Z wiatrem i pod wiatr. Na polskim Bałtyku będzie się działo

PGE i Ørsted wybrały wykonawcę projektu budowlanego dwóch etapów morskiej farmy wiatrowej Baltica. Zgodnie z harmonogramem, uruchomienie etapu Baltica 3 jest planowane na 2026 r., a etapu Baltica 2 w 2027 r.

Projekt dla obu etapów morskiej farmy wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 i Baltica 3, przygotuje polska spółka duńskiej grupy doradczo-inżynieryjno-projektowej Ramboll wspólnie z polskim biurem projektowym Projmors. Wykonawca odpowiadać będzie także za przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę dla części morskiej projektu.

Projekt techniczny Baltica 2+3 w przyszłym roku. Potrzebne doświadczenie - grupa Ørsted w grze

PGE i Ørsted podkreślają, że wykonawca, czyli konsorcjum spółek Ramboll Polska oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, został wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego.

Jego zadaniem jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla fundamentów, turbin, kabli wewnętrznych i stacji elektroenergetycznych na morzu, jak również uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie przygotowanie projektu technicznego morskiej farmy wiatrowej Baltica. Termin realizacji zadania to trzeci kwartał 2023 roku.

– Prace nad jedną z najważniejszych części projektu Baltica 2+3 zleciliśmy doświadczonemu konsorcjum. Morska energetyka wiatrowa to konkurencyjny rynek, na którym firmy zdobywają doświadczenie i budują kompetencje, m.in. współdziałając w ramach konsorcjum stworzonego między globalnym i krajowym graczem. Te dobre praktyki obserwowaliśmy na innych rynkach, a teraz widzimy to także w Polsce – mówi Søren Westergaard Jensen, dyrektor projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica z ramienia Ørsted.

Jak zaznacza, wzmocnienie kompetencji polskiego przemysłu w ramach projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica to także praktyczna realizacja zobowiązania, którego grupa Ørsted podjęła się jako inwestor zagraniczny, podpisując umowę sektorową na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Kluczowe jest doświadczenie. Tak kosztowne inwestycje trzeba perfekcyjnie przygotować

– Mamy za sobą kluczowe postępowanie, które poprzedza ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy ok. 2,5 GW, największej na Morzu Bałtyckim. Rozpoczynamy współpracę z wykonawcą, który ma bogate doświadczenie z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i procesu pozyskiwania pozwoleń. Cieszy nas, że w skład konsorcjum wchodzi biuro projektowe z Gdańska, co jest dowodem na to, że polskie przedsiębiorstwa aktywnie wykorzystują możliwości włączenia się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1498 MW, ma być oddany w 2027 roku.

Oba etapy morskiej farmy wiatrowej Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem.

W 2022 roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania kolejnych decyzji administracyjnych dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwolenia na budowę. To ostatnie pozwolenia wymagane przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

W terminie późniejszym, po 2030 roku, do portfela grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 o mocy ok. 1 GW. PGE do 2040 roku chce wybudować co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczych zainstalowanych w technologii offshore.

W połowie września 2022 r. PGE Baltica, spółka z grupy PGE, rozpoczęła badania środowiskowe dla projektu Baltica 1, morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w odległości ok. 80 km od brzegu Bałtyku.

Badania przeprowadzi konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i firmy Mewo, specjalizującej się w pomiarach podmorskich. Konsorcjum przygotuje także raport środowiskowy i będzie odpowiedzialne za pozyskanie dla projektu Baltica 1 decyzji środowiskowej wydawanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wielu chętnych na wiatr na morzu. Bałtykiem zainteresowane są firmy z całej Europy

Morskie farmy wiatrowe, które chcą razem wybudować PGE i Ørsted, są tylko jednym z kilku tego projektów realizowanych przez polskie firmy. Polenergia wraz z norweskim koncernem Equinor planuje budowę trzech morskich farm o łącznej mocy 3 tys. MW. Morska farma wiatrowa Bałtyk I ma mieć moc 1560 MW, a farmy Bałtyk II i Bałtyk III mają mieć moc po 720 MW.

W morską energetykę wiatrową zaangażował się także PKN Orlen, który wraz z kanadyjską grupą Northland Power zamierzają zbudować farmę Baltic Power o mocy do 1 200 MW.

Na polską część Morza Bałtyckiego spoglądają także inne grupy międzynarodowe.

Grupa Ocean Winds, założona przez portugalski EDP Renewables i francuski Engie, zamierza w polskiej części Bałtyku wybudować morską farmę wiatrową BC-Wind o mocy 399 MW. Spółka RWE Renewables, niemieckiej grupy RWE, planuje budowę morskiej farmy F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. Inwestycjami w polskie farmy wiatrowe zainteresowana jest także EDF Renewables, spółka z francuskiej grupy EDF.

Inwestycje na hamulcu. Trzeba ograniczyć ryzyka i koszty po stronie inwestorów

Przedstawiciele grup zaangażowanych w projekty morskiej energetyki wiatrowej, a także przedstawiciele rządu są optymistami co do perspektyw rozwoju tego sektora. Optymizmu tego nie podziela jednak Najwyższa Izba Kontroli (NIK), która w lipcu 2022 r. opublikowała raport dotyczący morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W ocenie NIK nierealny jest jednak zapis mówiący o włączeniu pierwszej farmy do bilansu elektroenergetycznego ok. 2024-2025 r. NIK wskazuje też m.in. na ryzyko ograniczonego udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. Dodatkowo brak zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przez Komisję Europejską powoduje, że źródła finansowania dla tych inwestycji są zagrożone.

Wskazano również na nadmierne rozproszenie procedur administracyjnych związanych z farmami. Nie skorzystano z doświadczeń krajów z rozwiniętą morską energetyką wiatrową. Na przykład w Danii zintegrowano procedury wydawania pozwoleń, tzw. one stop shop. Pozwoliło to na znaczne ograniczenie ryzyka i kosztów po stronie inwestorów.

