7R ma w planach milion metrów kwadratowych powierzchni

Firma 7R, polski deweloper obiektów magazynowo- produkcyjnych, w 2021 roku oddała do użytku niemal 400 tys. mkw. powierzchni, podwajając wynik sprzed roku. W 2022 roku 7R zamierza oddać do użytku około 1 mln mkw. powierzchni- wynika z informacji podanych przez 7R.

7R podała, że w 2021 roku sprzedała 17 inwestycji za łączną kwotę niemal 400 mln euro. Zaznacza, że był to ogromny wzrost w porównaniu do 2020 roku, kiedy 7R sprzedała siedem projektów o łącznej wartości 75 mln euro.- Poprzedni, rekordowy dla nas rok, to potwierdzenie właściwego kierunku rozwoju naszego biznesu. Inwestorzy poszukują wysokiej jakości produktów, które zapewniają zysk w długiej perspektywie i – co bardzo ważne – spełniają standardy ESG - stwierdził Łukasz Jachna, Chief Capital Markets Officer, członek zarządu w 7R, cytowany w komunikacie.- Nasza współpraca z największymi globalnymi funduszami inwestycyjnymi pokazuje siłę portfela nieruchomości 7R. Plany na ten rok są jeszcze bardziej ambitne - dodał Łukasz Jachna.W ofercie 7R znajduje się także zarządzanie nieruchomościami. Obecnie zespół Property Management, odpowiedzialny za tę usługę, zarządza 48 budynkami o łącznej powierzchni ponad 1 mln mkw.