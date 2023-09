15 mld zł na inwestycje drogowe. Oto plan GDDKiA

Instytucja odpowiedzialna za inwestycje infrastrukturalne chce podtrzymać dobrą passę z ostatnich dwóch lat. Proces przydzielania kontraktów będzie musiał jednak przyspieszyć.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zamierza przeznaczyć na tegoroczne inwestycje budżet zbliżony do tego z lat 2021-2022, opiewający na 15,1 mld zł.

Rośnie zainteresowanie spółek realizacją większych kontraktów.

Będzie jeszcze 20 dużych przetargów na drogi do końca roku.

Przedstawiciele państwowego podmiotu zwracają uwagę na opóźnienia przetargów wynikające m.in. z opieszałości wykonawców.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podsumowała dotychczasowych osiem miesięcy pracy i przedstawiła plany do końca 2023 roku. Wynika z nich, że chce podtrzymać wydatki na kolejne kontrakty podobne do tych w ostatnich dwóch latach.

Celem na ten rok wydatki na poziomie około 15,1 mld zł

Od początku roku GDDKiA podpisała 10 umów na roboty budowlane, z czego sześć dotyczyła dróg krajowych, a cztery - wybudowania obwodnic. Wartość podpisanych kontraktów, dotyczących wspomnianych projektów, opiewa na ponad 5,3 mld zł. Przypomnijmy, że w całym 2022 r. wydatki przebiły poziom 18,4 mld zł. Z kolei średnia w latach 2021-2022 opiewała na 15,1 mld zł. Przybywa też chętnych do realizacji projektów, szczególnie tych większych. W 2023 r. średnio złożono dziewięć ofert do wybudowania większych inwestycji, podczas gdy w latach 2021-2022 średnia wynosiła siedem.

Końcówka roku może się okazać dość intensywna. Według danych GDDKiA, w toku jest aż 26 postępowań, jednak 11 z nich jest jeszcze przed etapem składania oferty. W przypadku 12 postępowań oferty już otwarto. Dotyczą one m.in. budowy odcinka trasy S7 Czosnów-Kiełpin czy S8 Kobierzyce-Jordanów. Dla dwóch postępowań wybrano już najkorzystniejsze oferty.

Końcówka 2023 roku będzie obfitować w przetargi

Warto dodać, że oprócz tego jeszcze w tym roku ogłoszonych ma zostać 20 postępowań dotyczących 26 odcinków o łącznej długości 262 km. - Dane te pokazują, że rynek inwestycji drogowych w Polsce, jako główny kręgosłup komunikacyjny kraju, daje dobre perspektywy na kolejne lata dla całej branży wykonawczej, producentów, usługodawców, a kierowcom nadzieję, że dróg będzie coraz więcej, coraz lepszej jakości - komentuje Tomasz Żuchowski, p.o. prezesa GDDKiA.

Coraz więcej wyzwań nie tylko dla GDDKiA, ale i dla budujących

W podsumowaniu pierwszych ośmiu miesięcy roku spółka wskazuje na wyzwania, z jakimi musi się zmagać podczas kontraktowania wykonawców. Firmy budowlane zwracają uwagę np. na wysokie ceny materiałów czy konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Co więcej, obecna rynkowa sytuacja związana m.in. z wojną w Ukrainie powoduje, że ci muszą ponosić coraz więcej ryzyk i oczekują zaadresowania problemów przez GDDKiA oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Państwowy podmiot identyfikuje również inny problem związany z walką wykonawców o kontrakty. Jak zauważa GDDKiA, spółki coraz częściej konkurują ze sobą nie cenowo, a na polu formalno-administracyjnym. Pojawiają się m.in. zastrzeżenia do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia czy pytań technicznych. "Od niedawna pojawiły się odwołania na czynność odtajnienia dokumentów zastrzeżonych jako "tajemnica przedsiębiorstwa". Każde odwołanie to wydłużenie całego procesu o ok. sześć tygodni" czytamy w podsumowaniu.

Kolejną kwestią jest opieszałość wykonawców. GDDKiA podkreśla, że termin składania ofert wydłużany jest przez GDDKiA na etapie udzielania kontrahentowi odpowiedzi dotyczących specyfikacji warunków zamówienia. "Mimo to często wykonawcy wnioskują o wydłużenie terminu składania ofert o np. trzy tygodnie. A w naszych postępowaniach zdarza się, że takich wniosków o wydłużenie terminu jest pięć czy sześć na postępowanie" podsumowują przedstawiciele GDDKiA w materiale.

