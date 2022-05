Adamczyk: Łączymy bezpieczną drogą Rzeszów z Lublinem

Łączymy bezpieczną drogą Rzeszów z Lublinem - podkreślił w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otwierając dla ruchu odcinek drogi ekspresowej S19. Każdy Polak zasługuje na to, aby korzystać z nowoczesnej sieci dróg; każdy region zasługuje na to, aby nie być wykluczonym komunikacyjnie - dodał.

"Dzisiaj łączymy bezpieczną drogą Rzeszów z Lublinem" - powiedział Adamczyk podczas oficjalnego otwarcia dla kierowców ostatniego, brakującego odcinka drogi ekspresowej S19 na szlaku Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem, w okolicach węzła Wilkołaz (Lubelskie).

Jak wskazał, Polska jest jedna i "każdy Polak zasługuje na to, aby korzystać z nowoczesnej sieci dróg; każdy region zasługuje na to, aby nie być wykluczonym komunikacyjnie; każdy region zasługuje na to, aby rozwój gospodarczy przebiegał w sposób dynamiczny".

W ocenie Adamczyka, dzięki Via Carpatii "przedsiębiorcy, kapitał z całego świata koncentruje uwagę już na wschodnich regionach naszego kraju".

"Ale przecież to nie koniec, bo trwają prace na różnym etapie zaawansowania na Via Carpatii na południe od Rzeszowa. Trwają prace na północ od Lublina w kierunku Białegostoku" - powiedział Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że to prezydent Lech Kaczyński doprowadził do podpisania porozumienia międzynarodowego w sprawie budowy Via Carpatia.

Minister mówił także o innych inwestycjach realizowanych przez rząd. W tym kontekście wymienił m.in. drogę ekspresową S16 na Warmii i Mazurach, która połączy Via Carpatię z drogą ekspertową nr 7 prowadzącą z Warszawy do Trójmiasta, "czyniąc ten układ komunikacyjny spójnym i bezpiecznym".

