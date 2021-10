Adamczyk liczy, że niebawem ruszy inwestycja związana z nową „sądeczanką”

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził nadzieję, budowa nowej drogi nr 75 Brzesko-Nowy Sącz, tzw. sądeczanki ruszy ”niebawem". Zadanie ma zapewnione finansowanie, a GDDKiA złożyła wnioski o decyzję środowiskową - przypomniał.

"Mam nadzieję, że już niebawem inwestycja ruszy, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozyskanie decyzji środowiskowej, a kiedy będziemy już mieli decyzję środowiskową w ręku będziemy mogli przystępować do przetargu na projekt i realizację inwestycji" - ocenił Adamczyk podczas briefingu w Kurowie (Małopolskie).

Jak wskazał, dzięki nowej trasie "ziemia sądecka wreszcie zostanie otwarta na bezpieczny system komunikacyjny naszego kraju, ziemia sądecka nie będzie już wykluczona komunikacyjnie".

Nowa "sądeczanka" została wpisana w 2017 r. do Programu Budowy Dróg Krajowych, w którym zarezerwowano wtedy na nią prawie 1,8 mld zł. W połowie ub.r. rząd przyjął uchwałę zwiększającą wydatki na ten program, dzięki czemu środki na budowę drogi nr 75 zostały podwyższone o 1,4 mld zł, do blisko 3,2 mld zł.

Odcinek "sądeczanki" Brzesko-Nowy Sącz będzie drogą klasy głównej przyspieszonej, z dwoma jezdniami, każda po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km. Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów.

Pod koniec zeszłego miesiąca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy nowej dwujezdniowej drogi krajowej nr 75 na odcinku od Brzeska do Nowego Sącza. Wniosek uwzględnia trzy warianty przebiegu tej trasy - wariant C jest rekomendowany, warianty A i F wskazano jako alternatywne.

Według przewidywań ogłoszenie przetargu i realizacja zadania możliwa byłaby w latach 2023-2026.

W październiku ub.r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i zbudowanie tzw. łącznika brzeskiego o długości ok. 3 km łączącego drogę krajową nr 75 z autostradą A4 i stanowiącego pierwszą część "sądeczanki". W poniedziałek oddany do użytku został most na Dunajcu w Kurowie k. Nowego Sącza, przez który w przyszłości ma przebiegać nowa trasa.

