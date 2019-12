17 mln zł za mieszkanie. To rekord Polski w 2019 r.

17 mln zł - tyle kosztowały dwa połączone apartamenty w zrewitalizowanej kamienicy w centrum Warszawy. To rekord Polski w 2019 r. Według danych serwisu urban.one, w tym samym budynku sprzedano drugie najdroższe mieszkanie - za 11,5 mln zł.

17 mln zł to jedna z najwyższych kwot przeznaczonych na pojedyncze mieszkanie w całej historii III RP.

Za tyle można kupić wystawiony właśnie na sprzedaż XVI-wieczny zamek nad Loarą na 9-hektarowej działce

Najtaniej niezmiennie jest w mniejszych miejscowościach, w budynkach których standard pozostawia wiele do życzenia.

Jak informuje urban.one, 17 mln zł zapłacił nabywca za połączone apartamenty o powierzchni 470 m kw. w kamienicy pod adresem Foksal 13/15. To jedna z najwyższych kwot przeznaczonych na pojedyncze mieszkanie w całej historii III RP, odpowiada cenie wystawionego właśnie na sprzedaż XVI-wiecznego zamku nad Loarą na 9-hektarowej działce - podkreślił serwis. Jeden m kw. kosztował ponad 36 tys. zł, co np. prawie odpowiada kwocie, za którą można kupić całą kawalerkę w Chełmnie.



- Stawki w TOP3 transakcji roku to ok. czterokrotność średniej ceny za m kw mieszkania w Warszawie. W tym roku jest ciekawie o tyle, że najbardziej spektakularne transakcje dotyczyły mieszkań blisko siebie, w promieniu 2,5 km - podkreślił starszy analityk ds. rynku nieruchomości w urban.one, Barbara Bugaj.

Według danych urban.one, w tej samej kamienicy kupiono drugie najdroższe mieszkanie w 2019 r. Nabywca zapłacił za nie 11,5 mln zł. Mieszkańcy budynku, poza niezwykłym wystrojem apartamentów i usługami konsjerża, mają do dyspozycji m.in. strefę spa z sauną i jacuzzi, salę fitness, a także widoki na centrum Warszawy.

W ocenie serwisu, jednym z najdroższych adresów 2019 r. jest także kamienica "Apartamenty Flory 3" w centrum Warszawy. W tym roku za 232-metrowy lokal na szóstej kondygnacji nowy właściciel zapłacił 5,75 mln zł, czyli 24,7 tys. zł za jeden m kw.

Transakcję o wartości ponad 5 mln zł za mieszkanie zanotowano także w Sopocie. Za apartament o powierzchni 267 m kw. w stylowej kamienicy przy Wiejskiej 11 nowy właściciel zapłacił 5,5 mln zł.

Z kolei w Gdańsku padł rekord ceny za działkę pod zabudowę biurową. Grunt o powierzchni 0,3 ha sprzedano za 143,5 mln zł, czyli jeden m kw. był warty prawie 42 tys. zł. To tyle samo, co cena wywoławcza za rajską, 220-hektarową wyspę Darby na Bahamach - podkreśla urban.one.

Najtaniej niezmiennie jest w mniejszych miejscowościach, w budynkach których standard pozostawia wiele do życzenia. W Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie) za kawalerkę o powierzchni 25 m kw. w budynku z 1920 r. zapłacono 37 tys. zł, a w Wałbrzychu lokal dwupokojowy, położony na parterze, o metrażu 40 m kw. kosztował zaledwie 41 tys. zł.

Według danych urban.one, najtańsze grunty rolne sprzedawane są za kilka-kilkanaście groszy za jeden m kw. W województwie lubelskim w 2019 r. za 2 tys. zł można było kupić 1,7 ha ziemi rolnej. W Rakowie, w województwie podlaskim grunt rolny kosztował 11 groszy za m kw., cena ziemi o powierzchni 9,21 ha wyniosła 10 tys. zł.