5 ofert na przebudowę DK91 na odcinku Terespol-Stolno

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło pięć ofert na przebudowę drogi krajowej nr 91 na odcinku Terespol - Stolno. Inwestycja ma wzmocnić nawierzchnię, doprowadzić do przebudowy skrzyżowań, wykonania dodatkowego pasa ruchu oraz ciągów pieszych i rowerowych.

Jak podaje GDDKiA, zadanie zostało podzielone na dwa odcinki: pierwszy od km 141 + 100 do mostu (km 143+450) o długości około 2,35 km oraz drugi - od mostu (km 144+530) do km 148+600,00 o długości około 4,07 km.Do przetargu zgłoszono 5 ofert, budżet Generalnej Dyrekcji wynosił 65,8 mln zł.Najniższą ofertę złożył Porr - 55 157 136,55 zł. Pozostali oferenci to: Budimex - 68 493 818,15 zł, Konsorcjum Kobylarnia S.A. (lider) Mirbud (partner) - 67 415 437,49 zł, Strabag - 70 497 874,13 zł oraz Onde - 74 844 475,03 zł.Czytaj także: Kolejna autostrada darmowa dla Ukraińców Procedura odbędzie się wg następujących kryteriów: przedłużenie okresu gwarancji jakości (waga: 30), termin realizacji kontraktu (waga: 10) oraz cena (waga: 60).„Celem realizacji jest przebudowa drogi krajowej nr 91, a oczekiwanym efektem poprawa stanu nawierzchni, poprawa płynności ruchu i komfortu użytkowników drogi. Planowane jest także wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu (np. wyspy), co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku”, podaje GDDKiA.Planowany termin podpisania umowy to II kwartał 2022 r. Planowane zakończenie prac to III kw. 2023 r.