Adamczyk: budowa drogi Via Baltica idzie w bardzo dobrym tempie

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił w środę podczas wizyty na budowie drogi Via Baltica k. Suwałk, w pobliżu granicy polsko-litewskiej, że inwestycja idzie „w bardzo dobrym tempie". Po polskiej stronie Via Baltica będzie gotowa w 2023 roku - dodał.

Minister Andrzej Adamczyk przebywa w środę na Suwalszczyźnie, gdzie z litewskim ministrem transportu i komunikacji Jarosławem Narkiewiczem oglądał budowę odcinka drogi Via Baltica z Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku.

Ministerstwo infrastruktury zaprosiło Narkiewicza, aby odwiedził Polskę i zobaczył stan robót na budowie drogi. Minister Adamczyk odwiedzi zaś Litwę.



- To inwestycja, która przebiega bardzo szybko, bardzo sprawnie, a to spowoduje, że ten odcinek będzie do dyspozycji kierowców w 2022 roku, i to oznacza, że większy strumień pojazdów wleje się na Litwę - powiedział minister infrastruktury.





Dziś w #Sejny odbyło się spotkanie ministra infrastruktury @AMAdamczyk z ministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Jarosławem #Narkiewicz.em. Uczestniczyli w nim również wicemarszałek Marek #Olbryś oraz Poseł na Sejm RP Kazimierz #Gwiazdowski https://t.co/EPd0I5jyYe pic.twitter.com/Yzmjq92kA0 — Województwo Podlaskie (@wojpodlaskie) September 23, 2020

Odcinek S61 Suwałki - Budzisko z obwodnicą Szypliszek ma długość 24,2 km. Powstaną tu dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, plus pas awaryjny.

- Razem możemy zobaczyć przedsięwzięcia realizowane w Polsce, bo skala tych robót, ich wielkość jest znakomitym przykładem inwestycji realizowanych w całej Polsce, ale szczególnie na odcinku drogi Via Baltica, drogi ekspresowej, która połączy sieć drogową Litwy z siecią drogową Polski. Sama Via Baltica jest takim motorem rozwoju tego regionu - powiedział Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że budowa na tym odcinku idzie "w bardzo dobrym tempie".



- Stan zaawansowania robót na innych odcinkach, jest też stosunkowo bardzo duży - ocenił Adamczyk.

Litewski minister Jarosław Narkiewicz powiedział z kolei, że realizacja korytarza drogowego Via Baltica jest projektem strategicznym zarówno dla Litwy, jak i dla Polski.

- Jesteśmy zafascynowani tempem budowy - powiedział Narkiewicz. Dodał, że droga może być bardzo ważna w momencie niestabilnej sytuacji politycznej na Białorusi.

Minister litewskiego rządu dodał, że budowa drogi Via Baltica na Litwie ma być gotowa w 2025 roku, ale ministerstwo transportu i komunikacji będzie starało się przyśpieszyć te prace.

Trasa 61 Via Baltica ma mieć 241 km, powadzi z Warszawy do krajów nadbałtyckich. 24-kilometrowy odcinek drogi Suwałki Budzisko ma kosztować 1 mld 37 mln zł. W ramach inwestycji wybudowane zostaną 2 węzły: Suwałki Północ i Szypliszki. Przewidziano także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Żubryn i Budzisko. Na całym odcinku powstaną w sumie 34 obiekty inżynierskie, m.in. 2 estakady, 21 wiaduktów, 11 przejść dla zwierząt.