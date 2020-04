Zielony Ład na rozdrożu

Europejski Zielony Ład to droga do nowego świata, bo tak trzeba ocenić cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 roku. To nadal projekt, ale każdy kraj członkowski musi się w nim odnaleźć. Epidemia oczywiście może przyhamować prace Komisji Europejskiej. Dla Polski neutralność to potężne wyzwanie - nie tylko inwestycyjne...

Rachuby na to, że pandemia anuluje ambicje związane z Zielonym Ładem i polityką ochrony klimatu tymczasem okazują się fałszywe. Przeciwnie - rzeczywistość "powirusowa" może przyspieszyć zmiany i zdynamizować niektóre trendy.

Wybuch epidemii koronawirusa i przewidywane istotne spowolnienie. gospodarcze, a nawet realna groźba recesji, zdają się nie hamować prac Komisji Europejskiej. Z wyzwaniami środowiskowymi Europa będzie się mierzyć w nowych, nieznanych i zapewne trudniejszych realiach.

Niemożliwy dziś do oceny ostateczny bilans wpływu pandemii na unijne gospodarki, społeczeństwa i wreszcie na samą Unię z pewnością pomnoży jednak trudne pytania wokół zielonej strategii i wzmocni nurt kontestatorski.