Żelazne rezerwy Polski kurczą się. Musimy być gotowi na różne scenariusze

Polska nie należy do surowcowych potęg. Tym ważniejsze jest zarządzanie podziemnymi zasobami, jakie mamy, a których znaczenie szybko się zmienia w niestabilnym świecie.

Rola węgla jako gwaranta bezpieczeństwa polskiej energetyki i gospodarki spada; nie widać czynników, które mogłyby ten trend odwrócić.

Spór, w którym argumenty ekonomiczne mieszają się z politycznymi i społecznymi, dotyczy tempa rezygnacji z paliw kopalnych i ich bezpiecznej substytucji.

Atutem polskiej gospodarki nie będą - według aktualnej wiedzy geologów - ogromne złoża cennych surowców. Tym ważniejsza jest kwestia racjonalnego zarządzania zasobami uwzględniająca zarówno aktualne warunki geopolityczne, regulacyjne i ekonomiczne, jak i strategiczną perspektywę.

Przyjęcie długoletniej strategii surowcowej kraju przypadło na dynamiczny czas, kiedy przewidywanie popytu jest niezwykle trudne, a dostęp do złóż komplikuje geopolityka i rywalizacja mocarstw.

W kontekście europejskiej polityki klimatycznej, trendu zrównoważonej energetyki i gospodarki oraz ze względów czysto ekonomicznych trudno traktować zasoby paliw kopalnych jako perspektywiczne. Z drugiej jednak strony okołowojenne perturbacje dotyczące importu paliw kopalnych to lekcja, z której wynika, że własne zasoby mogą pełnić rolę bezpiecznika w niedających się przewidzieć okolicznościach zaburzających równowagę popytu i podaży.

Bezpieczeństwo i niezależność. Węgiel w energetyce - jak długo i skąd go brać?

Zapotrzebowanie Europy na węgiel po wybuchu wojny w Ukrainie i wprowadzeniu sankcji wobec agresora wskazuje, że koniunktura może się silnie wahać – niezależnie od długoletniego trendu, którym pozostaje stopniowe odchodzenie od wykorzystania węglowodorów w wytwarzaniu energii.

W Polsce wydobycie węgla kamiennego z roku na rok spada. W 2022 roku było to ok. 52,8 mln ton, a rok wcześniej – ok. 55 mln ton. Zatem nie udało się odwrócić spadkowej tendencji, która raczej będzie się tylko pogłębiała.

– I to jest trend ostatnich trzydziestu lat – zauważa Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Patrząc z perspektywy dekady czy dwóch dekad do przodu, udział węgla w miksie energetycznym będzie malał. Obecnie krajowe wydobycie spada szybciej, niż obniża się zapotrzebowanie na energię elektryczną czy ciepło pochodzące z węgla.

– Jedyne inwestycje, które teraz obserwujemy na rynku krajowym, to tylko inwestycje odtworzeniowe. Raczej ciężko będzie utrzymać potencjał wydobywczy w kraju – ocenia Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. – Niestety, będziemy się uzależniać dalej od importu węgla.

I rzeczywiście, w aktualnych realiach i przy wciąż wysokim zapotrzebowaniu krajowej energetyki na węgiel posiłkujemy się surowcem z importu. W 2022 roku – importowaliśmy do Polski aż 20,2 mln ton węgla.

- Warto mieć świadomość, że sprowadzając do Polski rocznie ponad 20 mln ton węgla, utrzymujemy poza granicami naszego kraju - zwłaszcza w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej - około 40 tysięcy miejsc pracy – argumentuje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Węgiel pozostanie jeszcze przez pewien czas w polskiej energetyce de facto paliwem przejściowym, a tempo rezygnacji z jego wykorzystania będzie zależało od przyrostu odnawialnych źródeł energii w krajowym jej miksie oraz od faktycznej realizacji projektów atomowych. Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy powinien to być surowiec rodzimy, co wymaga utrzymania mocy wydobywczych, ewentualnie inwestycji, czy trzeba postawić na import.

Zasoby społecznie wrażliwe. Czym zastąpić węgiel w krajowym miksie energii?

– Górnictwo węglowe daje bezpośrednio pracę blisko 90 tysiącom osób, a podpisując umowę społeczną dla górnictwa, wskazaliśmy, że będziemy odchodzili od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku – podkreśla Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

Na rynku działa wiele firm współpracujących ze spółkami górniczymi z terenu województwa śląskiego. W samym województwie śląskim ponad 50 tysięcy miejsc pracy znajduje się w firmach powiązanych z górnictwem. Na Śląsku około 21 tys. miejsc pracy w firmach okołogórniczych bezpośrednio zależy od kontraktów z górnictwem węgla kamiennego.

Jak wskazuje Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, konieczna jest ocena realnych konsekwencji zamykania kopalń dla gospodarki i społeczeństwa. To – zdaniem górniczego samorządu gospodarczego – podstawa do zbudowania efektywnego planu transformacji energetycznej, który uwzględni wsparcie dla wszystkich podmiotów związanych z branżą górniczą. A ta potrzebuje stabilizacji i jasno wytyczonej ścieżki.

– Nawet jeżeli ta ścieżka będzie potem na bieżąco modyfikowana... Procesy inwestycyjne w górnictwie są zarówno kapitałochłonne, jak i czasochłonne – podkreśla prof. Bogacz.

W Polsce w 2022 roku wydobyto 54,6 mln ton węgla brunatnego (w Niemczech 130,8 mln t, a w Czechach 33,4 mln t). Prawie 30 proc. produkowanej w kraju energii pochodzi z węgla brunatnego, który używany jest w dwóch elektrowniach: Turów – 8 proc. mocy zainstalowanej oraz Bełchatów – 22 proc.

Obecnie eksploatowane odkrywki się wyczerpują, a nie sposób się też doszukać jasnego planu zastąpienia „brunatnej” wyrwy w systemie elektroenergetycznym, co jest zrozumiałym źródłem frustracji w środowisku górniczym.

– Turów skończy się, bo taka jest koncesja, w 2044 roku, a udział Bełchatowa w roku 2030 mocno się zmniejszy – alarmuje Jerzy Markowski. – A co potem? W roku 2035 kończą się zasoby Bełchatowa. A milczymy o zasobach odkrywki Złoczew.

Stare złoża w kraju, nowe za granicą. Każda forma dywersyfikacji jest dobra

Ropa naftowa i gaz ziemny to węglowodory, których wykorzystanie – szczególnie w Europie – nie będzie rosło, ale oba paliwa pozostaną z nami jeszcze dość długo. Dywersyfikacja kierunków dostaw – w tym wykorzystanie własnych zasobów – stała się, szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę, racją krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Polska nie należy do światowych potentatów w wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej, jednak pewne ilości tych węglowodorów pozyskujemy. Co ważne – w ostatnich dwóch latach zanotowaliśmy przyrost zasobów tych surowców.

I tak w przypadku gazu ziemnego przyrost wyniósł ok. 5,3 mld m sześc. rocznie (bilansowany według następującego wzoru: przyrost z prac poszukiwawczo-rozpoznawczych plus przyrost z tytułu lepszego rozpoznania minus ubytek zasobów z tytułu rozliczenia zasobów po zakończonej eksploatacji).

Natomiast przyrost zasobów ropy naftowej wyniósł odpowiednio w 2021 roku 1,74 mln ton, a w 2022 roku 0,14 mln ton.

Wśród odkryć udokumentowanych w 2021 i 2022 roku warto wymienić nowe złoża gazu ziemnego Granówko (na północ od złóż Brońsko i Kościan) i Sierosław (na zachód od Poznania).

To jednak nie wszystko, bo należy pamiętać, że technologia poszukiwań się wciąż rozwija i odkrywane są nie tylko nowe złoża, ale weryfikowane także już znane. W praktyce oznacza to, że złoża wcześniej oszacowane mogą kryć większe zasoby węglowodorów.

I tak jeśli chodzi o zasoby już eksploatowane, dzięki prowadzonym przez PGNiG pracom zostały odkryte nowe struktury złóż Jastrzębiec (powiat biłgorajski), Mirocin (powiat przeworski) oraz największego dotąd odkrytego złoża gazu ziemnego – złoża Przemyśl.

Nasze rodzime wydobycie gazu ziemnego pokrywa około 20 proc. potrzeb. Rocznie produkujemy obecnie około 3,5 mld sześc. gazu ziemnego.

Gorzej sytuacja wygląda w ropie naftowej. Rodzime wydobycie (w to także należy wliczyć ropę z szelfu na Bałtyku) to jedynie 3-4 proc. naszego zapotrzebowania na ten surowiec. A na odkrycie prawdziwych skarbów raczej nie ma co liczyć. Być może duże zasoby kryją się na większych niż obecnie badanych głębokościach. Problem w tym, że prace poszukiwawcze są bardzo kosztowne.

Warto dodać, że Orlen poprzez PGNiG zarządza na terenie kraju aż 52 kopalniami ropy naftowej i gazu ziemnego. 34 z nich zlokalizowane są w południowo-wschodniej części kraju, czyli historycznie sięgają początków górnictwa naftowego na naszych ziemiach.

Wciąż działa tam najstarsza na świecie kopalnia w Bóbrce, uruchomiona w 1854 roku. Jednak większość krajowej produkcji ropy naftowej odbywa się aktualnie na obszarze województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Działają tu dwie największe kopalnie tego surowca – Dębno oraz Lubiatów. W ubiegłym roku łączne wydobycie w obu tych instalacjach wyniosło ok. 480 tys. ton ropy, co stanowi 3/4 całej krajowej produkcji ropy naftowej przez PGNiG, której wolumen w 2021 r. przekroczył 640 tys. ton.

Szanse na poprawę produkcji dają złoża zagraniczne. Szczególnie na akwenach wokół Norwegii Orlen jest aktywny i zwiększa bazę zasobową.

Transformacja, surowce, kompetencje. "Nie zmarnujmy tej szansy"

W Unii Europejskiej dokonuje się proces transformacji energetycznej, do której potrzeba coraz więcej surowców, takich jak choćby lit do akumulatorów samochodów elektrycznych. Tyle że w przypadku wielu surowców UE jest niemal całkowicie uzależniona od importu, głównie z Chin. Władze UE dostrzegły już zagrożenia, czego przejawem są nowe projekty aktów prawnych mających na celu m.in. dywersyfikację źródeł dostaw. Postuluje się, aby do 2030 roku co najmniej 10 proc. rocznego zapotrzebowania na metale ziem rzadkich zapewniały europejskie przedsiębiorstwa górnicze; a co najmniej 40 proc. tych surowców podlegać ma przetwarzaniu w Europie.

– Cele stanowione w zielonej transformacji i w nowych przepisach UE o surowcach krytycznych wymagają mocnych i trwałych łańcuchów dostaw niezbędnych do działania instalacji OZE – zaznacza Tomasz Rogala, szef Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, a zarazem prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Energetyka fotowoltaiczna czy też wiatrowa na lądzie i morzach wymaga stali, krzemu i metali ziem rzadkich. Te ostatnie są niezbędne także w produkcji sprzętu elektronicznego, a więc stanowią surowcową podstawę rewolucji cyfrowej.

Ponad 90 proc. surowców niezbędnych dla postępów zielonej transformacji w UE pochodzi z Chin oraz Indii. Sprawia to, że Unia popada w uzależnienie od dostaw z niepewnych politycznie kierunków.

Obecnie w Europie nie wydobywa się metali ziem rzadkich, choć są takie plany i „wola polityczna”. Europa chce także zmniejszyć swoją zależność od importu litu. Górnictwo zatem nadal będzie potrzebne, tylko dla eksploatacji innych niż węgiel surowców. Problemem jednak jest to, że młodzi ludzie od wielu lat słyszą o schyłku górnictwa i nie garną się do tej branży. Rzutuje to, niestety, i będzie rzutować na przyszłość – zresztą nie tylko górnictwa węglowego, ale górnictwa w ogóle.

– Praca w górnictwie jest wymagająca, odpowiedzialna i niesie ze sobą ryzyka – podkreśla prof. Bogacz. – Z tych powodów młodzi ludzie nie chcą jej podejmować. A górnictwo będzie zawsze. Wystarczy, że wymienimy KGHM Polską Miedź czy Orlen, ale przecież to także między innymi pozyskiwanie kruszyw drogowych. Pamiętajmy o tym i nie zatraćmy górniczych umiejętności, żebyśmy i ich nie musieli importować – apeluje prof. Paweł Bogacz.

Potencjał górniczych kompetencji i wiedzy państw, które wciąż eksploatują węgiel kamienny (Polska, Czechy) i węgiel brunatny (Polska, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Słowenia, Słowacja i Rumunia) to ważny europejski „zasób”, z którego unijni decydenci nie zawsze zdają sobie sprawę.

Wiedza i doświadczenie praktyków, a także zaplecza naukowo-badawczego, mogą i powinny być wykorzystane, ale bez udziału górników nie będzie pod dostatkiem surowców krytycznych i pierwiastków ziem rzadkich, których tak nieodzownie potrzebuje zielona transformacja.

– W Polsce plan wygaszania górnictwa do 2049 roku zbiega się z opisanym celem – przypomina Tomasz Rogala. – Będziemy dysponowali siłą roboczą i kompetencjami. Musimy się jednak spieszyć i nie zmarnować szansy.

Miedziana potęga: w produkcji czerwonego metalu Polska liczy się w świecie

O ile w wydobyciu węglowodorów, poza węglem, Polska nie jest liczącym się graczem, to inaczej rzecz ma się w przypadku miedzi i metali jej towarzyszących. W produkcji rdzawego metalu jesteśmy światową potęgą.

Zasoby metalu szacowane są na nawet kilkadziesiąt milionów ton (KGHM plus odkrycia niezależnych firm). USGS (amerykańskie służby geologiczne) sytuuje nas pod względem zasobów miedzi na siódmym miejscu na świecie – z 35 mln ton pierwiastka w złożach.

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie w ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2023 roku wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za I półrocze 2022 roku. Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 295,8 tys. ton wobec 296,3 tys. ton w I półroczu 2022 roku.

Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 677,4 t. Według KGHM był to najlepszy półroczny wynik od porównywalnego okresu od 2004 roku. Produkcja srebra metalicznego sięgnęła 699 ton, czyli o 31 ton więcej niż w I półroczu 2022 roku, i – jak podkreśliła spółka – była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 roku.

Niestety, w pozostałych metalach nie jest już tak dobrze. Na przykład w przypadku rud cynku i ołowiu, choć nasze złoża są duże, ze względu na niską zawartość metali w rudach zaliczane są do złóż ubogich, co stawia pod znakiem zapytania ekonomiczny sens eksploatacji.

Nie tylko paliwa i metale. Niespodzianki być może czekają, ale kryją się bardzo głęboko

Złoża innych surowców, choć nie są tak „prestiżowe” jak ropa czy metale, również odgrywają ogromną rolę. Na przykład kluczowe są surowce dla branży chemicznej i nawozowej.

Najlepiej wygląda tu sytuacja z siarką, choć po tym, jak świat wziął się za oczyszczanie z siarki np. paliw, żółtego pierwiastka jest na rynku pod dostatkiem. Na szczęście wydobywana w Polsce siarka rodzima ma więcej zastosowań.

W Polsce wystąpienia soli potasowo-magnezowych towarzyszą grubym pokładom soli kamiennej, zalegającym pod powierzchnią blisko połowy naszego kraju. I na tym kończą się dobre wieści. Bo choć polskie zasoby bilansowe soli potasowych wynoszą 686 mln ton, to tylko – jak podaje Państwowy Instytut Geologiczny – 3,46 mln ton uznano za zasoby przemysłowe.

Cennym surowcem jest także sól kamienna, której nam nie brakuje. W Polsce udokumentowano 19 złóż soli kamiennej występujących w obrębie dwóch formacji solonośnych: cechsztyńskiej i mioceńskiej. W 2019 r. udokumentowane bilansowe zasoby soli kamiennej wynosiły ponad 90,32 mld ton.

Czy w naszym kraju możemy liczyć jeszcze na spektakularne odkrycia, które sprawiłyby, że Polska stałaby się poważnym surowcowym graczem? Kraj jest dość dobrze przebadany geologicznie. Jeśli czekają nas niespodzianki, to raczej na większych głębokościach, wraz z którymi rosną koszty wydobycia.

Przemiany technologiczne, nowe potrzeby gospodarki, dynamika koniunktur i cen mogą jednak sprawić, że w przyszłości to, co dziś jest nieodkrytym zasobem lub opisaną, bezpieczną podziemną rezerwą, okaże się naszą szansą.

Konstytucja, a nawet wizja. O surowcowym bezpieczeństwie warto myśleć odważnie

Zapewnienie dostępu do surowców to naczelny cel przyjętej w marcu 2022 roku Polityki Surowcowej Państwa (PSP) do 2050 roku. To krajowa strategia dotycząca budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości oraz posiadanymi przez Polskę zasobami.

Dokument określa nie tylko zapotrzebowanie, ale także wyznacza działania niezbędne do zabezpieczenia dostępu do nich. Politykę surowcową państwa zachwalał jako „dokument wizjonerski” w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.

Trzeba przyznać, że przyjęcie długoletniej strategii przypadło na geopolitycznie dynamiczny czas. Dziś przewidywanie popytu na surowce w szybkiego rozwoju technologii, utrzymującej się niestabilności w relacjach międzynarodowych i łańcuchach dostaw oraz trwającej wojnie w Ukrainie to sztuka przypominająca wróżenie z fusów.

Ale właśnie z uwagi na tę stabilną niestabilność polityka surowcowa musi zabezpieczać dostęp do zasobów z uwzględnieniem różnych scenariuszy.

Wielkim game changerem popytu nie tylko na górnicze kompetencje, o czym już wspomniano, lecz przede wszystkim na surowce jest już teraz transformacja energetyczna.

W tym kontekście Tomasz Zdzikot zwrócił też uwagę na znaczenie miedzi, choć to tylko jeden z ważnych dla transformacji metali. Samochód elektryczny potrzebuje 150 kg miedzi (spalinowy 30-40), a przeciętnej mocy turbina wiatrowa czy farma fotowoltaiczna to zapotrzebowanie rzędu kilku ton czerwonego metalu.

W tym obszarze Polska, niezasobna w surowce, może czuć się bezpieczna. Krajowa produkcja miedzi, której aktualną dynamikę opisaliśmy wcześniej, to niemal połowa europejskiej.

Transformacja cyfrowa oznacza popyt na metale ziem rzadkich, których zasoby znajdują się w dużej części w Chinach. O inne złoża ostro rywalizują najbardziej rozwinięte gospodarki świata.

W sprawozdaniu z realizacji PSP zauważamy już nowe trendy i związane z nimi odważne zamiary. Chodzi m.in. o pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych (hałd i składowiska odpadów poprzemysłowych) wpisujące się w tendencję gospodarki cyrkularnej, a w skali makro porozumienia dotyczące badań dna morskiego, czy zapowiedzi współpracy w dziedzinie surowców nie tylko z Ukrainą, ale także z Indonezją, Wietnamem czy Mongolią.

Wobec nierównomiernego rozłożenia w świecie złóż wielu strategicznych surowców krytycznych i deficytowych samowystarczalność musi bowiem oznaczać tworzenie sieci powiązań importowych i inwestycyjnych gwarantujących maksymalną stabilność dostaw w niestabilnym otoczeniu. Niektóre z międzynarodowych relacji będą zapewne musiały mieć charakter nadmiarowego zabezpieczenia dostępu do zasobów - „na wszelki wypadek”.

Tekst pochodzi z nru 03/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.