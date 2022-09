10,4 mln zł zysku netto w drugim kwartale polskiego dewelopera

Echo Investment odnotowało w drugim kwartale 2022 roku 10,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Przed rokiem, w drugim kwartale 2021 roku, Echo Investment odnotowało 22,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej (j.d.), 265,5 mln zł przychodów i 12 mln zł straty operacyjnej.

Narastająco, po sześciu miesiącach 2022 r., zysk netto j.d. wzrósł do 61,9 mln zł z 47,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody wzrosły do 598,1 mln zł (420,9 mln zł przed rokiem), natomiast zysk operacyjny do 162,65 mln zł (61 mln zł rok wcześniej).

Dywersyfikacja pozwala grupie na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów

Prezes Nicklas Lindberg w liście do akcjonariuszy wskazał, że ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany na rynku mieszkaniowym, ale dywersyfikacja pozwala grupie na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

Zaznaczył przy tym, że grupa przygotowuje do rozpoczęcia nowe projekty, które mają pozwolić jej walczyć o klientów i utrzymać dobre marże.



- Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy Echo Investment w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 61,9 mln zł i był ponad 30 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość naszych aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł. Utrzymujemy wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł - zaznaczył prezes.

W pierwszej połowie 2022 roku grupa rozpoczęła budowę 981 lokali na sprzedaż

- Dodatkowo zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30 proc., w porównaniu do 42 proc. rok wcześniej. Wszystkie te czynniki potwierdzają, że jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania - napisał.

Od początku roku do końca czerwca 2022 roku Grupa Echo Investment sprzedała 1.027 mieszkań, z czego na Grupę Echo przypada 495 mieszkań, natomiast na Grupę Archicom - 532. Obydwie grupy łącznie przekazały klientom 755 mieszkań, z których rozpoznało wynik w pierwszych dwóch kwartałach roku: w Grupie Echo było to 373, natomiast w Archicomie - 382.



W pierwszej połowie 2022 r. grupa rozpoczęła budowę 981 lokali na sprzedaż, a w ramach platformy Resi4Rent - również 593 mieszkania na wynajem w dwóch projektach zlokalizowanych w Łodzi i Wrocławiu.

