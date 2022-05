7R sprzedało grupie CTP portfolio kilkunastu projektów

Działający na rynku nieruchomości komercyjnych deweloper 7R sfinalizował sprzedaż portfela kilkunastu projektów do grupy CTP. W skład portfela wchodzą zarówno inwestycje w fazie realizacji, m.in. w Warszawie i Katowicach, jak również inne na terenie całej Polski w fazie pre-development.

Doradcą prawnym przy transakcji po stronie kupującego była kancelaria White&Case, a po stronie sprzedającego Linklaters.

- W 2021 roku sprzedaliśmy 17 projektów funduszom inwestycyjnym i międzynarodowym firmom z branży nieruchomości za łączną kwotę prawie 400 mln euro. Przygotowując nasze projekty dbamy o budowanie ich długoterminowej wartości- zapewnia Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R, cytowany w komunikacie.

- Cieszę się, że grupa CTP wybrała nasze aktywa do rozwoju swojego portfela logistycznego w Polsce. To istotne wzmocnienie naszych zdolności kapitałowych, co pozwala nam aktywnie realizować kolejne etapy strategii rozwoju marki 7R – mówi Tomasz Lubowiecki.

CTP, jak wyjaśnia 7R w komunikacie, to największy w Europie kontynentalnej właściciel, deweloper i zarządca nieruchomości logistycznych i przemysłowych według powierzchni najmu brutto.

Portfel przejęty przez CTP od 7R składa się głównie z parków logistycznych typu big box, będących w fazie pre-development i development. Zlokalizowane są w Polsce Centralnej, Północnej oraz na Śląsku.

Od początku swojej działalności 7R zrealizowało projekty o łącznej powierzchni prawie 1,5 mln mkw. Firma podaje, że obecnie ma ponad 4 mln mkw. w procesie inwestycyjnym w różnych lokalizacjach w całej Polsce. Budowa pierwszego zagranicznego projektu 7R ma ruszyć w Czechach w IV kwartale 2022 roku.

