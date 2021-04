820 km obwodnic w całej Polsce. Rząd przyjął program

Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach programu obwodnicowego w całej Polsce powstaną obwodnice o łącznej długości ok. 820 km - poinformował we wtorek resort infrastruktury. Wartość programu to ok. 28 mld zł.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy.

Są też takie zadania, dla których przygotowania właśnie się rozpoczynają. Dla kilkunastu obwodnic ogłoszono postępowania przetargowe, a dla trzech zawarto już umowy z wykonawcami.

Są to obwodnice Wąchocka w ciągu DK42, Smolajn w ciągu DK51 oraz Lipska w ciągu DK79.

Planowane trasy będą dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś pojazdu.

"Program budowy 100 obwodnic to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców wielu regionów Polski, którzy na nowe drogi czekali od lat. Dotrzymujemy słowa i zgodnie z zapowiedzią budujemy i przygotowujemy do realizacji kolejne inwestycje. Dzięki nowym trasom zwiększy się bezpieczeństwo na wielu obciążonych ruchem drogach" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Przetargi trwają jeszcze dla obwodnic: Strzelec Krajeńskich w ciągu DK 22, Pułtuska w ciągu DK 61, Suchowoli w ciągu DK8, Sztabina w ciągu DK8, Brzezia w ciągu DK25, Gostynia w ciągu DK12, Grzymiszewa w ciągu DK72, Żodynia w ciągu DK32, Gryfina w ciągu DK31 oraz Szczecinka w ciągu DK20" - dodano.

Jak podkreśla resort infrastruktury, jednym z najważniejszych efektów realizacji programu ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Budowa obwodnic będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

