Adamczyk: Mamy nowy most na Wiśle

Mamy nowy most na Wiśle, łączymy województwa, (...) czas przejazdu między Tarnowem a Kielcami ulegnie zdecydowanemu skróceniu - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, odnosząc się do planowanego otwarcia mostu w Borusowej.

677-metrowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 z dwoma pasami ruchu spina dwa brzegi Wisły między Borusową i Nowym Korczynem. Trasa ta będzie też najkrótszą drogą z Tarnowa w kierunku Kielc, i dalej do Warszawy.

Z myślą o pieszych i rowerzystach, wzdłuż mostu powstały chodniki i ścieżka rowerowa. Oprócz samej przeprawy po obu jej stronach wybudowane zostały drogi dojazdowe o łącznej długości około 2 km.

Inwestycja kosztowała 53,7 mln zł. Sfinansowały ją samorządy Borusowej i Nowego Korczyna.

W poniedziałek (14 grudni) minister weźmie udział w otwarciu mostu na Wiśle, łączącego Borusową w Małopolsce z Nowym Korczynem w woj. świętokrzyskim. Inwestycję za 53,7 mln zł finansują samorządy obu regionów.

"Osobiście bardzo cieszę się z aktywności samorządów, aktywności gmin, powiatów i samorządów województw małopolskiego i świętokrzyskiego" - mówił Adamczyk w Radiu Kraków. "Wszystko to, co czynią na drogach, to jest realizacja naszego programu. A ten program można spuentować w jednym zdaniu: bezpieczne drogi należą się Polakom, i nie tylko drogi krajowe, ale drogi samorządowe; bezpieczne, przewidywalne i, tam, gdzie jest to możliwe, krótsze" - dodał.

W ocenie ministra "mostów na Wiśle mamy zdecydowanie mało", ale trwa realizacja kolejnych inwestycji. "Mamy nowy most na Wiśle, łączymy województwa, skracamy czas przejazdu, bo przecież trzeba pamiętać, że czas przejazdu między Tarnowem a Kielcami ulegnie zdecydowanemu skróceniu" - wskazał, odnosząc się do mostu w Borusowej.

Zdaniem Adamczyka samorządy w tej sprawie wykazały się "bardzo dużą determinacją". "Mam nadzieję, że wszystkie drogi dojazdowe i to, co jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli podróżować bezpiecznie, będzie ukończone" - podkreślił.

677-metrowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 z dwoma pasami ruchu spina dwa brzegi Wisły między Borusową i Nowym Korczynem. Trasa ta będzie też najkrótszą drogą z Tarnowa w kierunku Kielc, i dalej do Warszawy.

Z kolei dla osób podróżujących od strony świętokrzyskiej przeprawa oznacza wygodne połączenie z autostradą A4 w kierunku Krakowa i Rzeszowa, a także strefą aktywności gospodarczej w okolicy Tarnowa.

Z myślą o pieszych i rowerzystach, wzdłuż mostu powstały chodniki i ścieżka rowerowa. Oprócz samej przeprawy po obu jej stronach wybudowane zostały drogi dojazdowe o łącznej długości około 2 km.

W ramach inwestycji po stronie małopolskiej przebudowano kilkusetmetrowy fragment DW 973, prowadzący bezpośrednio do nowej przeprawy.

Po stronie świętokrzyskiej przewidziano budowę ronda w Nowym Korczynie na skrzyżowaniu DK 79 i DW 973 oraz wykonanie fragmentu drogi łączącej most z DK 79.

Inwestycja to wspólne zadanie obu województw, którego kosztami dzielą się po połowie.

Przez kilkadziesiąt dni w 1939 r. w tym miejscu funkcjonował drewniany most, który został zniszczony po rozpoczęciu II wojny światowej. Od tego czasu, aby przeprawić się na drugą stronę trzeba było korzystać z promu lub pokonać ok. 20 km do najbliższego mostu.