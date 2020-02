Wietnam bije Polskę. 20 lat temu zaczynał od zera

Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w wywiadzie dla Konstrukcji Stalowych wskazuje, że układa się nowa mapa w hutnictwie. - Na świecie branża ma się dobrze. Rozwija się o czym świadczy wzrost produkcji stali: o 5% w tamtym roku i 5% po 7. miesiącach tego. W Chinach - 8%, w Indiach - ok. 5%, w Wietnamie - 60% (!) - 20 lat temu zaczynał od zera, a dziś produkuje więcej niż Polska. Zdolności produkcyjne bardzo rozwijają: Iran, Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie - mówi.

19 września Sunningwell International Polska wydzierżawił ISD Hutę Częstochowa, przejmując jej wszystkich pracowników i w ciągu miesiąca miał wznowić produkcję. A 12 października ArcelorMittal Poland kategorycznie zaprzeczył spekulacjom, jakoby 25 października miało dojść do tymczasowego wyłączenia wielkiego pieca w Krakowie. Jak Izba potraktowała te informacje?



- To są dwa różne przypadki - dwie różne sytuacje. W Polsce Huta Częstochowa jest zaliczana do dużych, ale w skali Europy, nie mówiąc - świata, jest małą firmą. Natomiast ArcelorMittal to globalna korporacja, więc trudno te zakłady porównywać.



Jeśli chodzi o Sunningwell International Polska, to uważam, iż stojący za nim ludzie czy instytucje, zdecydowane na wydzierżawienie, a docelowo kupno majątku Huty Częstochowa, oceniając kilkanaście ostatnich lat rozwoju polskiego rynku i gospodarki, uznały, iż wciąż są przesłanki do jego rozwoju. Bo nikt rozsądny nie wydawałby pieniędzy, gdyby nie było szansy ich zwrotu.



Huta będzie lokalnym producentem, ale musi sobie znaleźć miejsce na rynku, który już dawno przekroczył 1 mln ton i ciągle rośnie. Dzisiaj trzy walcownie blach grubych w Polsce nie są w stanie pokryć na nie zapotrzebowania. A rynek nie lubi pustki i zawsze ktoś to wolne miejsce zajmuje. Ale szanse jego odzyskania są duże. Sądzę, że ci, którzy zdecydowali się wyłożyć pieniądze, już mają plan odnośnie do odzyskania klientów. Trzeba jednak, co jest bezdyskusyjne, zapewnić odpowiednią jakość spełniającą wymagania klienta. Uważam jednak, że sobie z tym poradzą, czego im serdecznie życzę.



Korporacja ArcelorMittal o planach czasowego wyłączenia instalacji pieca i stalowni w Krakowie poinformowała już w maju.



Potem pojawiły się informacje o przygotowaniach do wyłączenia, a następnie oficjalny komunikat Zarządu dementujący te pogłoski. Bo w przypadku korporacji działanie jest inne: kiedy ma się zakłady przemysłowe na wszystkich kontynentach i silny przemysł hutniczy w Unii Europejskiej, to w każdym zakładzie i w każdym kraju patrzy się na biznes z perspektywy własnych doświadczeń i wiedzy. Porównuje się jakie są w poszczególnych regionach czy krajach warunki do funkcjonowania tak materiało- i energochłonnego przemysłu, jakie mogą być zagrożenia dla inwestycji za kilka czy kilkanaście lat, gdyż tyle czasu trwa zwrot kosztów inwestycji w instalacje hutnicze.



Europa z roku na rok staje się coraz mniej atrakcyjnym regionem dla inwestycji hutniczych. Ze względu na wymagania UE odnośnie ochrony klimatu perspektywy dla metalurgii - produkcji stali surowej - nie są dobre. Już od dłuższego czasu nie są zwiększane zdolności produkcyjne, a wręcz redukowane.

2

2

2

A w globalnej korporacji decyzje podejmuje się na podstawie innych przesłanek niż uwzględnia lokalny producent. Stąd ta majowa decyzja, która później uległa zmianie. Ale Europa ciągle koncentruje się na wysokiej jakości przetwórstwa hutniczego, która poza nią jest nieosiągalna.- Od 2010 r., w którym zaczęliśmy podnosić się z wielkiego, światowego kryzysu finansowego, aż do 2018 r., co roku, poprawialiśmy rekordy zużycia jawnego wyrobów stalowych w Polsce, dochodząc w minionym do prawie 15 mln ton. Czy to oznacza, że Polska już wyczerpała potencjał wzrostu? Niekoniecznie.Jeśli popatrzymy na zużycie wyrobów stalowych per capita, to można wymienić wiele krajów, w których jest ono znacząco większe i na tym nie poprzestają.Jednak sytuacja hutnictwa w Polsce jest nie jest zależna od rynku, lecz od warunków funkcjonowania na nim hutnictwa.Niestety, mamy wyższe niż w innych europejskich krajach "hutniczych" koszty energii, co sprawia, że trudno nam się z nimi porównywać kosztowo...- Jeśli za zawartość COw każdej MWh płaci się 100-120 zł, a rekompensata wynosi 25 zł, to o czym mówimy.Poważnym zagrożeniem jest też nieuczciwy, międzynarodowy handel wyrobami stalowymi. Jak wiadomo, działanie tego rynku i jego obrona są w kompetencjach Komisji Europejskiej i unijnych instytucji, do których pracy mamy wiele zastrzeżeń.Działają za wolno i nie zawsze adekwatnie do sytuacji.Przykładem zeszły rok, kiedy to Stany Zjednoczone bez uprzedzeń wprowadziły 25% cła na importowane wyroby. UE odpowiedziała narzędziem nazywanym. Wprowadzając je myślała nie tylko o ochronie unijnego hutnictwa, ale też i przemysłu, który korzysta z importu wyrobów stalowych.Mamy jednak wrażenie, że bardziej zadbała o ich użytkowników niż hutników, bo zgodziła się na bezcłowy import do UE znacznych ilości wyrobów stalowych. Eksport do Europy od wielu lat rośnie i sięga prawie 40 mln ton. Głównie z Chin, Indii, Wietnamu, Rosji, Ukrainy, Turcji, Iranu, Korei Południowej, Białorusi, Mołdawii, Tajwanu i Brazylii.Niestety, porównując warunki funkcjonowania naszego hutnictwa z wieloma krajami nie możemy się równać. Dostawcy dużego wolumenu wyrobów stalowych to w większości kraje o innych gospodarkach, kosztach pracy, surowców i materiałów potrzebnych do produkcji stali. Nie dbają one o ochronę klimatu i w związku z tym nie ponoszą takich kosztów jak hutnictwo w Europie. O to mamy żal i o tym rozmawiamy z KE. Może w najbliższych latach coś się zmieni. To może być- podatek węglowy nakładany na granicy UE, który wyrównałby, wynikające z unijnych dyrektyw, nasze koszty związane z ochroną klimatu, a nie ponoszone w krajach spoza UE. Wyrównałby szanse i umożliwił normalną konkurencję.- W 2018 r. na każde 3 tony zużyte w Polsce 2 tony były z "zewnątrz": Niemiec (3 mln), Rosji (1,5 mln), Czech i Słowacji (po 0,9 mln), Ukrainy (0,8 mln), Włoch (0,7 mln) oraz z Francji, Belgii, Węgier, Austrii i Białorusi.- Są w 2. dziesiątce. Chiny od dawna wchodziły na rynek unijny, ale producenci skutecznie ograniczyli dostęp do rynku poprzez postępowania antydumpingowe dla konkretnych produktów, jak np. walcówka czy blacha zimnowalcowana. Kilkanaście grup produktowych zostało obłożonych cłami, które ograniczyły im dostęp na unijny rynek.- Jej import do Europy sięga ok. 40 mln ton podzielonych na 28 grup i monitorowanych. Dla każdej ustalono wolumeny, które w tym roku są wyższe niż w latach 2017-2018, co sprawia, że użytkownicy wyrobów stalowych nie mają problemu z jej brakiem.Natomiast problemem jest rozchwianie rynku, ponieważ zagraniczni dostawcy wykorzystują mało precyzyjne przepisy unijne i już w pierwszych dniach nowego kwartału maksymalnie wykorzystują ustalony limit. Konkretnie: rok ochrony rynku -zaczął się 1 lipca i Turcja, która rocznie może dostarczyć do UE ponad 300 tys. ton prętów zbrojeniowych, całą dostawę zrealizowała w jednym kwartale! Efektem jest nadpodaż pręta i końcowi użytkownicy zaczęli oczekiwać od producentów obniżki cen. Oczywiście jej się doczekali, bo huty nie stać na wstrzymanie produkcji przez miesiąc. Podobnie jest w innych asortymentach, jak rury czy blachy powlekane. Chińczycy swój roczny wolumen blach powlekanych metalicznie dostarczyli do UE w ciągu tygodnia!- Na Wyspach Brytyjskich nie jesteśmy zbyt widoczni. Stal z Polski jest tam w śladowych ilościach - poniżej 1%. Podobnie brytyjska u nas. Chodzi o weryfikację bezcłowego wolumenu przywozu wyrobów stalowych i ich importu spoza UE.- Hutnictwo nieustannie poszukuje technologii produkcji coraz lepszej jakościowo stali: czystszej, o większej wytrzymałości, lepszych własnościach mechanicznych. Natomiast jeśli chodzi o jakiś asortyment, to zaspokojenie potrzeb naszych klientów jest najważniejszym wyzwaniem a hutnictwo dostrzeże tę potrzebę rynku i się do niej dostosuje.Zwiększeniu konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 r. służy - zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową - ustanowiony w 2014 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Program sektorowy INNOSTAL, którego beneficjentami są przedsiębiorcy i składające się z nich konsorcja. Większość zgłoszonych projektów dotyczy poprawy efektywności energetycznej, udoskonalenia technologii produkcji, lepszego wykorzystania surowców i materiałów oraz odpadów poprodukcyjnych. Rzadkością są pomysły na nowy produkt, który warto promować.- Ustalony w Sewilli okres dostosowawczy dla hutnictwa skończył się w 2018 r. W tym czasie zrealizowano wiele inwestycji, których wartość tylko w zeszłym roku wyniosła ok. 1 mld zł. Lwia ich część przypadła na spełnienie wymagań dyrektywy "pyłowej". To systemy odpylania hal w hutach w Krakowie i Dąbrowie oraz na instalacjach chemicznych w koksowni Zdzieszowice, zmniejszające emisje pyłów i gazów do atmosfery.- Nasze postulaty dotyczące energii, jak np. wspomniane rekompensaty za zawarte w niej emisje CO, zostały zrealizowane: podpisana 19 sierpnia przez Prezydenta ustawa weszła w życie 29 sierpnia br.1 stycznia br. weszła w życie regulacja obniżająca opłatę przejściową, a dwa lata wcześniej - obniżająca częściowo akcyzę dla procesów metalurgicznych. Pod koniec 2017 r. przyjęto regulację dotyczącą rynku mocy. Notyfikowana w 2018 r. wejdzie w życie 1 października 2020 r. Jej efektem będzie skokowy wzrost cen energii eklektycznej w granicach 45-50 zł/MWh, a więc wyższy niż ulga za emisję COOd poprzedniej rozmowy raz po raz dowiadujemy się o podpaleniach składowisk odpadów - dzikich wysypisk tworzonych przez hochsztaplerów importujących odpady. Ministerstwo Środowiska wprowadziło, mające zapobiegać pożarom, niezwykle restrykcyjne przepisy, którymi objęto... górnictwo, hutnictwo, energetykę i cały przemysł. Pożarów jest może mniej, ale hutnictwu przybyło, rozłożonych w czasie, kosztów: monitoringu, systemów wizyjnych, zabezpieczenia finansowego, nowe pozwolenia zintegrowane, bazy danych o odpadach - w trybie on-line ma być "widoczna" każda taczka z odpadami wywożona z zakładu.Jesteśmy pełni obaw, bo trzeba uruchomić odpowiednie systemy i zatrudnić ludzi do pracy w systemie 4-brygadowym.Na nasze uwagi nikt nie zareagował, a zapobieganie pojedynczym incydentom przekłada się na całą gospodarkę. Izbie pracy nie zabraknie, bo kreatywność ludzka nie ma granic i jeszcze możemy spodziewać się różnych genialnych pomysłów. Dlatego musimy nieustannie patrzeć na ręce regulatorom- Na świecie ma się dobrze. Rozwija się o czym świadczy wzrost produkcji stali: o 5% w tamtym roku i 5% po 7. miesiącach tego. W Chinach - 8%, w Indiach - ok. 5%, w Wietnamie - 60% (!) - 20 lat temu zaczynał od zera, a dziś produkuje więcej niż Polska. Zdolności produkcyjne bardzo rozwijają: Iran, Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie.Tworzy się nowa "geografia", bo w tym roku na świecie wyprodukuje się 1,9 mld ton stali, a więc nastąpi wzrost produkcji, ale w UE odnotuje się jej spadek, bo po 8. miesiącach jest niższa o ok. 3%, do końca roku nie da się go odrobić.Mamy bardzo nowoczesną część przetwórczą. Jedną z najlepszych w UE ma Huta w Krakowie: nowa walcownia gorąca, zmodernizowane zimne, nowe wydziały ogniowego cynkowania i powlekania organicznego na linii ciągłej.Martwię się o produkcję stali surowej, a mniej o przetwórstwo i dalsze etapy przetwarzania stali, np. w wytwórniach konstrukcji stalowych.----------------------------------PS. Wywiad został przeprowadzony 8.11.2019 r.