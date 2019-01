Węgiel? Klimat! Węgiel? Rosja! Brak węgla? Brak prądu! Suma strachów paraliżuje Polskę

Autor: Jerzy Dudała

23-01-2019 14:02 | aktualizacja: 23-01-2019 14:06

Polska energetyka bazuje obecnie głównie na węglu, którego np. w 2017 r. kopalnie wyprodukowały ok. 65,5 mln ton. Jednak mając na uwadze unijną politykę klimatyczną, musimy dywersyfikować nasz miks energetyczny i rozwijać także inne źródła. Po swojemu, ale też bez obaw i paraliżu.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP), której projekt przedstawiło ostatnio Ministerstwo Energii, zawiera zapisy kluczowe dla przyszłości polskiego sektora węgla kamiennego. Z dokumentu wynika, że łączne nakłady na polską energetykę mają do tego czasu wynieść 400 mld zł. Zainstalowana moc energii netto wzrośnie z 40 GW w 2018 roku do 72,6 GW w roku 2040. Produkcja energii elektrycznej ma się w tym czasie zwiększyć ze 160 tys. do ok. 233 tys. GWh. I co najważniejsze, w 2030 roku udział węgla w wytwarzaniu energii ma sięgnąć ok. 60 proc. (obecnie to ok. 80 proc.).

Co z tego wszystkiego wynika?

Tyle samo, czyli mniej W ocenie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego do 2040 roku udział węgla (kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej w Polsce powinien się zmniejszyć z ok. 80 proc. obecnie do ok. 35 proc. Przy czym analizowana jest możliwość budowy odkrywki Złoczew. Jeżeli plan jej uruchomienia się powiedzie, udział ten może być wyższy.



Krajowe zasoby węgla mają pozostać głównym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski i podstawą bilansu energetycznego państwa. Wzrost popytu będzie jednak zaspokajany przez źródła inne niż konwencjonalne moce węglowe, stąd spadek udziału w miksie.



- Węgiel daje nam bezpieczeństwo energetyczne, o które musimy zadbać. Węgla nie można wymazać całkowicie z naszej gospodarki - zaznacza Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Odchodzenie od węgla będzie zatem stopniowe i rozłożone w czasie.



Resort energii przedstawił również prognozę jednostkowej emisji netto CO 2 w sektorze elektrowni i elektrociepłowni, z której wynika, że zmniejszy się ona z 863 kg/MWh w roku 2020 do 394 kg/MWh w roku 2040, ze szczególnie dynamicznym spadkiem po roku 2033, na który to resort przewiduje uruchomienie pierwszego bloku jądrowego.