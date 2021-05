4 Design Days Online: Tylko wspólne działania mogą przynieść sukces

Za nami druga w tym roku odsłona 4 Design Days Online (www.4dd.pl) i cały dzień dyskusji o niezwykle ważnym projekcie dla Polski i Europy – Nowym Europejskim Bauhausie. Wydarzenie było zorganizowane we współpracy z Komisją Europejską.

Ogłoszona po raz pierwszy we wrześniu 2020 roku inicjatywa Komisji Europejskiej spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Goście wydarzenia przedstawiali, jak być jej częścią, na jakim jest etapie oraz co może zmienić w życiu każdego z nas. O tym opowiadał m.in. Alessandro Rancati, EU Policy Lab, Komisja Europejska. – Dwutlenek węgla nie jest problemem, ale objawem. Powinniśmy się skupić na eliminowaniu problemów, a objawy znikną same. Musimy skupić się na tym, by nasz sposób myślenia był bardziej zrównoważony – postulował.



Nowy Europejski Bauhaus będzie częścią planu inwestycyjnego i naprawczego NextGenerationEU o wartości ponad 672 miliardów euro. Ma być mostem do zielonego ładu. Projekt zapoczątkuje nową falę, która do 2050 roku zmieni Europę w pierwszy neutralny klimatycznie kontynent.



Czego trzeba, by „nowy Bauhaus” odniósł sukces. Architekt, designer, inwestor – jaka jest ich rola w budowaniu zrównoważonej przyszłości? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w trakcie dyskusji z udziałem wybitnych architektów, projektantów oraz największych inwestorów.

