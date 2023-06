Adamczyk: dobra wiadomość dla mieszkańców Kolna - powstanie obwodnica

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział w czwartek w Kolnie (Podlaskie) powstanie 8-kilometrowej obwodnicy tego miasta, przez które latem przejeżdża w stronę Mazur wielu turystów.

Burmistrz Kolna Andrzej Duda powiedział podczas konferencji prasowej, że obwodnica jest potrzebna, gdyż latem przed Kolnem tworzą się wielokilometrowe korki aut turystów, którzy podróżują w stronę Mazur.

Minister potwierdził, że dla bezpieczeństwa wszystkich podróżujących niezbędna jest dalsza rozbudowa drogi nr 63 i budowa obwodnicy Kolna. Dodał, że przyjechał do Kolna z dobrą wiadomością, że obwodnica Kolna powstanie.

Szef resortu infrastruktury podpisał w czwartek program inwestycji dla rozbudowy tej drogi od miejscowości Wincenta do Kolna oraz budowy fragmentu zachodniej obwodnicy Kolna - od drogi krajowej nr 63 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 647. Podpisany dokument zapewnia finansowanie tej inwestycji oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych.

"Kolno staje jako miejsce kolejnego przystanku na trasie spełnionych deklaracji Prawa i Sprawiedliwości. Złożyliśmy tutaj deklarację aby podnieść komfort, bezpieczeństwo i wygodę w transporcie drogowym w tym mieście, ale też dla tych, którzy tranzytem przez Kolno udają się na Mazury. Dziś po raz kolejny rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa" - powiedział Adamczyk.

DK 63 pozostanie jednojezdniowa (przekrój 1x2) z jednopoziomowymi skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi. Szersze będą pasy ruchu - z obecnych 3 do 3,5 m po rozbudowie. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona, dzięki czemu umożliwi przenoszenie obciążeń pojedynczej osi pojazdu do 11,5 t/oś. Wybudowane zostaną też dodatkowe jezdnie zapewniające dojazd do pól, lasów i posesji. Powstaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz przejścia dla zwierząt.

Inwestycja ma być realizowana w systemie projektuj i buduj w latach 2023-2031. Prace przygotowawcze ruszą jeszcze w tym roku, natomiast sama budowa planowana jest na lata 2029-2031. Szacunkowy koszt całego zadania to ok. 148,5 mln zł.

