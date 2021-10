7 chętnych do budowy odcinka S19

Przedstawiono siedmiu wykonawców, którzy złożyli oferty na zaprojektowanie i budowę odcina S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzecza Podlaskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na to zadanie 491 mln zł, oferty opiewają na kwoty od około 391,5 do 978,3 mln zł.

