Turbulencje wokół megalotniska. Twardo do przodu

Centralny Port Komunikacyjny to sztandarowa inwestycja rządu, trudna do oceny jedynie w kategoriach gospodarczych, bez kontekstu politycznego. Niepewność co do długoterminowych skutków pandemii dla rynku lotniczego i całej gospodarki nie ułatwia tego zadania. Ale spróbujmy.

CPK to nie samo lotnisko, lecz „nowy system transportowy dla Polski”. Dla wielu projekt ten większe nadzieje może budzić w kwestiach rozwoju transportu kolejowego niż lotniczego.

W tej chwili przyszłość komercyjnego latania pasażerskiego rysuje się mgliście. Inwestor przekonuje: sytuacja na niebie całkowicie wróci do normy, a obecne wyhamowanie to dobry czas na inwestycję.

Mikołaj Wild, prezes CPK, zapewnia, że pierwszym zadaniem dla wykonawcy masterplanu będą nowe prognozy ruchu pasażerskiego, uwzględniające skutki pandemii.