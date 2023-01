308 mln zł przychodu z projektów deweloperskich. Takie są plany Dekpolu na 2023 rok

Dekpol zakłada, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2023 roku 430 lokali. Grupa wskazuje, że w segmencie deweloperskim jej przychody mogą wynieść w tym roku ok. 308 mln zł.

Planem grupy kapitałowej Dekpol w segmencie deweloperskim jest osiągnięcie w 2023 roku przychodów na poziomie około 308 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż ok. 480 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji. Natomiast planowany cel na rok 2023 w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 430 lokali - zaznaczyła spółka w komunikacie.

W 2022 roku spółka sprzedała 341 lokali wobec 490 lokali przed rokiem. Grupa rozpozna w wyniku finansowym tego okresu 380 lokali wobec 406 lokali w 2021 roku.



W październiku 2022 roku Dekpol obniżył cele sprzedażowe na 2022 rok. Spółka zakładała, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2022 roku 320 lokali, a nie 460, jak zakładano wcześniej.

Największy udział w przychodach grupy Dekpol zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa. Oferta obejmuje szeroki zakres działania. Firma posiada doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych czy obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne.

Innym segmentem jest dział produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Trzecim rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol SA jest działalność deweloperska. Firma zajmuje się sprzedażą mieszkań oraz apartamentów, ich wykończeniem pod klucz i wynajmem oraz oferuje produkty inwestycyjne typu condo.

