260 mln zł na remonty i budowę dróg na Dolnym Śląsku

W 2024 r. na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych na Dolnym Śląsku trafi 260 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poinformował wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

W 2024 r. na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych na Dolnym Śląsku trafi 260 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poinformował we wtorek wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Środki pozwolą na realizację inwestycji na ponad 150 kilometrach dróg.

Podczas konferencji prasowej w Lutyni w gminie Miękinia wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski przekazał, że w 2024 r. do regionu trafi 260 mln z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To największa kwota z tego funduszu jaka do tej pory trafiła do dolnośląskich samorządów - podkreślił wojewoda.

Pieniądze zostaną wykorzystane na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych i powiatowych. Obremski podał, że środków wystarczą na inwestycje na niemal 157 kilometrach dróg. Pieniądze trafią do 36 powiatów oraz 115 gmin z Dolnego Śląska.