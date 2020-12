4 Design Days 2021 pomnożone przez dwa

Przyszłoroczna edycja 4 Design Days – największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury i wzronictwa - to podwójna dawka dyskusji, prezentacji i polemik. Tradycyjną, stacjonarną imprezę, która odbędzie się w maju, poprzedzi bowiem styczniowy event -Pre-Opening Online.

Wydarzenie zainauguruje wirtualna debata pt.: „Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze“.– A w maju zapraszamy na 4 Design Days w tradycyjnym, stacjonarnym wydaniu. Wszyscy liczymy, że uda się nam zorganizować je tak, jak w poprzednich latach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – dodaje Robert Posytek, współautor programu 4 Design Days.Stacjonarna odsłona 4 Design Days będzie znacznie dłuższa – potrwa aż cztery dni – od 13 d0 16 maja.Pierwsze dwa dni 4 Design Days 2021 r., podczas których odbędzie się kilkadziesiąt sesji dyskusyjnych, adresowane są do profesjonalistów zajmujących się nieruchomościami, architekturą czy wzornictwem. Sobota i niedziela (15-16 maja 2021 r.) to dni otwarte 4 Design Days dla mieszkańców regionu, gości z kraju i z zagranicy. Jak co roku, konferencji towarzyszyć będzie część wystawiennicza z ofertą producentów i usługodawców związanych z wyposażeniem wnętrz.W kilkudziesięciu sesjach i debatach 4 Design Days 2020 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach wzięło udział ponad 300 prelegentów. Dni branżowe zgromadziły ponad 10 tys. gości biznesowych – architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych. W dniach otwartych udział wzięło ponad 25 tys. osób, dla których przygotowano spotkania z ekspertami, gwiazdami telewizji, warsztaty, wystawy tematyczne, ekspozycje ponad 300 producentów oraz targi niezależnych projektantów.Organizatorem 4 Design Days jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali, m.in.: propertynews.pl, propertydesign.pl oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.