1/3 tras z programu budowy dróg krajowych oddana już do użytku

GDDKiA dotychczas udostępniła do użytku 32,6 proc. nowych dróg, przewidzianych do realizacji w programie budowy dróg krajowych (PBDK) na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025 r.), podpisała umowy na realizację 61,5 proc. i ogłosiła przetargi na 71 proc. zadań wskazanych w PBDK.

GDDKiA zarządza siecią dróg krajowych o długości 17,8 tys. km. Kierowcy mają do dyspozycji 4146,4 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1696,2 km autostrad i 2450,3 km dróg ekspresowych.

Budowanych jest 1003,8 km dróg, z czego w 2020 roku udostępnionych ma być „co najmniej” 116,8 km.

Zaktualizowany we wrześniu 2019 r. program budowy dróg krajowych 2014-23 (z perspektywą do 2025 r.) ma wartość 142,2 mln zł. Zakłada się, że powstanie 3568,1 km nowych dróg.

Stan obecny

źródło:GDDKiA

Domykanie ciągów komunikacyjnych

Program budowy dróg krajowych