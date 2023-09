7R w nowym obiekcie zetnie emisję CO2 o ponad połowę

7R rusza z pracami przy 7R Park Wrocław West II. To pierwsza inwestycja firmy realizowana zgodnie z nową strategią dekarbonizacji. Emisja CO2 zostanie w tym przypadku zredukowana o ponad 50 proc.

7R Park Wrocław West II to inwestycja realizowana w duchu zrównoważonego rozwoju. Projekt powstaje w Kątach Wrocławskich i zaoferuje blisko 44 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej oraz produkcyjnej w doskonałej lokalizacji: magazyny zapewnią bezpośrednie połączenie z autostradą A4 (Węzeł Kąty Wrocławskie). Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Kajima Poland. Planowane zakończenie budowy przewidziano na drugi kwartał 2024.

Najpierw budynki niskoemisyjne, a w kolejnych latach także zeroemisyjne

Jak wskazuje 7R, proekologiczne rozwiązania mają zapewnić oszczędność energii, obniżyć koszty użytkowania i zmniejszyć ślad węglowy: operacyjna emisja CO2 będzie o ponad 50 proc. niższa w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowlanego.

W przyszłości, w trakcie użytkowania, budynek także będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej do jego użytkowania. Według wyliczeń 7R redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na metr kwadratowy rocznie spadnie prawie o 70 proc. w stosunku do obowiązujących norm.

- 7R Park Wrocław West II otwiera nowy rozdział w historii 7R i przybliża nas do celu, jakim jest dostarczanie na rynek budynków niskoemisyjnych, a w kolejnych latach także zeroemisyjnych. Tym razem już na etapie projektowania obiektu wykonaliśmy pełne modelowanie termiczne i m.in. dzięki temu wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwolą na tak dużą redukcję emisji - mówi Piotr Miodek, Head of Construction, Engineering and Sustainability w 7R, cytowany w komunikacie.

Wśród zastosowanych rozwiązań technicznych znalazły się: wysokowydajne oświetlenie LED, podniesiona szczelność powietrzna budynku, poprawiona specyfikacja systemów grzewczo-wentylacyjnych wyposażonych w systemy odzysku ciepła jak również wysokosprawnych pomp ciepła oraz system paneli fotowoltaicznych.

Miejsce przyjazne dla pracowników ze strefą relaksu. Dla pszczół ule i kwietne łąki

- Wszystko to umożliwi nam ubieganie się o certyfikację BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding, który wymaga spełnienia minimum 85 proc. wszystkich kryteriów certyfikacji. Ale to nie wszystko. 7R Park Wrocław West II to projekt budowany w duchu ESG: oprócz redukcji emisji budynki będą także miejscem przyjaznym przyszłym pracownikom - dodaje Maciej Krzyżak, Develompent Director w 7R.

W 7R Park Wrocław West II znajdzie się strefa relaksu dla pracowników, która zostanie wyposażona w meble wyłonione w ramach konkursu będącego częścią "Warehouse of art", inicjatywy 7R wspierającej społeczność młodych artystów oraz wellbeing pracowników magazynów.

Ponadto przed obiektem zostaną zamontowane wiaty na rowery oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych. W bezpośrednim otoczeniu magazynu zwiększona zostanie także bioróżnorodność terenu: powstaną łąki kwietne, ule dla pszczół i domki dla owadów, a dodatkowo przeprowadzone zostaną nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl