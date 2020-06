Adamczyk: Polskie dworce stają się przyjazne dla podróżnych

Polskie dworce pięknieją, stają się przyjazne dla podróżnych - mówił w środę w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jego zdaniem, takie miejsca są przykładem , jak dzięki inwestycjom zmienia się polska kolej.

Minister uczestniczył w konferencji prasowej na stacji kolejowej w Szczytnie, gdzie powstały nowe perony i kończy się gruntowna modernizacja budynku oraz otoczenia dworca. Jak ocenił, to co dzieje się w tym miejscu pokazuje, że rząd PiS dotrzymuje słowa.

"Tak wygląda realnie plan zrównoważonego rozwoju. Tak wygląda realnie plan prezydenta Andrzeja Dudy. To po prostu się tutaj dzieje" - stwierdził.

Według Adamczyka widać, że są to rzeczywiste zmiany, a nie wyłącznie debaty parlamentarne, jak to miało miejsce jeszcze przed siedmioma czy ośmioma laty. Jak przypomniał, remont zapuszczonego szczycieńskiego dworca realizowany jest w ramach programu modernizacji dworców kolejowych, a w ramach Krajowego Programu Kolejowego przebudowywana jest linia kolejowa Ełk-Szczytno, dzięki czemu pociągi jeżdżą szybciej i bezpieczniej.

Minister powiedział, że podczas wizyty w Szczytnie rozmawiał z pracownikami niewielkiej polskiej firmy, która buduje plac parkingowy w sąsiedztwie dworca. Według niego, wyrażali oni zadowolenie, że w tym roku w Polsce wydano ponad 3 mld zł na wsparcie przez rząd inwestycji na drogach samorządowych i 12 mld zł na inwestycje kolejowe.

"Gwarantem wszystkich tych programów jest pan prezydent Andrzej Duda. Jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy mogli prowadzić właśnie takie inwestycje, że program przebudowy dworców kolejowych nie będzie dotyczył wyłącznie 200 dworców. Będzie dotyczył kolejnych 200 dworców" - mówił.

Adamczyk powiedział, że rząd zadeklarował przed czterema laty, że polskie dworce będą się zmieniały i dzisiaj 150 dworców kolejowych jest gruntownie przebudowywanych. "Polskie dworce pięknieją, polskie dworce stają się przyjazne dla podróżnych" - podkreślił.

Zapewnił, że programy - drogowy, kolejowy i dworcowy - nie są wygaszane, lecz funkcjonują i pozwalają organizować kolejne miejsca pracy, a większe środki finansowe na takie cele mają pobudzić gospodarkę. "Taki jest właśnie plan pana prezydenta Andrzeja Dudy" - powtórzył.

Uczestniczący w konferencji prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel, powiedział, że stacja w Szczytnie była "prawie zapomniana w ruchu kolejowym"; jeździło tu kilka par pociągów, linia w kierunku Pisza była przejezdna z prędkością 40 km/h, a w kierunku Wielbarka, Chorzel i Ostrołęki była zamknięta.

"W tej chwili jesteśmy na końcowym etapie modernizacji odcinka Szczytno-Ełk . Jeszcze w tym roku wprowadzimy docelowe parametry na tej linii. Pojedziemy z prędkością do 120 km/h" - mówił.

Jak dodał, w przyszłym roku wrócą na tę linię pociągi Intercity, dzięki czemu z Ełku przez Szczytno do Olsztyna będzie można dojechać w dwie godziny. Natomiast czas przejazdu pociągu, który będzie zatrzymywał się na wszystkich pośrednich przystankach, będzie o około 20-30 minut dłuższy.

Prezes Merchel zaznaczył, że liczy na to, że marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - jako organizator regionalnych przewozów - przedstawi taką ofertę, że pociągi będą jeździły "co najmniej z częstotliwością co godzinę w każdym kierunku", żeby było można wykorzystać potencjał linii i spełnić potrzeby mieszkańców.

Mówił również, że w Szczytnie funkcjonuje Lokalne Centrum Sterowania, które zasięgiem obejmuje 170 km, dziewięć stacji, obsługę sześciu przejazdów kategorii A oraz 30 przejazdów kategorii B i C, co zapewnia nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym na tym obszarze.