Adamczyk: Musimy dokończyć sieć dróg

Niezależnie od realizacji założeń Zielonego Ładu czy postulowanego przez Unię Europejską rozwoju transportu kolejowego, musimy pamiętać o dokończeniu budowy drogowej sieci bazowej TEN-T – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wobec obecnych ambitnych planów, jakie stawia przed sobą Unia Europejska, która zakłada, że do 2050 r. zredukujemy o 90 proc. emisje, musimy dostosować wszystkie nasze działania do tego ambitnie wyznaczonego celu - wskazał Andrzej Adamczyk..

Minister infrastruktury przyznał, że UE kładzie szczególny nacisk na rozwój transportu kolejowego.

Ale też w tym musimy pamiętać o konieczności dokończenia tego naszego bardzo ważnego planu, jakim jest budowa drogowej sieci bazowej TEN-T do 2030 r. Nie może być tak, że staniemy przed koniecznością redukcji naszych planów inwestycyjnych w zakresie drogowym - dodał.

Jak akcentował, współczesne inwestycje drogowe w Unii Europejskiej są zgodne z wymogami środowiskowymi.

Szef MI mówił m.in. o szansach rozwoju sektora transportowego w warunkach Zielonego Ładu. "Ta nowa polityka zwraca uwagę na zmiany klimatyczne i motywuje nas do podejmowania jeszcze większych wysiłków na rzecz ochrony środowiska i klimatu" - przypomniał.

"Jestem przekonany, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że inwestycje realizowane w naszej części Europy, w Unii Europejskiej, są realizowane w zgodzie ze środowiskiem i z dbałością o środowisko. Tego nam nikt nie wytknie, że oto realizujemy te przedsięwzięcia inaczej, niż oczekuje tego społeczeństwo, niż oczekują tego obywatele wszystkich państw UE" - ocenił Adamczyk

"Aktualnie największym naszym wyzwaniem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat i środowisko. Trzeba pamiętać, że obecnie emisje z transportu to 25 proc. łącznych emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i w odróżnieniu do innych sektorów ta emisja nie zmienia się, nie zmniejsza" - podkreślił szef MI.

Zastrzegł jednocześnie, że transport wnosi ok. 5 proc. unijnego produktu PKB i zatrudnia ponad 10 mln pracowników w Europie. "Musimy tutaj szukać sposobów, aby z jednej strony nie zatracić tak wielkiego generatora gospodarki, rozwoju, ale z drugiej strony również chronić środowisko" - zaznaczył Adamczyk.

"Te działania powinny iść w parze i zapewne tak się stanie, bo przecież w każdym z państw regionu trwają prace, których celem jest zwiększenie udziału transportu kolejowego i pasażerskiego i towarowego. Tutaj przede wszystkim istotna jest budowa transportu intermodalnego, ale również budowa połączeń kolejowych Kolei Dużych Prędkości" - zastrzegł minister.

Odnosząc się do obecnych na sali ministrów transportu Czech Jana Sechtera oraz transportu i budownictwa Słowacji Andreja Doležala, Adamczyk podkreślił ich rozwijającą się współpracę, a także ich odpowiednika z Węgier, nad projektem Kolei Dużych Prędkości.

"Ufam, że ten projekt na pewno dojdzie w takim wymiarze i z tymi partnerami do skutku; będzie on konkurencyjny dla transportu lotniczego i transportu samochodowego przede wszystkim. Musimy dbać o zrównoważony transport i to jest dowód na to, że olbrzymim wysiłkiem finansowym również wzmacniamy transport kolejowy" - zaakcentował Adamczyk.

Jak dodał, państwa regionu modernizują też konsekwentnie dotychczasowe linie kolejowe, co czyni transport kolejowy bardziej konkurencyjnym. Nawiązał też do unijnych starań na rzecz zwiększenia przewozów intermodalnych - z celem wzrostu do 2030 r. o 50 proc. względem połowy poprzedniej dekady. Przypomniał, że Polska wykorzysta ponad 400 mln euro na finalizację prac nad kierunkami rozwoju transportu intermodalnego.

Wymieniając także inne wyzwania związane z Zielonym Ładem, np. dotyczące emisyjności pojazdów silnikowych, szef MI zaznaczył, że "musimy wszystkie te działania wdrożyć, nie mamy innego wyjścia". Ale Zielony Ład to także wyzwania związane z nadrobieniem zaległości infrastrukturalnych w naszej części Europy.

"Pamiętajmy, jak mało która część Europy jesteśmy pozbawieni wygodnych, przewidywalnych połączeń drogowych w układzie północ-południe. I tak, jak większość państw Europy Karpat, postulujemy o uwzględnienie podczas rewizji sieci TEN-T naszych wniosków, których celem są nowe korytarze komunikacyjne, jak Via Carpatia, a także nowe lotniska, jak Centralny Port Komunikacyjny" - wskazał Andrzej Adamczyk.

