyć gospodarce nie będzie.A przecież musimy ją szybko zmieniać w wielu obszarach: restrukturyzować, cyfryzować, robotyzować, wprowadzać na szeroką skalę nowe technologie, pomnażać nakłady na edukację… Koncentrować na wszechstronnym unowocześnianiu gospodarki, abyśmy za, powiedzmy, 10 lat nie stali się gospodarczym pariasem Europy i świata.Trudno mieć pretensje, że w pierwszym okresie pandemii rząd ratował miejsca pracy i wydał na to dużo pieniędzy.Ale ta pierwsza fala niczego rządu nie nauczyła, co pokazały jego chaotyczne działania lub brak działań przy nawrotach epidemii. Widzimy to także podczas IV już fali. Trwa w najlepsze, lecz mimo ogromnej presji rząd nie decydował się na drastyczne restrykcje. Rozwiązania, które od 1 grudnia wprowadzono, to w istocie fingowanie ograniczeń.Kwestia niedrażnienia swego elektoratu to jedno, ale wydaje się, że gabinet Zjednoczonej Prawicy nie chce już – bez najwyższej konieczności – kierować kolejnych, dużych pieniędzy na ratowanie gospodarki.Może dzieje się tak w trosce o budżet państwa, bo obciążają go nie tylko prokonsumpcyjne 500+, 300+, 13-tki, 14-tki. Polski Ład też nie będzie dla niego neutralny (ubytek ponad 42 mld zł w ciągu 10 lat). Poza tym dodatkowe pieniądze skierowane teraz do gospodarki w ramach walki z pandemią „wsparłyby” i tak już bardzo wysoką inflację (7,7 proc. w listopadzie).Rząd woli wesprzeć finansowo gospodarstwa domowe, szczególnie te o niższych dochodach, które wysoką inflację najbardziej odczuwają. 10 mld zł, na razie na 3 miesiące, w pakiecie antyinflacyjnym nie zwala z nóg, ale trzeba się liczyć z przedłużeniem tego wsparcia na cały rok, co już sumowałoby się do 40 mld zł. A to znowu kierowanie pieniędzy z budżetu nie na inwestycje, a na konsumpcję, czyli działanie w konsekwencji proinflacyjne.Błędne koło! Jest bardzo wysoka inflacja, a zatem i większe wpływy z podatków pośrednich do budżetu państwa. Rząd ma z czego dosypać „antyinflacyjnie” pieniądze na konsumpcję. One będą utrzymywały tę wysoką inflację…Gdyby Rada Polityki Pieniężnej prawidłowo reagowała na symptomy inflacyjne już w zeszłym roku, a rząd nie rozdawał pieniędzy w sposób trudny do pozapolitycznego wyjaśnienia, to inflacja byłaby z pewnością skromniejsza. Proponowany pakiet antyinflacyjny to nie lek na chorobę, lecz tylko lek przeciwbólowy. Choroba – zbyt wysoka inflacja – w ten sposób nie zniknie.Sedno nie w procentach. Najważniejsze, że pieniądze unijne są „znaczone”, bo dedykowane określonym projektom inwestycyjnym. To pomysł, jak inwestować w sposób przemyślany, uwzględniający teraźniejsze, ale przede wszystkim przyszłe potrzeby unijnych gospodarek. Na dodatek Unia – lepiej czy gorzej – sprawdza, czy wsparcie to jest asygnowane na wcześniej przewidziane cele.Owe ogólne plany są na ogół osnute wokół wieloletniej koncepcji rozwoju Wspólnoty. Służą w części wyrównywaniu wewnątrzunijnych poziomów rozwoju, ale także np. temu, by nasz przemysł w przyszłości – przy niebywałym światowym postępie technologicznym – nadal był w stanie konkurować i współpracować z naszymi partnerami handlowymi na poziomie przynajmniej takim, jak do tej pory.W listopadzie inflacja doszła do 7,7 proc… Dramat! To, że rząd w trybie pilnym uruchomił pakiet antyinflacyjny, ukazuje, że się owej spirali cenowo-płacowej przestraszył. Chce dać ludziom pieniądze także ze względów politycznych, ale i po to, by nie wywierali silnej presji na wzrost wynagrodzeń (co już się dzieje). Podnosi to i tak silnie rosnące koszty działalności firm. A te – tam, gdzie to możliwe – przerzucają je na konsumentów.Z moich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że w I połowie roku część firm powiększała wynagrodzenia pracownikom nie skokowo, lecz stopniowo („dbamy o was, jesteście dla nas ważni”). Ale część przedsiębiorstw tego nie robiła.I teraz ci, którzy nie zastosowali techniki stopniowego podnoszenia płac w I połowie roku, znaleźli się w trudnej sytuacji: pracownicy stawiają przedsiębiorców pod ścianą – albo żądają wysokich podwyżek, albo odchodzą.Przedsiębiorcy zaczynają też na coraz zwiększą skalę pracowników sobie podkupywać.Początek roku to ciągle jej bardzo wysoki poziom. Potem – z uwagi na wysoką bazę – dynamika będzie malała, ale wysokie ceny przecież z nami pozostaną.To, że inflacja weszła aż na takie pułapy, to w sporej mierze efekt polityki pieniężnej (a właściwie jej braku) RPP i prezesa Glapińskiego, który umiał skutecznie oddziaływać na część członków Rady.Gdyby na podwyżki stóp procentowych zdecydowano się wcześniej – jak chcieli niektórzy członkowie RPP: prof. Łukasz Hardt, prof. Eugeniusz Gatnar czy dr Kamil Zubelewicz – to byłby to wyraźny sygnał, że Rada kontroluje sytuację i będzie przeciwdziałać wysokiej inflacji.Teraz skumulowało się już tak wiele niekorzystnych, proinflacyjnych czynników, że próby sprowadzenia inflacji do poziomu 3,5 proc. (górna granica celu inflacyjnego) będą bardzo długim i kosztownym procesem. Jeśli w grudniu RPP nie podniesie stóp do przynajmniej do 2 proc., to problem inflacji się utrwali.Podwyżka stóp to niezbędny ruch. Ale oznacza on zarazem wzrost kosztu kredytów, a tym samym „zabieranie” pieniędzy z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, które kredyty mają.Opóźnienie reakcji RPP na inflację wpłynęło też w sposób nietypowy, ale ważny dla gospodarki na sytuację na rynku walutowym. Podniesienie stóp procentowych powinno wzmocnić złotego. Tymczasem złoty osłabł: na początku roku euro kosztowało ok. 4,4 zł, w październiku, przed pierwszą podwyżką stopy referencyjnej NBP, za euro trzeba było zapłacić prawie 4,60 zł, po decyzji RPP już ponad 4,70 zł (teraz – w oczekiwaniu na kolejną podwyżkę – złoty nieznacznie się umacnia).Nie jest to bez znacznia dla gospodarki. Prowadzimy wymianę handlową. Słaby złoty wspiera eksport. Ale słaby złoty przekłada się na wyższe koszty importu, co w połączeniu z globalnym wzrostem cen towarów i frachtu pogłębia inflację.Pyta pan, jak dotychczasowe prowadzenie polityki monetarnej przez RPP będzie rzutować na przyszłą sytuację społeczno-gospodarczą. Zmniejszy dochody realne Polaków, uszczknie sporo z ich oszczędnoś­ci, zwiększy koszty działania firm, ograniczy ich skłonność do inwestycji, czego jak kania dżdżu potrzebujemy…Na pewno dużym plusem w Polskim Ładzie jest zmniejszenie klina podatkowego w grupie najmniej zarabiających. Kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. zł to krok w dobrą stronę, choć brak możliwości odpisu składki na zdrowie od podatku zmniejsza ten korzystny społecznie efekt. Ale to także działanie proinflacyjne. Nie ograniczy go zwiększenie danin od osób lepiej zarabiających. Ich popyt konsumpcyjny nie zmieni się, bo w razie potrzeby będą korzystać z oszczędności.Przegranymi w Polskim Ładzie będą przedsiębiorstwa. Jak można planować wzrost obciążeń podatkowych i parapodatkowych, gdy firmy są po ciężkim, lockdownowym okresie; niepewność nie zniknęła, borykają one się z problemami podażowymi i kosztowymi. Jak można planować wzrost danin, gdy firmy powinny inwestować, a tego bez pieniędzy nie zrobią…W projekcie Gowina najważniejsze było – według mnie – założenie dotyczące dopasowania kompetencji do potrzeb rynku pracy, czyli konieczność reskillingu i upskillingu pracowników, stworzenie narzędzi, które pomagałyby przedsiębiorstwom i ludziom w podnoszeniu kwalifikacji, budowie potrzebnych kompetencji, no i w kształtowaniu nawyku uczenia się przez całe życie.Cztery pozostałe osie rozwojowe polityki przemysłowej są też ważne, ale przewijają się one (cyfryzacja, Zielony Ład) – przynajmniej hasłowo – w KPO czy Polskim Ładzie.Nigdzie natomiast nie widziałam kluczowego z punktu widzenia przyszłości gospodarki planu przebudowy kompetencji, o którym mówił Gowin. Można kupić nowoczesne maszyny czy technologie, ale jeśli ludzie nie będą potrafili efektywnie ich wykorzystywać, to cel nie zostanie osiągnięty. Zaniechanie procedowania tego dokumentu, zwłaszcza w tym aspekcie, to strata.Nie wiem, co dokładnie pan prezes Jakubas miał na myśli, ale wydaje mi się, że jeśli ci, którzy mają wysokie dochody, chcieliby się nimi dzielić, to jest w Polsce mnóstwo ku temu konkretnych celów (jak potężnie niedoinwestowane, a ważne nie tylko społecznie edukacja czy zdrowie) i form – jak fundacje.Jeśli zaś środki z wyższego opodatkowania najbogatszych miałyby trafiać do budżetu, to pamiętajmy, że nie ma żadnej gwarancji ich efektywnego, proinwestycyjnego, prorozwojowego wydatkowania. Bo widzimy, że są często wydawane źle…Jeśli zaś chodzi o Polski Ład, to ma pan rację, że „podatkowe restrykcje” dotkną także dużą część tzw. polskiej klasy średniej. To uderzenie w energiczną, aspirującą warstwę społeczeństwa – ludzi, którzy chcą coś osiągnąć i chcą, by ich dzieci sporo osiągnęły. Redukcja ich potencjału finansowego to w jakimś sensie „ubezwłasnowolnienie” ich inicjatywy. Ze stratą dla naszego potencjału rozwojowego.Jest i szansa, i wielka potrzeba. Tyle że trudno ją urzeczywistnić, gdy cały czas działają czynniki ograniczające skłonność do inwestowania – zaczynając od niestabilności regulacyjnej.Przedsiębiorcy chcą inwestować, widzą nie tylko taką potrzebę, ale wręcz konieczność, lecz muszą uwzględniać w decyzjach ryzyka. Świat rusza z inwestycjami, w tym przede wszystkim w nowe technologie, cyfryzację, robotyzację i w kompetencje ludzi.A w Polsce mamy podnoszenie podatków i niestabilność regulacyjną. Choćby te nagłe decyzje sektorowe, jak słynna ustawa odległościowa, likwidująca de facto nowe inwes­tycje w energetykę wiatrową, zmiany prawne hamujące postęp w energetyce słonecznej czy nowelizacje ustaw dotyczących gospodarki przemycane w ustawach antycovidowych…Brak zaufania do instytucji publicznych przez lata doprowadzono do takiego poziomu, że nawet na stosunkowo drobne sukcesy na tym polu poczekamy bardzo długo. I to pod warunkiem, że tzw. władzy państwowej będzie na tym naprawdę zależeć.