9 ważnych kolejowych inwestycji pod znakiem zapytania

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel został zapytany w Sejmie o to, czy są jakieś zagrożone inwestycje na kolei i czy jest ryzyko, że przepadną nam w związku z tym środki z Unii Europejskiej. I odpowiedział.

- Zakładamy, że 8 lub 9 projektów przejdzie do realizacji na nową perspektywę. Do tych głównych projektów należy budowa tunelu w Łodzi czy projekt SKM w Szczecinie - mówi prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi jest kontynuacją budowy stacji Łódź Fabryczna, która ze stacji końcowej ma stać się przelotową. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne: na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

Tunel średnicowy będzie miał 7,5 km.

Projekt związany z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to przedsięwzięcie, za którego realizację odpowiada wiele podmiotów. Na szczeblu rządowym to właśnie spółka PKP PLK S.A. Największe opóźnienie jest na linii kolejowej Szczecin – Police.

Ireneusz Merchel w Sejmie zapewnił, że "wszystkie inwestycje kolejowe zaplanowane do 2023 r. będą zrealizowane w terminie". Dodał także, że w związku z tym nie będzie trzeba zwracać żadnych unijnych środków.

Zwrócił uwagę, że część projektów ma wydłużoną realizację na 2024 r. m.in. ze względu na kryzys pracowniczy czy materiałowy, wywołany najpierw pandemią, następnie wojną na Ukrainie. Do tych zaliczyć należy wspomniane 9 zagrożonych projektów.

Prezes PKP PLK przypomniał, że początkowa wartość Krajowego Programu Kolejowego w wysokości 66 mld zł została w ostatnich latach zwiększona do 76,8 mld zł.

Z przekazanych przez niego danych wynika, że wartość zrealizowanych już projektów to 32 mld zł, projekty w realizacji to kolejne 40 mld zł. Dodał, że do końca 2022 r. zostało zmodernizowanych bądź wybudowanych ponad 7,4 tys. kilometrów torów, ponad 2300 przejazdów kolejowych, 634 wiadukty kolejowe i drogowe, 708 mostów, 1178 peronów.

