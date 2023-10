4 tys. kilometrów dróg szybkiego ruchu ma powstać w Polsce do 2033 roku

Do 2033 roku w Polsce ma powstać dalsze ok. 4 tys. kilometrów dróg szybkiego ruchu – zadeklarował w środę w Bojszowach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przypomniał, że zgodnie z rządowym planem za 10 lat krajowa sieć dróg szybkiego ruchu ma liczyć ok. 9 tys. km.

Zapewniam państwa, że w dalszym ciągu w Polsce będą realizowane inwestycje m.in. dzięki rządowemu Funduszowi Dróg Krajowych i Autostrad, dodał minister.

"Nasz cel to 9 tys. dróg szybkiego ruchu w Polsce. Przekroczyliśmy granicę 5 tys. kilometrów. Zostało 4 tys. do pełnej sieci dróg szybkiego ruchu" - powiedział minister, który w środę wraz z b. premier Beatą Szydło wizytował budowę drogi ekspresowej S1 w Bojszowach. Jak podano, fragment tej trasy od Bielska-Białej do węzła Oświęcim ma być gotowy w końcu przyszłego roku, a od Oświęcimia do Mysłowic rok później.

"Budowa jest na dużym etapie zaawansowania. Droga ekspresowa S1 w znacznym stopniu rozwiązuje problemy komunikacyjne zachodniej części woj. małopolskiego i wschodniej części woj. śląskiego. To droga niezmiernie potrzebna dla Małopolski, dla Śląska, dla wszystkich, którzy tutaj przejeżdżają tranzytem" - powiedział minister infrastruktury.

Dodał, że środowa wizyta na budowie S1 to część "trasy dotrzymanego słowa". "PiS dotrzymuje słowa. Realizujemy dzisiaj inwestycje w każdym regionie kraju. Polska to dzisiaj największy plac budowy w Europie" - podkreślał Adamczyk.

"Zapewniam państwa, że w dalszym ciągu w Polsce będą realizowane inwestycje m.in. dzięki rządowemu Funduszowi Dróg Krajowych i Autostrad - dzięki programowi, który do 2030 r., z perspektywą do 2033, zapewnia finansowanie tak wielkich inwestycji" - zaznaczył minister, wyliczając, że w Polsce rocznie powstaje ponad 300 km nowych dróg szybkiego ruchu. Jednocześnie - podkreślił - realizowane są inwestycje w drogi samorządowe.

Jak wskazał, jeszcze w 2006 r. w Polsce było zaledwie ok. 180 km autostrad i ok. 500 km dróg szybkiego ruchu; ocenił, że brakowało wówczas systemowego finansowania inwestycji drogowych, które stworzył rząd PiS. Podkreślił znaczenie mechanizmów finansowych stworzonych w ramach funduszu drogowego.

"Trzeba było spowodować, żeby daniny z różnych sfer gospodarki były wsypywane do funduszu drogowego oraz dać funduszowi te możliwości, które ma teraz - by posiłkował się instrumentami finansowymi, dać mu prawo żeby się zadłużał, emitował obligacje, szukał kredytów i realizował inwestycje" - tłumaczył minister.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: przebudowa i modernizacje do aktualnego standardu drogi ekspresowej odcinków od Podwarpia do Mysłowic. Od Mysłowic do Bielska-Białej powstaje nowy przebieg w formule "projektuj i buduj". Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu.

Nowy przebieg S1 wytyczono od Mysłowic po Bielsko-Białą i podzielono na cztery odcinki realizacyjne - trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia. Obecnie wszystkie odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej (i obwodnica Oświęcimia) mają podpisane umowy na realizację, a łączna wartość tych umów to niemal 2,3 mld zł.

Umowy na dwa odcinki zasadniczego przebiegu (Oświęcim - Dankowice i Dankowice - Suchy Potok) oraz obwodnicę Oświęcimia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała po przetargach w 2020 r. Odcinek Mysłowice-Oświęcim podzielono na dwa zadania: odcinek Bieruń - Oświęcim z obwodnicą Bierunia i odcinek Mysłowice (Kosztowy II) - Bieruń.

Jak podali w środę przedstawiciele GDDKiA, w 2024 r. mają być gotowe dwa odcinki od węzła Oświęcim do Bielska-Białej. Najbardziej zaawansowany jest odcinek środkowy, od węzła Oświęcim do węzła Dankowice. Dwa odcinki północne są na etapie oczekiwania na decyzję ZRID - mają powstać do końca 2025 roku, przynajmniej od Oświęcimia do Bierunia.