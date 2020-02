2019 rekordowy w liczbie oddawanych mieszkań

Najważniejsze zmiany, które zostaną już wkrótce zaprezentowane, które są konsultowane ze wszystkimi interesariuszami, (…) pokażą państwu, jak jeszcze zdynamizować ten rynek mieszkań, zwłaszcza na wynajem, mieszkalnictwa społecznego - mówi wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Rok 2019 był rekordowy w liczbie oddawanych mieszkań - podkreślił na konferencji prasowej w Poznaniu wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Jak dodał, resort podejmuje intensywne działania legislacyjne, by nadal tę dynamikę zwiększać.

"Rok 2019 to rok sukcesu w zakresie liczbie oddanych mieszkań - 207 tys. Przekroczyliśmy tę magiczną barierę 200 tys.; to efekt pracy pana ministra Kwiecińskiego, ministra Sobonia, moich poprzedników. My jako resort przede wszystkim przypatrujemy się i chcemy jeszcze zwiększyć dynamikę działań" - mówił Nowicki.

Wiceminister jest jednym z gości trwających od wtorku w stolicy Wielkopolski Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2020. Na konferencji prasowej otwierającej wydarzenia, wiceminister przypomniał, że obecnie trwają prace nad głównymi podstawami funkcjonowania procesu inwestycyjnego, budowlanego, a także nad ułatwieniami w zakresie prawa budowlanego i prawa geodezyjnego.

"Prawo budowlane to przede wszystkim zmiany w zakresie uelastycznienia i przyśpieszenia tempa realizacji inwestycji, poprzez zmniejszenie ilości dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę" - mówił.

Jak tłumaczył, obecnie organ, który wydaje pozwolenie na budowę nie weryfikuje projektu pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi ok. 35 proc. całej dokumentacji, zawiera szczegółowe warunki techniczne i opisy dla danego obiektu budowlanego. Obecnie projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Wiceminister przypomniał na konferencji także o noweli prawa geodezyjnego i kartograficznego, która ma zmniejszyć liczbę procedur dla geodetów, co wpłynąć ma na znaczne ułatwienie ich pracy.