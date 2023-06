Tysiące polskich firm szykuje się na odbudowę Ukrainy

Wojna na Ukrainie trwa, ale już tworzą się zręby powojennej odbudowy. Likwidacja zniszczeń będzie wymagać gigantycznych środków i współdziałania międzynarodowej wspólnoty.

1 bln dolarów – na tyle ukraiński rząd i Europejski Bank Inwestycyjny szacują wydatki potrzebne na odbudowę tego państwa po wojennych zniszczeniach.

Nową tendencją we wspieraniu Ukrainy jest przyjmowanie dłuższych horyzontów planowania, co wcześniej ograniczało się do Stanów Zjednoczonych.

Czy Polska i Włochy staną się odpowiedzialne za odbudowę Donbasu?

„Zasady z Lugano”, dotyczące przyszłej odbudowy Ukrainy, obejmują też przestrzeganie reguł państwa prawa, deoligarchizację i walkę z korupcją.

W zależności od tego, jak zakończą się działania wojenne na Ukrainie, proces odbudowy tego państwa przybierze różne formy. Jeśli dojdzie do powrotu do granic z 1991 r., to „rekonstrukcja” z udziałem państw zachodnich obejmie najbardziej zniszczone wojną tereny wschodniej Ukrainy, gdzie toczyły się – i nadal toczą – najpoważniejsze walki.

W przypadku „zamrożenia” tego konfliktu w obecnej fazie część terytoriów Ukrainy – w tym największe zagłębie przemysłowe i wydobywcze w postaci Donbasu – pozostanie poza kontrolą Kijowa i prace odtwarzające potencjał i infrastrukturę (lub ich brak) będą zależeć od Moskwy.

Na jesieni 2022 r. Ukraina - w wyniku działań agresora - utraciła 44 proc. produkcji energii w siłowniach jądrowych i trzy czwarte mocy elektrowni cieplnych. To tylko szacunki; wojna trwa, przynosząc kolejne zniszczenia.

Na razie same straty związane z infrastrukturą energetyczną są szacowane na ok. 35 mld dolarów. Z kolei już w sierpniu 2022 r. prognozy kosztów całościowej odbudowy kraju wskazywały na ponad 100 mld dolarów. Teraz władze Ukrainy wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oceniają wydatki nawet na ponad bilion dolarów.

Jedno pewne: proces odbudowy kraju po zakończeniu działań wojennych potrwa bardzo długo i wymaga wspólnych działań wspólnoty międzynarodowej, zakrojonych na szeroką skalę.

Ukrainie pomaga 40 państw. Nową tendencją jest przyjmowanie dłuższych horyzontów planowania

Wśród państw wspomagających Ukrainę dominują zachodnie demokracje – i to one będą chciały mieć największy wpływ na przyszłość tego kraju.

W pomocy Ukrainie uczestniczy 40 państw – z Unii Europejskiej oraz grupy G7, a także Australia, Korea Południowa, Turcja, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Tajwan, Indie, a nawet Chiny, które prezentują raczej prorosyjską postawę w konflikcie.

Na początku roku 2023 – w porównaniu z grudniem 2022 r. – można było jednak zaobserwować spadek wartości pomocy zadeklarowanej Ukrainie. Od 16 stycznia do 24 lutego tego roku przekazano temu państwu łącznie wsparcie wartości 12,96 mld euro, z czego większość pochodziła od garstki darczyńców.

Największe wzrosty w pomocy Ukrainie dotyczyły krajów skandynawskich z Norwegią na czele (1,11 mld euro; plus 90 proc.), Szwecją (0,33 mld euro; plus 41 proc.), Danią (0,24 mld euro; plus 33 proc.) i Finlandią (0,56 mld euro; plus 165 proc.). Na tle innych krajów wyróżniają się również Japonia, która zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 5,1 mld euro w formie pożyczek oraz Holandia z 2,5 mld euro (dane: Kiel Institute for the World Economy).

Nową tendencją jest przyjmowanie dłuższych horyzontów planowania – taki wybór wcześniej ograniczał się właściwie do Stanów Zjednoczonych. Teraz za tym modelem podążają inne kraje, jak Wielka Brytania czy Holandia, które obiecują w 2023 r. taką samą pomoc jak w 2022 r. Norwegia ogłosiła nawet wieloletni program wsparcia dla Ukrainy.

– Tendencja wieloletniego planowania pomocy dla Ukrainy jest bardzo pozytywna. W 2022 r. zobowiązania były w większości nieskoordynowane i ad hoc. To bardzo utrudniało planowanie budżetowe i wojskowe na Ukrainie – mówi Christoph Trebesch, szef zespołu ds. śledzenia wsparcia dla Ukrainy w Kiel Institute for the World Economy.

W bezwzględnych wartościach największa pomoc finansowa płynie dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych: w perspektywie od 24 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. było to 24,5 mld dol. (bez wydatków wojskowych – te wyniosły 43,2 mld dol.). Instytucje Unii Europejskiej przekazały Ukrainie 30,3 mld dolarów pomocy finansowej i tylko około 3 mld na pomoc wojskową.

Biorąc jednak pod uwagę pomoc liczoną w stosunku do PKB kraju, największe wsparcie było dziełem Łotwy, Estonii, Litwy i Polski (odpowiednio: 1,2, 1,1, 0,9 i 0,6 proc.).

Na rzecz Ukrainy międzynarodowa społeczność musi działać długofalowo

Zważywszy na wyzwania związane z odbudową Ukrainy – skalę i koszty – działania poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych po prostu muszą być ze sobą skoordynowane.

Mówiąc o tym gigantycznym przedsięwzięciu, nawiązywano do odbudowy Europy po II wojnie światowej, kiedy to państwa bloku zachodniego skorzystały z planu Marshalla.

Nowy plan Marshalla zaproponował w czerwcu 2022 r. kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Odwołanie do odbudowy Europy po wielkiej wojnie miało też uwypuklić długoterminowy wymiar pomocy.

- Będziemy potrzebowali jeszcze wielu miliardów euro i dolarów na odbudowę Ukrainy i to przez lata - przypominał niemiecki kanclerz.

W jakimś sensie przywołanie wspomnianego wzorca mogło być również pewnym zobowiązaniem politycznym – biorąc pod uwagę, że amerykański plan Marshalla, zaproponowany w czerwcu 1947 r., miał na celu zablokowanie wpływów partii komunistycznych we Francji, Włoszech czy RFN, gdzie istniało ryzyko przejęcia władzy przez apologetów władzy radzieckiej.

„Plan Marshalla dla Ukrainy” przybrał bardziej konkretny wymiar podczas międzynarodowej konferencji w Lugano w lipcu 2022 r., gdzie 40 państw (oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD) próbowało oszacować koszty powojennej „rekonstrukcji” Ukrainy. Wśród ustaleń znalazło się m.in. takie, że Polska i Włochy staną się odpowiedzialne za odbudowę Donbasu – jednego z najbardziej zdewastowanych regionów kraju naszych sąsiadów.

Na konferencji spisano również „zasady z Lugano”, dotyczące przyszłej odbudowy: znalazły się w nich m.in. przestrzeganie reguł państwa prawa, deoligarchizacja i walka z korupcją.

Kilka miesięcy temu grupa G7 utworzyła wielostronną Platformę Koordynacji Darczyńców. Zadanie: koordynacja udzielania Ukrainie bieżącego i długoterminowego wsparcia, także w odbudowie. To raczej kluczowe ciało dla konstruowania zasad i mechanizmów pomocy. Polska nie wchodzi niestety w skład Komitetu Sterującego Platformy. Wierzymy, że „nasi ukraińscy partnerzy będą za tym optować”. Wierzymy, - ale i sami - na poziomie rządowym - zaczęliśmy o to zabiegać.

Odbudowa, ale także oczyszczenie. Pieniądze badania wykorzystywane w transparentny sposób

Wielowymiarowa pomoc dla Ukrainy będzie prawdopodobnie obwarowana odpowiednimi „bezpiecznikami”, które pozwolą utrzymać Ukrainę w strefie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, przy jednoczesnym zapobieżeniu infiltracji tego państwa przez Rosję.

Pierwszym zwiastunem akcji antykorupcyjnej były ukraińskie działania w styczniu 2023 r., kiedy to konsekwencje ponieśli czołowi politycy ukraińscy (w tym np. Wasyl Łozynski, wiceminister ds. wspólnot, terytoriów i rozwoju infrastruktury, oskarżony o przyjęcie łapówki).

Zakrojona na szeroką skalę akcja prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego skutkowała licznymi dymisjami. To kolejna próba deoligarchizacji państwa, oczyszczania z praktyk łapowniczych i sieci nieformalnych, szkodliwych dla życia gospodarczego i społecznego powiązań. Bo system polityczny, który dominował przez trzy ostatnie dekady w Ukrainie, polegał na utrzymywaniu silnie skorumpowanego systemu oligarchicznego, który zakotwiczał Kijów w rosyjskiej strefie wpływów.

Dalsza pomoc gospodarcza dla Ukrainy będzie zatem zapewne uzależniona m.in. od tempa walki z korupcją, która – biorąc pod uwagę skalę pomocy Zachodu i wciąż istniejące struktury polityczno-biznesowe – będzie trudna do przezwyciężenia.

W amerykańskich wyborach do Kongresu symptomatyczna dla linii politycznej Partii Republikańskiej była wypowiedź lidera Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevina McCarthy’ego.

– Myślę, że ludzie w środku recesji nie będą wysyłali czeków in blanco Ukrainie – zaznaczył.

W tamtej kampanii dotyczyło to przede wszystkim pomocy wojskowej, ale tym bardziej pomoc finansowa związana z odbudową kraju będzie podlegać ścisłej kontroli państw zachodnich.

Już 2000 polskich firm jest gotowych, żeby po wojnie odbudowywać państwo naszych sąsiadów

Podczas konferencji Rebuild Ukraine w Warszawie, na której spotkali się przedstawiciele administracji państwowej, firm szukających możliwości inwestycyjnych na Ukrainie oraz poszkodowanych w wojnie regionów ukraińskich (miały okazję przedstawić swoje potrzeby związane z odbudową), minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stwierdził, że już 2000 polskich firm jest gotowych, żeby po wojnie odbudowywać państwo naszych sąsiadów. Można jako pewnik potraktować przewidywanie, że ta lista mocno urośnie.

Wspomnieliśmy już, że Polska wykazała się dużym zaangażowaniem w pomoc Ukrainie, co spotyka się również z entuzjastycznymi opiniami naszych ukraińskich partnerów. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przypomniał – opisując zaangażowanie Polski – że nasz kraj znalazł się w awangardzie wsparcia, naciskając zarazem na wszystkich w sprawie dostaw zachodnich czołgów, a teraz samolotów; pomaga też w szkoleniach ukraińskich żołnierzy i zapewnia remont sprzętu.

Urzędujący prezydent Wołodymyr Zełenski udał się z pierwszą oficjalną wizytą – 5 kwietnia 2023 r. – nieprzypadkowo do Polski (wcześniej odwiedzał USA i kraje europejskie, np. Francję, ale te wizyty nie miały oficjalnego charakteru).

– Witaj, Warszawo, witaj Polsko, wielki narodzie polski i wielki narodzie ukraiński. Stoimy tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, do którego razem się przybliżamy – tak oto prezydent rozpoczął swoją wizytę.

Patos? Oczywiście – stosowny w tych okolicznościach. Ale i wyróżnienie dla Polski wręcz symboliczne. W czasie pobytu ukraiński gość co rusz akcentował m.in. znaczenie sojuszu z Polską oraz wdzięczność za okazaną pomoc.

Te deklaracje ze strony polityków ukraińskich oraz zaangażowanie Polski w wysiłek wojenny w Ukrainie mogą dawać nadzieję biznesowi znad Wisły, że polskie firmy będą miały istotny udział w odbudowie miast ukraińskich.

Nasz kraj aktywnie wspiera Ukrainę w wysiłkach wojennych, przy okazji intensyfikując wymianę handlową. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego we wrześniu ubiegłego roku wartość eksportu z Polski do Ukrainy była wyższa o 46 proc. w stosunku do 2021 r., a importu – o 23 proc.

Biorąc pod uwagę plany związane z odbudową państwa naszych sąsiadów zarysowane na konferencji w Lugano oraz ogrom zniszczeń, polski sektor budowlany staje przed olbrzymią szansą.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę dużą konkurencję pomiędzy europejskimi firmami oraz nadal brak ustalonych dokładnie ostatecznych źródeł finansowania przyszłych inwestycji na Ukrainie, wymagających znacznie większego zaangażowania zachodnich darczyńców niż obecnie.

Kierunek Europa. Kijów wybrał prozachodni kierunek w polityce zagranicznej

Wojna i opór społeczeństwa ukraińskiego wobec dominacji rosyjskiej w Europie Wschodniej stanowią dla Unii Europejskiej mocny dowód, że Kijów wybrał prozachodni kierunek w polityce zagranicznej.

Deklaracje polityków z Kijowa o rychłym przyłączeniu Ukrainy do Wspólnoty pozostają dziś w sferze polityki życzeniowej, ale również jasno sygnalizują wolę narodu ukraińskiego w kwestii przyłączenia do „europejskiej rodziny”.

Wizyta Joe Bidena w Ukrainie potwierdziła determinację Zachodu, jeśli chodzi o pomoc militarną. Tematem międzynarodowej politycznej debaty staje się także kwestia utrzymania podstawowych funkcji państwa i przyszłej odbudowy kraju.

W sferze propagandowej konflikt z Rosją jest przedstawiany jako wojna cywilizacji zachodniej ze wschodnim despotyzmem. Ukraina zdecydowanie wybrała Europę „jako kontynent przesiąknięty zasadami, wartościami, równością i sprawiedliwością oraz miejsce, gdzie Ukraina jest zdecydowanie u siebie” – podkreślał prezydent Zełeński w wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim 9 lutego 2023 r.

Proces pełnej integracji europejskiej będzie dla Kijowa prawdopodobnie mierzony w dekadach i ściśle połączony z procesem odbudowy, który również zostanie rozłożony na dziesięciolecia. Decydujące dla dalszego procesu „europeizacji” Ukrainy pozostaje jednak szybkie zakończenie konfliktu.

Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski stwierdził w rocznicę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, że jeżeli sami Rosjanie „nie dokonają przewartościowania polityki, nie zrezygnują z imperialnych zapędów, będzie bardzo trudno ten konflikt zakończyć”. Ocenił też, że „ten rok to jest naprawdę historia tworzenia się nowoczesnej Ukrainy”. Można podzielić tę obserwację w całej rozciągłości.

Tekst pochodzi z nr. 1/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.